నేడు ఈ రాశులవారికి చేపట్టిన పనుల్లో విజయం.. నిరుద్యోగులకు శుభవార్తలు!
Today Rasi Phalalu: ఈ రాశి ఫలాలు 26.11.2025 బుధవారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
వృత్తి, వ్యాపారాలు అంతంత మాత్రంగా సాగుతాయి. సోదరులతో స్థిరాస్తి వివాదాలు కలుగుతాయి. చేపట్టిన పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాలలో కొన్ని ఇబ్బందులు తప్పవు. ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. రుణదాతల నుంచి ఒత్తిడి పెరుగుతుంది.
వృషభ రాశి ఫలాలు
ఆధ్యాత్మిక సేవా కార్యక్రమాలపై దృష్టి సారిస్తారు. చిన్ననాటి మిత్రుల సహాయంతో కొన్ని పనులు పూర్తి చేస్తారు. వ్యాపార విస్తరణ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఉద్యోగ వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఆప్తుల నుంచి ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలు తెలుస్తాయి. దైవ సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు.
మిథున రాశి ఫలాలు
అధికారుల అనుగ్రహంతో పదోన్నతులు పెరుగుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాల్లో ఆశించిన లాభాలు అందుతాయి. నిరుద్యోగుల కలలు సాకారం అవుతాయి. కొన్ని వ్యవహారాల్లో సన్నిహితుల సహాయ సహకారాలతో ముందుకు సాగుతారు. చేపట్టిన పనులు అనుకున్న విధంగా పూర్తి చేస్తారు.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
ఉద్యోగాలలో అదనపు పనిభారం ఉంటుంది. దూరపు బంధువుల రాక ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో అశ్రద్ధ చేయడం మంచిది కాదు. వృత్తి, వ్యాపారాలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. దూర ప్రయాణాలలో అవరోధాలు కలుగుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి ఒత్తిడి పెరుగుతుంది.
సింహ రాశి ఫలాలు
వ్యాపార, ఉద్యోగాలు సామాన్యంగా సాగుతాయి. శ్రమతో కానీ పనులు పూర్తి కావు. సంతానం విద్యా విషయాలపై దృష్టి సారించడం మంచిది. కుటుంబ సభ్యులతో చిన్నపాటి విభేదాలు ఉంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి గందరగోళంగా ఉంటుంది.
కన్య రాశి ఫలాలు
ఉద్యోగాలలో మరింత అనుకూల పరిస్థితులు ఉంటాయి. సమాజంలో ప్రముఖులతో పరిచయాలు పెరుగుతాయి. వ్యాపారాలు సజావుగా సాగుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శిస్తారు. చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. నూతన వాహనం కొనుగోలు చేస్తారు.
తుల రాశి ఫలాలు
ఉద్యోగాలలో ఆశించిన పురోగతి సాధిస్తారు. ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి. చిన్ననాటి మిత్రుల నుంచి శుభవార్తలు అందుతాయి. ఇంటా బయట మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. నూతన వ్యాపారాలకు పెట్టుబడులు అందుతాయి. వాహన కొనుగోలు ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
బంధు మిత్రులతో మాటపట్టింపులు ఉంటాయి. చేపట్టిన పనుల్లో ఆటంకాలు ఉంటాయి. దైవ సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఉద్యోగాలలో కొంత గందరగోళ పరిస్థితులు ఉంటాయి. ఆరోగ్యం విషయంలో అశ్రద్ధ చేయడం మంచిది కాదు. వ్యాపారాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టే విషయంలో పునరాలోచన చేయడం మంచిది.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
తల్లి తరపు బంధువుల నుంచి ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలు తెలుస్తాయి. అనుకున్న పనులు అనుకున్న సమయానికి పూర్తి కావు. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో తోటివారితో మాటపట్టింపులు ఉంటాయి. ఇంటా బయటా ఊహించని సమస్యలు ఎదురవుతాయి. వాహన ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్త అవసరం.
మకర రాశి ఫలాలు
సోదరుల నుంచి డబ్బు సహాయం అందుతుంది. కొత్త మిత్రుల పరిచయాలు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. శుభకార్యాలకు డబ్బు ఖర్చు చేస్తారు. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలలో పురోగతి సాధిస్తారు. ఉద్యోగాలలో సమస్యలు తొలగుతాయి. వాహన కొనుగోలు ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి.
కుంభ రాశి ఫలాలు
వృత్తి, ఉద్యోగాలలో ఇతరుల నుంచి విమర్శలు అధికమవుతాయి. చేపట్టిన వ్యవహారాలు మందగిస్తాయి. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. వ్యాపార విస్తరణ ప్రయత్నాలు వాయిదా వేస్తారు. ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల నూతన రుణయత్నాలు చేస్తారు. దూర ప్రయాణ సూచనలు ఉన్నాయి.
మీన రాశి ఫలాలు
వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. నిరుద్యోగులకు శుభవార్తలు అందుతాయి. కీలక సమయంలో సన్నిహితుల సలహాలు కలిసివస్తాయి. విలువైన వస్త్రాలు, ఆభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. చేపట్టిన పనులు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఆప్తుల నుంచి అరుదైన ఆహ్వానాలు అందుతాయి.