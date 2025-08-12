Today Rasi Phalalu: ఈ రాశి వారికి కుటుంబ సభ్యులతో గొడవలు తప్పవు.. జాగ్రత్త!
ఈ రాశి ఫలాలు 12.08.2025 మంగళవారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
- FB
- TW
- Linkdin
- Follow Us
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
మిత్రులతో పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శిస్తారు. వ్యాపార, ఉద్యోగాల్లో అధికారులతో సమస్యలుంటాయి. కొన్ని పనుల్లో శ్రమ తప్పదు. ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో ఆటంకాలు తప్పవు. ఇంటా బయట ఊహించని వివాదాలు కలుగుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలు నిరాశ కలిగిస్తాయి.
వృషభ రాశి ఫలాలు
ఉద్యోగాల్లో సమస్యల నుంచి బయటపడతారు. పనుల్లో అవాంతరాలు తొలగుతాయి. వ్యాపారాలు మరింత ఉత్సాహంగా సాగుతాయి. దీర్ఘకాలిక వివాదాలు పరిష్కరించుకుంటారు. కుటుంబ సభ్యులతో దైవదర్శనాలు చేసుకుంటారు. నూతన వాహనయోగం ఉంది.
మిథున రాశి ఫలాలు
విద్యార్థులకు పరీక్ష ఫలితాలు కొంత నిరాశ కలిగిస్తాయి. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి. బంధువులతో ఊహించని వివాదాలు కలుగుతాయి. వృథా ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. వ్యాపార, ఉద్యోగాల్లో చికాకులు తప్పవు. దైవ చింతన పెరుగుతుంది.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
సంఘంలో ప్రముఖులతో పరిచయాలు పెరుగుతాయి. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాల్లో సమస్యలు అధిగమిస్తారు. మిత్రులతో విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు దక్కుతాయి. చేపట్టిన వ్యవహారాల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది.
సింహ రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనుల్లో అవాంతరాలు తొలగుతాయి. నూతన వస్త్ర, ఆభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. స్థిరాస్తి క్రయ విక్రయాల్లో లాభాలు అందుకుంటారు. కొత్త వ్యక్తుల పరిచయాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. దూరపు బంధువుల నుంచి శుభవార్తలు అందుతాయి. వ్యాపార విస్తరణ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి.
కన్య రాశి ఫలాలు
స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది కలిగిస్తాయి. చేపట్టిన పనులు ముందుకు సాగక చికాకు పెరుగుతుంది. సన్నిహితులతో దైవదర్శనాలు చేసుకుంటారు. కుటుంబ సభ్యులతో ఊహించని వివాదాలు కలుగుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాల్లో నిరుత్సాహ వాతావరణం ఉంటుంది.
తుల రాశి ఫలాలు
మొండి బాకీలు వసూలవుతాయి. దాయదులతో భూ వివాదాలు కొలిక్కి వస్తాయి. స్థిరాస్తి కొనుగోలు ప్రయత్నాలు అనుకూలిస్తాయి. ముఖ్యమైన పనులు అనుకున్న విధంగా పూర్తిచేస్తారు. బంధు మిత్రుల నుంచి శుభవార్తలు అందుతాయి. వ్యాపార, ఉద్యోగాల్లో అధికారుల అనుగ్రహం ఉంటుంది.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
బంధువులతో విభేదాలు కలుగుతాయి. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. వ్యాపారాలు కొంత మందకొడిగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాల్లో నిరాశ తప్పదు. చేపట్టిన వ్యవహారాల్లో ఆటంకాలు కలుగుతాయి. మిత్రుల నుంచి కొన్ని విషయాల్లో ఒత్తిడులు తప్పవు. అనారోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
కొన్ని విషయాల్లో ఇతరులతో అప్రమత్తంగా వ్యవహారించాలి. ప్రయాణాల్లో ఆకస్మిక మార్పులు చేస్తారు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు వల్ల మానసిక సమస్యలు తప్పవు. సోదరులతో విభేదాలు కలుగుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాల్లో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది కాదు.
మకర రాశి ఫలాలు
ముఖ్యమైన పనుల్లో ఆలోచించి ముందుకు సాగడం మంచిది. నూతన వాహనం కొనుగోలు చేస్తారు. వృత్తి, వ్యాపారాల్లో కీలక నిర్ణయాలు అమలు చేస్తారు. నిరుద్యోగుల ప్రయత్నాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఉద్యోగ వాతవరణం ఉత్సాహంగా ఉంటుంది.
కుంభ రాశి ఫలాలు
సోదరులతో స్థిరాస్తి ఒప్పందాలు వాయిదా పడుతాయి. చేపట్టిన పనుల్లో ఆటంకాలు తొలగుతాయి. ఇంటా బయటా అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. సన్నిహితులతో సఖ్యతగా వ్యవహరిస్తారు. వ్యాపారాలు కొంత గందరగోళంగా ఉంటాయి. ఉద్యోగాల్లో ఇబ్బందులు తొలగుతాయి.
మీన రాశి ఫలాలు
ఆరోగ్యం విషయంలో కొంత శ్రద్ద వహించాలి. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాల్లో ఊహించని సమస్యలు వస్తాయి. ఆకస్మిక ప్రయాణ సూచనలు ఉన్నాయి. ఇంటా బయటా కొందరి ప్రవర్తన చికాకు కలిగిస్తుంది. దైవదర్శనాలు చేసుకుంటారు.