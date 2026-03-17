Venus Transit: భరణి నక్షత్రంలోకి శుక్రుడు... ఈ రాశుల ఆర్థిక సమస్యలన్నీ తీరినట్లే
Venus Transit: శుక్రుడు వచ్చే నెల ఏప్రిల్ లో తన నక్షత్రాన్ని మార్చుకోనున్నాడు. ఏప్రిల్ 6వ తేదీన తన సొంత నక్షత్రమైన భరణి నక్షత్రంలోకి అడుగుపెట్టనున్నాడు. ఏప్రిల్ 16వ తేదీ వరకు అదే నక్షత్రంలో ఉంటాడు. ఈ నక్షత్ర మార్పు కొన్ని రాశులకు లాభాలు తేనుంది.
1.వృషభ రాశి..
శుక్ర గ్రహం భరణి నక్షత్రంలోకి అడుగుపెట్టడం వృషభ రాశి చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. అనేక లాభాలు కూడా వస్తాయి. ఉద్యోగంలో మార్పు సాధ్యమౌతుంది. వ్యాపారంలో లాభాలు అందుకుంటారు. ఆస్తికి సంబంధించిన సమస్యలు ఏమైనా ఉంటే.. అవి తగ్గుతాయి.కుటుంబంలో ఏవైనా సమస్యలు ఉన్నా అవి కూడా తొలగిపోతాయి. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది.
2.మిథున రాశి...
మిథున రాశి వారికి శుక్ర సంచారం శుభ ఫలితాలను తీసుకువస్తుంది. కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. ఉద్యోగంలో పదోన్నతి లేదా జీతం పెరుగుదల సాధ్యమౌతంది. వ్యాపారంలో ఆర్థిక లాభాలు అందుకుంటారు. పలుకుబడి ఉన్న వ్యక్తుల సహాయంతో, మీరు మీ కెరీర్ లో కొత్త శిఖరాలను చేరుకోగలరు. ప్రేమ, ఆనందం పెరుగుతుంది.
3.సింహ రాశి..
శుక్ర సంచారం సింహ రాశివారికి కూడా చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. వారి జీవన శైలి మెరుగుపడుతుంది. ప్రేమ జీవితం ఆనందంగా మారుతుంది. కష్టానికి మించిన ఫలితాలు పొందుతారు. వ్యాపారంలో మంచి లాభాలు అందుకుంటారు. సంతోషం పెరుగుతుంది. ఆదాయం బాగా పెరుగుతుంది.
4.తుల రాశి..
శుక్రుని ప్రవేశం తులారాశి వారికి శుభ ఫలితాలను తెస్తుంది. వృత్తిలో పురోగతి లభిస్తుంది. మానసిక గందరగోళం తొలగిపోతాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల వల్ల కలిగే ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. ఇంటి సౌకర్యం పెరుగుతుంది. ఒక ముఖ్యమైన వ్యాపార ఒప్పందం కుదరవచ్చు. కుటుంబ సభ్యులతో సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి. ఇల్లు లేదా కారు కొనుగోలు చేసే అవకాశం లభించవచ్చు.