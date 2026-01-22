- Home
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. పెళ్లి అనేది అదృష్టం దిశను మార్చే కీలక మలుపు. కొన్ని నక్షత్రాల్లో పుట్టినవారికి పెళ్లి తర్వాత జీవితం పూర్తిగా మారిపోతుంది. ఒక్కసారిగా అదృష్టం, సంపద కలిసివస్తాయి. ఏ నక్షత్రాల్లో పుట్టినవారికి ఇలా జరుగుతుందో తెలుసుకుందాం
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, జన్మ నక్షత్రం వ్యక్తిత్వాన్ని మాత్రమే కాదు, పెళ్లి తర్వాత వచ్చే అదృష్టం, సంపద, స్థిరత్వాన్ని కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది. ముఖ్యంగా వివాహానంతరం కొన్ని నక్షత్రాల్లో పుట్టినవారికి అదృష్టం ఒక్కసారిగా మారుతుంది. ఆర్థికంగా ఎదుగుదల, కుటుంబ సౌఖ్యం, సమాజంలో గౌరవం పెరగడం వంటి ఫలితాలు కనిపిస్తాయని జ్యోతిష్య విశ్లేషణలు చెబుతున్నాయి. మరి ఆ అదృష్ట నక్షత్రాలేంటో తెలుసుకుందామా...
రోహిణి నక్షత్రం
రోహిణి నక్షత్రంలో పుట్టినవారిపై చంద్రుడి ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది. వివాహానంతరం జీవిత భాగస్వామి సహకారం వీరికి అదృష్ట ద్వారాలు తెరుస్తుంది. ముఖ్యంగా సంపాదనలో స్థిరత్వం, ఆస్తి యోగం సాధారణంగా కనిపిస్తాయి. జ్యోతిష్య నిపుణుల ప్రకారం పెళ్లి తర్వాత వీరి జీవితంలో ఆర్థిక వృద్ధి వేగంగా జరుగుతుంది.
ఉత్తర ఫల్గుణి నక్షత్రం
ఉత్తర ఫల్గుణి నక్షత్రానికి అధిపతి సూర్యుడు. ఈ ప్రభావంతో వీరిలో నాయకత్వ లక్షణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. వివాహం తర్వాత బాధ్యతలు పెరిగినప్పటికీ, వాటిని సమర్థంగా నిర్వహించడం వల్ల వీరికి పదోన్నతులు, వ్యాపారాల్లో లాభాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా పెళ్లి తర్వాత కెరీర్లో కీలక మార్పులు వచ్చి ఆదాయం రెట్టింపు అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
హస్త నక్షత్రం
హస్త నక్షత్రంలో పుట్టినవారు కృషికి మారుపేరు. వీరు ఏ పని చేసినా శ్రద్ధ, నైపుణ్యంతో చేస్తారు. వివాహం తర్వాత జీవిత భాగస్వామి నుంచి లభించే ప్రోత్సాహం వీరి ప్రతిభను మరింత వెలుగులోకి తెస్తుంది. ఫలితంగా ఉద్యోగంలో గుర్తింపు, వ్యాపారంలో లాభాలు పెరుగుతాయి. హస్త నక్షత్ర జాతకులకు పెళ్లి తర్వాత సంపాదన పెరగడమే కాకుండా, సేవింగ్స్, ఆస్తి రూపంలో సంపద నిల్వ ఉంటుందని జ్యోతిష్య విశ్లేషణలు చెబుతున్నాయి.
స్వాతి నక్షత్రం
స్వాతి నక్షత్రంలో పుట్టినవారికి స్వతంత్ర భావన ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ నక్షత్రానికి వాయుదేవుడు అధిపతి కావడం వల్ల అవకాశాలను త్వరగా అందిపుచ్చుకునే లక్షణం వీరిలో ఉంటుంది. వివాహం తర్వాత జీవిత భాగస్వామి సూచనలు, సలహాలు వీరికి కొత్త మార్గాలు చూపుతాయి. ముఖ్యంగా విదేశీ అవకాశాలు, కొత్త వ్యాపారాలు, అదనపు ఆదాయ మార్గాలు స్వాతి నక్షత్ర జాతకులకు పెళ్లి తర్వాత ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి.
అనూరాధ నక్షత్రం
అనూరాధ నక్షత్రంలో పుట్టినవారు క్రమశిక్షణకు, పట్టుదలకు ప్రసిద్ధులు. ఈ నక్షత్రానికి శని అధిపతి కావడం వల్ల మొదట్లో కొంత కష్టమైనా, పెళ్లి తర్వాత జీవితం క్రమంగా మెరుగుపడుతుంది. వివాహం వల్ల స్థిరత్వం పెరుగుతుంది. ఆర్థిక స్థితి బలపడుతుంది. ముఖ్యంగా దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులు, భూములు, ఇళ్లు వంటి ఆస్తులు వీరికి పెళ్లి తర్వాత లాభదాయకంగా మారుతాయి.
రేవతి నక్షత్రం
అత్యంత శుభ నక్షత్రాల్లో రేవతి నక్షత్రం ఒకటి. ఈ నక్షత్రానికి బుధుడు అధిపతి కావడం వల్ల బుద్ధి, వ్యాపార నైపుణ్యం వీరిలో ఎక్కువగా ఉంటుంది. వివాహానంతరం కుటుంబ సహకారం, అదృష్టం కలిసి రావడంతో ఆదాయం, సంపద గణనీయంగా పెరుగుతాయి. రేవతి నక్షత్ర జాతకులకు పెళ్లి తర్వాత జీవితం సుఖసంపదలతో నిండిపోతుందని జ్యోతిష్య విశ్లేషణలు చెబుతున్నాయి.