Today Rasi Phalalu: నేడు ఓ రాశివారికి ఆకస్మిక ధనలాభం.. నిరుద్యోగులకు మంచి అవకాశాలు!
Today Rasi Phalalu: ఈ రాశి ఫలాలు 25.02.2026 బుధవారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
నూతన వస్తు వాహన లాభాలు పొందుతారు. చేపట్టిన వ్యవహారాలలో విజయం సాధిస్తారు. ఆప్తుల నుంచి విలువైన విషయాలు సేకరిస్తారు. ఇంటి వాతావరణం సంతోషకరంగా ఉంటుంది. వృత్తి, వ్యాపారాలు అనుకూలంగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాలలో సమస్యలు తొలగుతాయి.
వృషభ రాశి ఫలాలు
ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. ఉద్యోగాలలో శ్రమ పెరుగుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో మాటపట్టింపులు ఉంటాయి. ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం వల్ల నష్టాలు తప్పవు. చేపట్టిన పనులు మరింత మందకొడిగా సాగుతాయి. వృథా ఖర్చులు పెరుగుతాయి.
మిథున రాశి ఫలాలు
కుటుంబ విషయాల్లో మాట పట్టింపులు తొలగుతాయి. రావాల్సిన సొమ్ము సకాలంలో చేతికి అందుతుంది. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలు అనుకున్న సమయానికి పూర్తి చేస్తారు. నూతన వాహన యోగం ఉంది. వృత్తి, వ్యాపారాలలో అంచనాలకు మించి లాభాలు అందుకుంటారు. నిరుద్యోగుల ప్రయత్నాలు అనుకూలిస్తాయి.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
ఆకస్మిక ధనలాభ సూచనలు ఉన్నాయి. చేపట్టిన పనులు అనుకున్న సమయానికి పూర్తి చేస్తారు. సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో విందువినోదాది కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. నిరుద్యోగులకు మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగులకు అధికారుల అనుగ్రహం కలుగుతుంది.
సింహ రాశి ఫలాలు
దైవ సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. దూర ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. నూతన రుణ ప్రయత్నాలు కలిసిరావు. వృత్తి, వ్యాపారాలు అంతంత మాత్రంగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాలలో మార్పులు ఉంటాయి.
కన్య రాశి ఫలాలు
ఆధ్యాత్మిక సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. సోదరులతో మాటపట్టింపులు ఉంటాయి. ఇంటా బయటా ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. చేపట్టిన పనుల్లో అవరోధాలుంటాయి. వృత్తి, వ్యాపారాల్లో కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి. నిరుద్యోగులకు కలిసిరాదు. ఉద్యోగులకు పని ఒత్తిడి పెరుగుతుంది.
తుల రాశి ఫలాలు
నిరుద్యోగులకు మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. నూతన వాహన కొనుగోలు యత్నాలు ఫలిస్తాయి. దూర ప్రయాణాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో సఖ్యత పెరుగుతుంది. కొన్ని విషయాల్లో పెద్దల సలహాలు కలిసివస్తాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలు అనుకూలంగా సాగుతాయి.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
ఆర్థికంగా మెరుగైన వాతావరణం ఉంటుంది. అవసరానికి డబ్బు సహాయం అందుతుంది. వృత్తి, వ్యాపారాలు ఆశించిన స్థాయిలో రాణిస్తాయి. ఉద్యోగాలలో మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. నిరుద్యోగులు వచ్చిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడం మంచిది.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
ఆదాయానికి మించి ఖర్చులుంటాయి. వృత్తి, వ్యాపారాల్లో కొత్త సమస్యలు వస్తాయి. బంధుమిత్రుల నుంచి ఊహించని సమస్యలు వస్తాయి. ఉద్యోగులకు పనిభారం తప్పదు. ప్రయాణాల్లో కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
మకర రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనుల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది. దూరపు బంధువుల నుంచి ఊహించని మాటలు వినాల్సి వస్తుంది. వృత్తి, వ్యాపారాలు అంతంత మాత్రంగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాలలో అధికారులతో కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి. నిరుద్యోగుల ప్రయత్నాలు నిదానంగా సాగుతాయి.
కుంభ రాశి ఫలాలు
ఇంటా బయటా మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. దూర ప్రయాణాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. ముఖ్యమైన పనులు చకచకా పూర్తిచేస్తారు. వ్యాపారాల్లో ఆశించిన పురోగతి సాధిస్తారు. ఉద్యోగులకు అదనపు బాధ్యతలు ఉన్నపటికీ నిదానంగా పూర్తిచేస్తారు.
మీన రాశి ఫలాలు
అవసరానికి చేతిలో డబ్బు ఉండదు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో శ్రమకు తగిన ఫలితం దక్కదు. కుటుంబ సభ్యుల మాటలు మానసికంగా బాధిస్తాయి. ఉద్యోగ వాతావరణం చికాకుగా ఉంటుంది. నిరుద్యోగ యత్నాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. దైవ సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు.