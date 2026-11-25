Shadashtak Yoga: సూర్య చంద్రుల షడాష్టక యోగం ఈ 3 రాశుల వారికి అకస్మాత్తు ఖర్చులు
Shadashtak Yoga: సూర్యుడు వృశ్చిక రాశిలో ప్రవేశించాడు. చంద్రుడు మేష రాశిలో ప్రవేశించాడు. ఈ రెండు గ్రహాల స్థానం పరస్పరం ఆరు, ఎనిమిదవ ఇళ్ల మధ్య సంబంధాన్ని సృష్టిస్తోంది. దీని ఫలితంగా అశుభయోగం ఏర్పడుతుంది. దీని వల్ల 3 రాశులకు నష్టాలు తప్పవు.
వృషభ రాశి
సూర్య చంద్రుల వల్ల ఏర్పడే అశుభయోగం వల్ల ఈ రాశి వారు ఆర్థిక విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. హఠాత్తుగా పెద్ద ఖర్చు రావచ్చు, ఇది నెలాఖరులో బడ్జెట్ను పూర్తిగా పాడు చేస్తుంది. అనవసర కొనుగోళ్లు చేయకండి. ఎక్కడైనా డబ్బు పెట్టుబడి పెట్టే విషయంలో మీరు ప్రత్యేకంగా జాగ్రత్త వహించాలి. ఆఫీసులో సహోద్యోగులతో మంచి సంబంధాలు కొనసాగించకపోతే పరిస్థితి దిగజారవచ్చు. చిన్నచిన్న విషయాలకు గొడవ పడటం వల్ల మీ పనికి నష్టం వాటిల్లుతుంది. అంతేకాకుండా, భూమి లేదా ఆస్తికి సంబంధించిన ఏదైనా సమస్య కుటుంబ ఆందోళనలను పెంచుతుంది. ఈ సమయంలో పొదుపుపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి.
వృశ్చిక రాశి
ఈ రాశిలో జన్మించిన వారు సూర్య చంద్రలు వల్ల ఏర్పడే షడాష్టక యోగం వల్ల చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆర్థిక లావాదేవీలలో ముఖ్యంగా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎవరికైనా పెద్ద మొత్తంలో అప్పు ఇచ్చే ముందు జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి. ప్రమాదకర పెట్టుబడులకు దూరంగా ఉండటం కూడా మంచిది. ఉద్యోగులు ప్రతి పనిని జాగ్రత్తగా చేయాలి. తొందరపాటుతో చేసే చిన్న తప్పు పెద్ద సమస్యలకు దారితీస్తుంది. వ్యక్తిగత జీవితంలోనూ మాటల్లో సంయమనం పాటించడం ముఖ్యం. ఏ విషయంలోనైనా అనవసర వాదనలకు దిగడం వల్ల బంధంలో దూరం పెరుగుతుంది. ఏదైనా తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యను నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు.
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశివారు ఆర్థిక, వృత్తిపరమైన జీవితంలో తెలివైన నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. తగిన సమాచారం లేకుండా స్టాక్ మార్కెట్ లేదా మరేదైనా ప్రమాదకర రంగంలో డబ్బును పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల నష్టాలు రావచ్చు. ఉద్యోగులు కష్టపడి పనిచేసినప్పటికీ ఆశించిన ఫలితాలు పొందడానికి కొంత సమయం వేచి ఉండాల్సి వస్తుంది. ఓపికగా ఉండండి, మీ పనిపై దృష్టి పెట్టండి. మీ వ్యక్తిగత ప్రణాళికలు లేదా ముఖ్యమైన సమాచారాన్ని కార్యాలయంలోని అందరితో పంచుకోవడం వల్ల మీరు ప్రమాదంలో పడవచ్చు. అలాగే, ఎక్కడికైనా ప్రయాణించేటప్పుడు మీ విలువైన వస్తువులపై నిఘా ఉంచండి.