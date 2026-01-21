Today Rasi Phalalu: నేడు ఓ రాశివారిని కావాల్సిన వాళ్లే మోసం చేస్తారు.. జాగ్రత్త!
Today Rasi Phalalu: ఈ రాశి ఫలాలు 21.01.2025 బుధవారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
సమాజంలో పలుకుబడి పెరుగుతుంది. నూతన వాహనం కొనుగోలు చేస్తారు. ముఖ్యమైన పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. చిన్ననాటి మిత్రుల నుంచి అందిన సమాచారం ఆనందం కలిగిస్తుంది. వృత్తి, వ్యాపారాలలో నూతన అవకాశాలు సద్వినియోగం చేసుకుంటారు.
వృషభ రాశి ఫలాలు
నూతన కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుడతారు. వివాదాలకు సంబంధించి ఆప్తుల నుండి కీలక సమాచారం అందుతుంది. నిరుద్యోగులకు నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలలో శ్రమ ఫలిస్తుంది. వృత్తి, వ్యాపారాలలో మంచి ఫలితాలు పొందుతారు. పిల్లల చదువు విషయాల్లో శుభవార్తలు వింటారు.
మిథున రాశి ఫలాలు
బంధుమిత్రులతో మాటపట్టింపులు కలుగుతాయి. డబ్బు విషయంలో ఇతరులకు మాట ఇచ్చి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారు. చేపట్టిన పనులు ఆకస్మికంగా వాయిదా వేస్తారు. కుటుంబ విషయంలో ఆలోచనలు స్థిరంగా ఉండవు. వృత్తి వ్యాపారాలు అంతంత మాత్రంగా సాగుతాయి. ఉద్యోగులకు అధికారుల నుంచి ఒత్తిడి తప్పదు.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
పాత రుణాలు తీర్చడానికి కొత్త అప్పులు చేస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి కొంత నిరాశ కలిగిస్తుంది. చిన్ననాటి మిత్రులతో కలహా సూచనలు ఉన్నాయి. దూర ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. దైవ సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో తోటివారితో మాటపట్టింపులు ఉంటాయి.
సింహ రాశి ఫలాలు
ఇంట్లో శుభకార్యాలు నిర్వహిస్తారు. ఆర్థికంగా మరింత మెరుగైన పరిస్థితులు ఉంటాయి. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలలో ఆశించిన పురోగతి ఉంటుంది. విలువైన వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో ఉత్సాహంగా పని చేసి లాభాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగులకు ఆశించిన ట్రాన్స్ ఫర్లు ఉంటాయి.
కన్య రాశి ఫలాలు
దూర ప్రయాణాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శిస్తారు. ఆదాయ మార్గాలు మెరుగుపడతాయి. దీర్ఘకాలిక రుణాలు తీర్చుతారు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో లాభాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగ వాతాహవరణం అనుకూలంగా ఉంటుంది. నిరుద్యోగుల కలలు సాకారమవుతాయి. స్థిరాస్తి కొనుగోలు ప్రయత్నాలు కలిసివస్తాయి.
తుల రాశి ఫలాలు
కొన్ని వ్యవహారాలలో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. చేపట్టిన పనుల్లో పురోగతి సాధిస్తారు. ఆర్థికంగా అనుకూలం. సోదరులతో దీర్ఘకాలిక వివాదాలు పరిష్కారం దిశగా సాగుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలు ఆశించిన విధంగా రాణిస్తాయి. ఉద్యోగాలలో చిన్నపాటి ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ అనుకున్న సమయానికి పనులు పూర్తి చేస్తారు.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులు శ్రమతో కానీ పూర్తికావు. కొన్ని వ్యవహారాలలో కావాల్సిన వారే మోసం చేస్తారు. ఆదాయానికి మించి ఖర్చులుంటాయి. సన్నిహితులతో మాటపట్టింపులు ఉంటాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో పని ఒత్తిడి పెరిగి సమయానికి నిద్రహారాలు ఉండవు. వ్యాపారాల్లో కొన్ని నిర్ణయాలు కలిసిరావు.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. కొత్త వ్యక్తుల పరిచయాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. అనుకున్న సమయానికి అనుకున్న విధంగా పనులు పూర్తవుతాయి. భూ సంబంధిత క్రయ విక్రయాలలో లాభాలు అందుతాయి. ఉద్యోగులకు అధికారుల ఆదరణ పెరుగుతుంది. నిరుద్యోగులకు శుభవార్తలు అందుతాయి.
మకర రాశి ఫలాలు
శ్రమకు తగిన ఫలితం దక్కదు. కుటుంబ సభ్యుల ఆరోగ్య సమస్యలు మరింత కలవర పెడతాయి. బంధు మిత్రులతో ఊహించని వివాదాలు కలుగుతాయి. చేపట్టిన పనులలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది కాదు. వృత్తి, వ్యాపారాలు అంతంత మాత్రంగా సాగుతాయి. ఉద్యోగులకు విశ్రాంతి ఉండదు.
కుంభ రాశి ఫలాలు
ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. వృత్తి, వ్యాపారాలలో అవసరానికి మించి ఖర్చు చేయాల్సి వస్తుంది. చేపట్టిన పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఆర్థికంగా కొంత ప్రతికూల పరిస్థితులుంటాయి. ఉద్యోగ బాధ్యతలు సమర్థవంతంగా నిర్వహించడంలో లోపాలు ఉంటాయి. నిరుద్యోగుల ప్రయత్నాలు మందగిస్తాయి.
మీన రాశి ఫలాలు
ఆర్థిక లావాదేవీలు మందకొడిగా సాగుతాయి. శ్రమతో కానీ కొన్ని పనులు పూర్తికావు. కుటుంబ పెద్దలతో కలహా సూచనలు ఉన్నాయి. దూర ప్రయాణాలలో ఇబ్బందులు ఉంటాయి. ఆధ్యాత్మిక సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. వృత్తి, వ్యాపారాలు నిదానంగా సాగుతాయి.