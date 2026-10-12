Today Rasi Phalalu: నేడు ఓ రాశివారికి ఉద్యోగంలో కొత్త అవకాశాలు.. వ్యాపారంలో పురోగతి!
Today Rasi Phalalu: ఈ రాశి ఫలాలు 12.10.2026 సోమవారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనుల్లో అనుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగులకు కొత్త బాధ్యతలు రావచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం. తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిదికాదు.
వృషభ రాశి ఫలాలు
వృత్తి, వ్యాపారాల్లో పురోగతి సాధిస్తారు. ఆర్థికంగా అనుకూల పరిస్థితులు ఉంటాయి. కుటుంబంలో ప్రశాంతత నెలకొంటుంది. కొత్త పనులు ప్రారంభించే ముందు పెద్దల సలహాలు తీసుకోవడం మంచిది. ఖర్చులను నియంత్రించాలి. ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు.
మిథున రాశి ఫలాలు
ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. కొత్త అవకాశాలు ఎదురవుతాయి. స్నేహితుల సహకారంతో పనులు పూర్తిచేస్తారు. ఆర్థిక లావాదేవీల్లో జాగ్రత్త అవసరం. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
ముఖ్యమైన పనుల్లో కొంత ఆలస్యం ఎదురుకావచ్చు. అయినప్పటికీ పట్టుదలతో ముందుకు సాగుతారు. కుటుంబ సభ్యుల మద్దతు లభిస్తుంది. అనవసర ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోవాలి. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ప్రశాంతంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి.
సింహ రాశి ఫలాలు
ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో అనుకూల పరిస్థితులు ఉంటాయి. మీ కృషికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆర్థిక విషయాల్లో పురోగతి కనిపిస్తుంది. కుటుంబంతో ఆనందంగా గడుపుతారు. కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించాలి.
కన్య రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులను విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగులకు అనుకూల ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడే సూచనలు ఉన్నాయి. కుటుంబంలో సంతోషం నెలకొంటుంది. పెట్టుబడుల విషయంలో తొందరపాటు మంచిదికాదు. విశ్రాంతికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి.
తుల రాశి ఫలాలు
ఉద్యోగంలో కొత్త అవకాశాలు లభించవచ్చు. వ్యాపారాలలో పురోగతి కనిపిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆర్థిక నిర్ణయాలు ఆచితూచి తీసుకోవాలి. ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. చేపట్టిన పనులు సాఫీగా సాగుతాయి.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
కొత్త పనులు ప్రారంభించడానికి అనుకూల సమయం. వృత్తిపరంగా పురోగతి సాధిస్తారు. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు ఉపయోగపడతాయి. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవాలి. ప్రయాణాల్లో అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలి.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో మంచి ఫలితాలు పొందే అవకాశముంది. విద్యార్థులు చదువుపై ఏకాగ్రత పెంచాలి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఖర్చుల విషయంలో నియంత్రణ అవసరం. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు ఆలోచించి తీసుకోవాలి.
మకర రాశి ఫలాలు
వృత్తిపరమైన పనుల్లో పురోగతి కనిపిస్తుంది. కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరించాల్సి రావచ్చు. ఆర్థిక విషయాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టాలి. అనవసర ఆందోళనలకు దూరంగా ఉండాలి.
కుంభ రాశి ఫలాలు
కొత్త ఆలోచనలతో ముందుకు సాగుతారు. ఉద్యోగంలో మీ పనితీరుకు ప్రశంసలు లభించవచ్చు. ఆర్థిక విషయాల్లో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. స్నేహితుల సహకారం లభిస్తుంది. కుటుంబంలో మాటపట్టింపులు రాకుండా చూసుకోవాలి. ఆరోగ్యానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి.
మీన రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనుల్లో పురోగతి సాధిస్తారు. ఉద్యోగాలలో ప్రోత్సాహకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి సహకారం లభిస్తుంది. ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్తపడాలి. విద్యార్థులు కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడానికి ఆసక్తి చూపుతారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించాలి.