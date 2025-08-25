నేడు ఈ రాశివారికి అన్నదమ్ములతో ఆస్తి గొడవలు తప్పవు!
ఈ రాశి ఫలాలు 25.08.2025 సోమవారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
ఉద్యోగులు ముఖ్యమైన పత్రాల విషయంలో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. కుటుంబ పెద్దల ఆరోగ్యం విషయంలో అప్రమత్తత అవసరం. దూర ప్రయాణ సూచనలు ఉన్నాయి. దైవ సేవా కార్యక్రమాలలో విశేషంగా పాల్గొంటారు. నిరుద్యోగ ప్రయత్నాలు మందకొడిగా సాగుతాయి.
వృషభ రాశి ఫలాలు
వృత్తి, ఉద్యోగాలలో అధికారులతో వివాదాలకు దూరంగా ఉండాలి. ప్రయాణాలు వాయిదా పడుతాయి. చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తికావు. ఆర్థిక వ్యవహారాలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. వ్యాపారాల్లో ఆలోచించి పెట్టుబడులు పెట్టడం మంచిది.
మిథున రాశి ఫలాలు
కొత్త విషయాలు తెలుస్తాయి. బంధు మిత్రులు రాక ఆనందం కలిగిస్తుంది. కొన్ని విషయాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. వ్యాపారులకు ఆశించిన లాభాలు అందుతాయి. వృత్తి ఉద్యోగాలు అనుకూలం. ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
కుటుంబ వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. శత్రువులు సైతం మిత్రులుగా మారుతారు. సమాజంలోకి కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగులు పనితీరుతో ఆకట్టుకుంటారు. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. నిరుద్యోగ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి.
సింహ రాశి ఫలాలు
ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు తీసుకోవడం మంచిది. దైవ సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. చిన్ననాటి మిత్రులతో విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. వ్యాపార విస్తరణకు అవరోధాలు కలుగుతాయి. నిరుద్యోగ ప్రయత్నాలు అనుకూలంగా సాగుతాయి.
కన్య రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తిచేస్తారు. ఇతరులకు ఏదైనా మాట ఇచ్చేముందు.. ఆలోచించడం మంచిది. విద్యార్థులకు అనుకూలం. దైవ సేవా కార్యక్రమాల పట్ల ఆసక్తి పెరుగుతుంది. వ్యాపారాలు లాభాల బాటలో సాగుతాయి.
తుల రాశి ఫలాలు
కొత్త పనులకు సమయం అనుకూలించదు. సోదరులతో స్థిరాస్తి వివాదాలు కలుగుతాయి. ఇంటా బయట చికాకులు పెరుగుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో దైవ దర్శనాలు చేసుకుంటారు. వ్యాపారాలు నిదానంగా సాగుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
ఆర్థిక పరిస్థితి గందరగోళంగా ఉంటుంది. వృథా ఖర్చుల విషయంలో కొంత జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. అనారోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి. దైవ సేవ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. వృత్తి ఉద్యోగాలలో అధికారులతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. నిరుద్యోగ ప్రయత్నాలు నిరాశ కలిగిస్తాయి.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
కుటుంబ సభ్యుల నుంచి ఆశించిన సహాయం అందుతుంది. నిరుద్యోగుల కల నెరవేరుతుంది. దూర ప్రయాణాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో పదోన్నతులు పెరుగుతాయి. వ్యాపారాల్లో మంచి లాభాలు అందుకుంటారు.
మకర రాశి ఫలాలు
వృత్తి, ఉద్యోగాలలో అధికారులతో సమస్యలు చికాకు తెప్పిస్తాయి. ఆర్థిక సమస్యలు తొలగిపోతాయి. అప్పుల ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. దూర ప్రయాణాలు వాయిదా పడతాయి. దైవ సేవా కార్యక్రమాల్లో విశేషంగా పాల్గొంటారు. పిల్లల చదువుపై దృష్టి పెట్టడం మంచిది.
కుంభ రాశి ఫలాలు
వృత్తి, వ్యాపారాలు అనుకూలంగా సాగుతాయి. రాజకీయ ప్రముఖుల నుంచి అరుదైన ఆహ్వానాలు అందుతాయి. చిన్న నాటి మిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తవుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలు అనుకూలం.
మీన రాశి ఫలాలు
ముఖ్యమైన పనులు శ్రమతో కానీ పూర్తికావు. నిరుద్యోగులకు అనుకూలం. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వృత్తి వ్యాపారాల్లో సొంత ఆలోచనలు కలిసివస్తాయి. ఉద్యోగులు అధికారులతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి అంతంత మాత్రంగా ఉంటుంది.