Today Rasi Phalalu: ఈ రాశులవారికి విలువైన వస్తు లాభాలు.. చదువు విషయాల్లో శుభవార్తలు!
ఈ రాశి ఫలాలు 13.08.2025 బుధవారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
పిల్లల చదువు విషయాలపై దృష్టి సారించాలి. దూర ప్రయాణాలు వాయిదా పడుతాయి. కుటుంబ వాతావరణం గందరగోళంగా ఉంటుంది. ముఖ్యమైన పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. వ్యాపారాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టకపోవడం మంచిది. ఉద్యోగాల్లో పనిఒత్తిడి పెరుగుతుంది.
వృషభ రాశి ఫలాలు
ప్రయాణాల్లో ఆకస్మిక మార్పులు చేస్తారు. చిన్ననాటి మిత్రులతో పాత విషయాలు చర్చిస్తారు వ్యాపారాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. దైవ సేవా కార్యక్రమాలు ప్రారంభిస్తారు. ఆర్థికంగా కొంత ఇబ్బంది తప్పదు. నిరుద్యోగ ప్రయత్నాలు నిరాశ కలిగిస్తాయి. అవసరానికి చేతిలో డబ్బు ఉండదు.
మిథున రాశి ఫలాలు
ఆస్తి వివాదాలు పరిష్కారం దిశగా సాగుతాయి. ఆప్తుల నుంచి శుభవార్తాలు అందుతాయి. ఆకస్మిక ధన ప్రాప్తి కలుగుతుంది. వ్యాపారాలు లాభిస్తాయి. ఇంటా బయట పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. కుటుంబానికి సంబంధించి కొన్ని ఆశ్చర్యకర విషయాలు తెలుసుకుంటారు. వృత్తి, ఉద్యోగాల్లో ఒత్తిడులు అధిగమిస్తారు.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
దూర ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. ఆధ్యాత్మిక సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. వ్యాపారాలు అంతంత మాత్రంగా సాగుతాయి. అవసరానికి చేతిలో డబ్బు ఉండదు. బంధు మిత్రులతో మాట పట్టింపులుంటాయి. ఉద్యోగాల్లో అదనపు బాధ్యతల వల్ల విశ్రాంతి ఉండదు.
సింహ రాశి ఫలాలు
విలువైన వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. పిల్లల చదువు విషయాల్లో సానుకూల ఫలితాలు వస్తాయి. ఉద్యోగాల్లో అధికారులతో చర్చలు ఫలిస్తాయి. సమాజంలో పలుకుబడి పెరుగుతుంది. ఆర్థిక ప్రణాళికలు రూపొందించుకుంటారు. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. నిరుద్యోగుల అంచనాలు నిజం అవుతాయి.
కన్య రాశి ఫలాలు
దైవ చింతన పెరుగుతుంది. కుటుంబ వాతావరణం చికాకుగా ఉంటుంది. ఉద్యోగాల్లో కొందరి ప్రవర్తన చికాకు తెప్పిస్తుంది. కొన్ని పనుల్లో ఆటంకాలు తప్పవు. ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల అప్పులు చేయాల్సి వస్తుంది. వృత్తి వ్యాపారాలు సామాన్యంగా సాగుతాయి.
తుల రాశి ఫలాలు
విలువైన వస్తు లాభాలు పొందుతారు. చిన్ననాటి మిత్రుల నుంచి వివాహ ఆహ్వానాలు అందుకుంటారు. వ్యాపార విస్తరణకు కుటుంబ సభ్యుల సహాయ సహకారాలు అందుతాయి. చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థిక విషయాల్లో పురోగతి సాధిస్తారు. ఉద్యోగాల్లో మీ విలువ పెరుగుతుంది.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
ఆర్థిక విషయాలు సంతృప్తినిస్తాయి. చేపట్టిన పనుల్లో శ్రమకు తగిన ఫలితం కనిపిస్తుంది. వ్యాపారాల్లో కొంత పురోగతి సాధిస్తారు. నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు లభిస్తాయి. ప్రముఖుల నుంచి అందిన సమాచారం ఊరట కలిగిస్తుంది. ఉద్యోగ బాధ్యతలు సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తారు.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
ఆరోగ్యం విషయంలో అశ్రద్ధ చెేయడం మంచిది కాదు. పనుల్లో ప్రతిబంధకాలు ఉంటాయి. దైవ సేవ కార్యక్రమాలకు డబ్బు సహాయం అందిస్తారు. పాత అప్పులు తీర్చడానికి కొత్త అప్పులు చేస్తారు. కుటుంబ సభ్యులతో మాటపట్టింపులుంటాయి. వ్యాపారాల్లో ఒడిదుడుకులు తప్పవు.
మకర రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన వ్యవహారాలు నత్తనడకన సాగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి గందరగోళంగా ఉంటుంది. దూర ప్రయాణాలు శ్రమతో కూడుకుంటాయి. బంధు మిత్రులతో దైవ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. వ్యాపారాలు నిదానంగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాలు సాధారణం.
కుంభ రాశి ఫలాలు
సంఘంలో పేరు కలిగిన వ్యక్తులతో పరిచయాలు పెరుగుతాయి. ఆప్తుల నుంచి శుభకార్యాలకు ఆహ్వానాలు అందుతాయి. చేపట్టిన వ్యవహారాల్లో విజయం సాధిస్తారు. పిల్లల చదువు విషయాల్లో శుభవార్తలు అందుతాయి. వ్యాపార, ఉద్యోగాల్లో సమస్యల నుంచి తెలివిగా బయటపడతారు. ఆర్థిక లాభాలుంటాయి.
మీన రాశి ఫలాలు
ఇంటా బయట పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. ఆర్థికంగా అనుకూలం. నూతన వాహనం కొనుగోలు చేస్తారు. సన్నిహితులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. విలువైన వస్తు వాహన లాభాలు అందుకుంటారు. వ్యాపారాల్లో ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది.