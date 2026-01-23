Today Rasi Phalalu: నేడు ఓ రాశివారు మంచి పనితీరుతో అందరిని ఆకట్టుకుంటారు!
Today Rasi Phalalu: ఈ రాశి ఫలాలు 23.01.2025 శుక్రవారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులు శ్రమతో కానీ పూర్తికావు. డబ్బు ఖర్చయ్యే సూచనలు ఉన్నాయి. వ్యాపారాలు అంతంత మాత్రంగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాలలో చికాకులు పెరుగుతాయి. అనారోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి. ప్రయాణాలు చివరి నిమిషంలో వాయిదా పడతాయి.
వృషభ రాశి ఫలాలు
నూతన వస్తు లాభాలు పొందుతారు. ఆకస్మిక ధన లాభం కలుగుతుంది. దూరపు బంధువుల నుంచి విలువైన సమాచారం అందుతుంది. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో మీ పనితీరుతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. ఇంటా బయటా ఆశ్చర్యకరమైన సంఘటనలు చోటుచేసుకుంటాయి. వ్యాపారాలు ప్రోత్సాహకరంగా సాగుతాయి.
మిథున రాశి ఫలాలు
విద్యార్థులు అంచనాలు అందుకుంటారు. సమాజంలో పలుకుబడి పెరుగుతుంది. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలలో సన్నిహితుల సహాయ సహకారాలు అందుతాయి. నూతన వాహన యోగం ఉంది. దైవ దర్శనాలు చేసుకుంటారు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలు సజావుగా సాగుతాయి.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
వ్యాపార వ్యవహారాలలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకొని నష్టపోతారు. బంధువులతో మాటపట్టింపులు ఉంటాయి. చేపట్టిన పనులలో శ్రమ తప్పదు. ఇంట్లో కొందరి ప్రవర్తన తలనొప్పి తెప్పిస్తుంది. ఆకస్మిక ప్రయాణ సూచనలు ఉన్నాయి. వ్యాపార, ఉద్యోగాలు నత్తనడకన సాగుతాయి.
సింహ రాశి ఫలాలు
ఎంత శ్రమపడిన పనులు ముందుకు సాగవు. ఆర్థిక పరిస్థితి నిరుత్సాహపరుస్తుంది. ముఖ్యమైన పనులలో శ్రమ పెరుగుతుంది. మానసిక సమస్యలు బాధిస్తాయి. మిత్రులతో చిన్నపాటి విభేదాలు ఉంటాయి. వ్యాపారాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాలలో అధికారుల నుంచి ఒత్తిడి అధికమవుతుంది.
కన్య రాశి ఫలాలు
కొత్త వ్యక్తులతో పరిచయాలు పెరుగుతాయి. దూరపు బంధువుల నుంచి శుభవార్తలు అందుకుంటారు. వ్యాపార వ్యవహారాలలో ఆకస్మికంగా నిర్ణయాలు మార్చుకుంటారు. స్థిరాస్తి క్రయ విక్రయాలలో లాభాలు అందుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగాల్లో మీ విలువ మరింత పెరుగుతుంది.
తుల రాశి ఫలాలు
ఆరోగ్యం అంతగా సహకరించదు. డబ్బు పరమైన చికాకులు పెరుగుతాయి. ఇంటి వాతావరణం చికాకుగా ఉంటుంది. మిత్రులతో ఊహించని మాటపట్టింపులు కలుగుతాయి. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలలో ఆటంకాలు వస్తాయి. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు నిదానంగా సాగుతాయి. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
నూతన వాహనం కొనుగోలు చేస్తారు. నిరుద్యోగుల చిరకాల స్వప్నం నెరవేరుతుంది. చేపట్టిన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఆప్తుల నుంచి శుభవార్తలు అందుతాయి. వ్యాపారాలు అభివృద్ధి బాటలో పయనిస్తాయి. ఉద్యోగాలలో అధికారులతో చర్చలు సఫలం అవుతాయి.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
ఇంటా బయటా శ్రమ పెరుగుతుంది. దూర ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. మిత్రుల నుంచి రుణ ఒత్తిడులు పెరుగుతాయి. చేపట్టిన వ్యవహారాలలో అవరోధాలు తప్పవు. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి. వ్యాపార విస్తరణ ప్రయత్నాలు మందగిస్తాయి. ఉద్యోగాలలో ఒడిదుడుకులు ఉంటాయి.
మకర రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. దైవ సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. నిరుద్యోగులకు నూతన అవకాశాలు అందుతాయి. దైవచింతన పెరుగుతుంది. ఆకస్మిక ధన ప్రాప్తి కలుగుతుంది. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాలలో ఉన్నతి కలుగుతుంది.
కుంభ రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన వ్యవహారాలలో పురోగతి సాధిస్తారు. విలువైన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. చిన్ననాటి మిత్రులతో విందు వినోదాది కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. ఉద్యోగాలలో అధికారులతో చర్చలు సఫలం అవుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలు మరింత అనుకూలంగా సాగుతాయి.
మీన రాశి ఫలాలు
ఆర్థిక ఇబ్బందులు అధికమవుతాయి. ఇంటా బయటా పరిస్థితులు అనుకూలించవు. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలు ముందుకు సాగక నిరాశ కలుగుతుంది. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో శ్రమ తప్పదు. ఆరోగ్యం విషయంలో శ్రద్ద వహించాలి. వ్యాపారాలలో నూతన పెట్టుబడులు పెట్టకపోవడం మంచిది.