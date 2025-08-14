Today Rasi Phalalu: ఈ రాశులవారు డబ్బు విషయంలో ఇతరులకు మాట ఇవ్వడం మంచిదికాదు!
ఈ రాశి ఫలాలు 14.08.2025 గురువారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
- FB
- TW
- Linkdin
- Follow Us
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులు నిదానంగా సాగుతాయి. పిల్లల చదువు, ఉద్యోగ విషయాలు నిరాశ కలిగిస్తాయి. ఆరోగ్యం విషయంలో కొంత జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. తల్లి తరపు బంధువులతో మాటపట్టింపులు ఉంటాయి. దూర ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. వృత్తి, వ్యాపారాలు నిదానంగా సాగుతాయి.
వృషభ రాశి ఫలాలు
ఉద్యోగ వాతావరణం సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. బంధుమిత్రుల నుంచి శుభవార్తలు అందుతాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఆదాయం బాగుంటుంది. నూతన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. సోదరులతో వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలు అనుకూలిస్తాయి. నూతన వాహన యోగం ఉంది.
మిథున రాశి ఫలాలు
డబ్బుల విషయంలో ఇతరులకు తొందరపడి మాట ఇవ్వడం మంచిది కాదు. ఆదాయానికి మించి ఖర్చులుంటాయి. కుటుంబ సభ్యుల ప్రవర్తన చికాకు తెప్పిస్తుంది. వృత్తి, వ్యాపారాల్లో సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోలేరు. ఆధ్యాత్మిక సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశించిన రీతిలో ఉంటుంది. వృత్తి, వ్యాపారాలలో ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగుతారు. నిరుద్యోగులకు కొత్త అవకాశాలు అందుతాయి. చేపట్టిన పనుల్లో అప్రయత్న కార్యసిద్ధి కలుగుతుంది. కుటుంబ వ్యవహారాలలో కీలక ఆలోచనలు అమలు చేస్తారు. ఉద్యోగాల్లో హోదాలు పెరుగుతాయి.
సింహ రాశి ఫలాలు
వృత్తి, వ్యాపారాలలో మీ కష్టానికి తగిన ఫలితం ఉండదు. చేపట్టిన పనుల్లో జాప్యం కలుగుతుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాలు అంతంత మాత్రంగా సాగుతాయి. ఉద్యోగులు అధికారులతో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. ఇంటా బయట కొంతమంది ప్రవర్తన ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది. ఆధ్యాత్మిక విషయాలపై దృష్టి సారిస్తారు.
కన్య రాశి ఫలాలు
కుటుంబ సభ్యుల సహాయ సహకారాలతో కొన్ని పనులను సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగాల్లో అదనపు బాధ్యతలు ఉన్నప్పటికీ నిదానంగా పూర్తిచేస్తారు. ఆర్థిక పరమైన సమస్యల నుంచి ఉపశమనం పొందుతారు. నూతన కార్యక్రమాలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. వ్యాపార విస్తరణ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి.
తుల రాశి ఫలాలు
ఉద్యోగాల్లో నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. దూర ప్రయాణాలలో కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడుతాయి. చిన్ననాటి మిత్రులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. చేపట్టిన పనుల్లో అవరోధాలు అధిగమించి ముందుకు సాగుతారు. ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులను అధిగమిస్తారు. కొన్ని అప్పులు తీర్చుతారు.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
పిల్లల విషయాలకు సంబంధించి కీలక నిర్ణయాలు అమలు చేస్తారు. కుటుంబ సభ్యులతో ఆధ్యాత్మిక సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. సంఘంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాల్లో నిర్ణయాలు కలిసివస్తాయి. వ్యాపారాలు అనుకూలిస్తాయి. నిరుద్యోగుల ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
ఇతరులపై మీ అభిప్రాయం మార్చుకోవడం మంచిది. అనుకున్న సమయానికి అనుకున్న విధంగా పనులు పూర్తికావు. ఇంటా బయటా చికాకులు పెరుగుతాయి. శారీరక, మానసిక ఆరోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి. బంధు మిత్రులతో మాటపట్టింపులుంటాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాల్లో మీ కష్టం వృథా అవుతుంది.
మకర రాశి ఫలాలు
బంధుమిత్రుల రాక ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఉద్యోగాల్లో అప్పగించిన బాధ్యతలను సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తారు. నూతన వస్తు వాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు. డబ్బు పరంగా చేసే ప్రయత్నాలు అనుకూలిస్తాయి. దూర ప్రయాణ సూచనలు ఉన్నాయి. వృత్తి, వ్యాపారాల్లో లాభాలు అందుకుంటారు.
కుంభ రాశి ఫలాలు
ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో కుటుంబ పెద్దల సలహాలను తీసుకొని ముందుకు సాగడం మంచిది. పిల్లల చదువు విషయాలలో శుభవార్తలు వింటారు. ఇంటా బయట మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. చేపట్టిన పనులలో ఆటంకాలు కలిగినా నిదానంగా పూర్తిచేస్తారు. ఉద్యోగ వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.
మీన రాశి ఫలాలు
దీర్ఘ కాలిక అనారోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి. డబ్బు విషయాల్లో తొందరపడి ఇతరులకు మాట ఇవ్వడం మంచిది కాదు. వృత్తి, వ్యాపారాల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది. ప్రారంభించిన పనులు కొంత నిదానంగా పూర్తి చేస్తారు. సహోద్యోగుల ప్రవర్తన వల్ల మానసిక ఇబ్బందులు తప్పవు. వాహన ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది.