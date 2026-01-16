Today Rasi Phalalu: నేడు ఓ రాశివారు బంధువుల నుంచి ఊహించని మాటలు వినాల్సి వస్తుంది!
Today Rasi Phalalu: ఈ రాశి ఫలాలు 16.01.2025 శుక్రవారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
కొన్ని వ్యవహారాలలో ఆత్మీయుల సలహాలు తీసుకొని ముందుకు సాగడం మంచిది. చేపట్టిన పనులు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో కొన్ని సమస్యలను తెలివితేటలతో అధిగమిస్తారు. అవసరానికి డబ్బు సహాయం అందుతుంది. వ్యాపారాల ఉన్నతికి చేసిన శ్రమ ఫలిస్తుంది.
వృషభ రాశి ఫలాలు
చాలా రోజులుగా ఉన్న సమస్యలు తొలగుతాయి. మానసికంగా ప్రశాంతత లభిస్తుంది. నిరుద్యోగులకు నూతన అవకాశాలు అందుతాయి. ఉద్యోగాలలో మీ విలువ పెరుగుతుంది. విలువైన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. చిన్ననాటి మిత్రులతో విందు వినోదాది కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. వ్యాపారాలు లాభాల బాట పడతాయి.
మిథున రాశి ఫలాలు
ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. వృత్తి, వ్యాపారాలలో నిలకడ లోపిస్తుంది. ఉద్యోగాలలో అదనపు భాధ్యతలుంటాయి. వృథా ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. ఇంటా బయటా కొత్త సమస్యలు వస్తాయి. చేపట్టిన పనులలో జాప్యం కలుగుతుంది. రుణ భారం అధికమవుతుంది.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
దైవ కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. సన్నిహితులతో చిన్నపాటి వివాదాలు కలుగుతాయి. ఆరోగ్యం విషయంలో శ్రద్ధ వహించాలి. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలలో స్థిరత్వం లేని ఆలోచనల వల్ల నష్టాలుంటాయి. కుటుంబ వాతావరణం గందరగోళంగా ఉంటుంది. వృత్తి, వ్యాపారాలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి.
సింహ రాశి ఫలాలు
సంతానం విద్యా విషయాలలో శుభవార్తలు వింటారు. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలకు లోటుండదు. ఉద్యోగాలలో ఆశించిన పురోగతి సాధిస్తారు. ఆర్థిక విషయాలు సంతృప్తికరంగా సాగుతాయి. నూతన వ్యాపారాలకు మిత్రుల నుంచి డబ్బు సహాయం అందుతుంది.
కన్య రాశి ఫలాలు
నూతన వాహనం కొనుగోలుకు ఆటంకాలు తొలగుతాయి. ఉద్యోగాలలో అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. వ్యాపార విస్తరణ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. నిరుద్యోగుల కలలు సాకరమవుతాయి. డబ్బు వ్యవహారాలు కలసివస్తాయి. మిత్రుల నుంచి శుభవార్తలు అందుతాయి.
తుల రాశి ఫలాలు
దూర ప్రయాణాలలో వాహన ఇబ్బందులు ఉంటాయి. వృథా ఖర్చులు పెరుగుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలు అంతంత మాత్రంగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాలలో అధికారుల ఆగ్రహానికి గురికావాల్సి వస్తుంది. చేపట్టిన పనులలో జాప్యం తప్పదు. కుటుంబ సభ్యులతో మాట పట్టింపులు ఉంటాయి.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
వ్యాపార భాగస్వాములతో వివాదాలు తొలగుతాయి. తొందరపాటు వల్ల ముఖ్యమైన పనులు సకాలంలో పూర్తి కావు. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో చిన్నపాటి సమస్యలు ఉంటాయి. బంధువుల నుంచి ఊహించని ఒత్తిడి కలుగుతుంది. కుటుంబ సభ్యుల ఆరోగ్యం విషయంలో శ్రద్ధ వహించాలి.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
బంధు మిత్రుల నుంచి అందిన సమాచారం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యుల సహాయంతో కొన్ని పనులు పూర్తిచేస్తారు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో సమస్యలను అధిగమిస్తారు. ఉద్యోగాలలో వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి. ఆకస్మిక ధన లాభ సూచనలు ఉన్నాయి. ప్రయాణాలలో నూతన పరిచయాలు కలుగుతాయి.
మకర రాశి ఫలాలు
ఆదాయం అంతంత మాత్రంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగాలలో ట్రాన్స్ ఫర్ సూచనలు ఉన్నాయి. జీవిత భాగస్వామితో చిన్నపాటి విభేదాలు ఉంటాయి. దైవ చింతన పెరుగుతుంది. వృత్తి, వ్యాపారాలలో కష్టానికి తగిన ఫలితం లభించదు. చేపట్టిన వ్యవహారాలు సకాలంలో పూర్తికాక చికాకులు పెరుగుతాయి.
కుంభ రాశి ఫలాలు
ఆర్థికంగా పురోగతి కలుగుతుంది. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. నూతన కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుడతారు. విలువైన వస్త్ర ఆభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. నిరుద్యోగులకు నూతన అవకాశాలు అందుతాయి. ఆత్మీయులతో శుభకార్యాలకు హాజరవుతారు. విందు వినోదాది కార్యక్రమాలకు ఆహ్వానాలు అందుతాయి.
మీన రాశి ఫలాలు
బంధువుల నుంచి ఊహించని మాటలు వినాల్సి వస్తుంది. శ్రమతో కానీ పనులు పూర్తికావు. వ్యాపారాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. నిరుద్యోగుల ప్రయత్నాలు కలిసిరావు. కొన్ని వ్యవహారాల్లో ఆలోచించి ముందుకు సాగడం మంచిది. కుటుంబ వాతావరణం చికాకుగా ఉంటుంది.