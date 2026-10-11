Weekly Horoscope: ఈ వారం 4 రాశుల వారికి విపరీతంగా కలిసివస్తుంది! మీది ఏ రాశి?
Weekly Horoscope: ఈ వార ఫలాలు 11.10.2026 నుంచి 17.10.2026 వరకు సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల వార ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
ఈ వారం రాశి ఫలాలు
ఈ వార ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. ఈ వారం ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
ఈ వారం మేష రాశివారికి పనుల్లో పురోగతి కనిపించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు రావచ్చు. మీరు తీసుకునే నిర్ణయాలు భవిష్యత్తులో మంచి ఫలితాలను ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. ఆర్థికంగా పరిస్థితులు మెరుగుపడినా, అనవసర ఖర్చులను నియంత్రించడం మంచిది. కుటుంబ సభ్యులతో చిన్నపాటి అభిప్రాయభేదాలు రావచ్చు. మాటల్లో జాగ్రత్త అవసరం. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టాలి. విశ్రాంతికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి.
వృషభ రాశి ఫలాలు
వృషభ రాశివారికి ఈ వారం కెరీర్ పరంగా అనుకూలంగా ఉంటుంది. చాలాకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న పనులు ముందుకు కదిలే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగ మార్పు లేదా కొత్త అవకాశాల కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారికి మంచి సంకేతాలు ఉన్నాయి. వ్యాపారంలో కొత్త పరిచయాలు ప్రయోజనం కలిగించవచ్చు. ఆర్థికంగా స్థిరత్వం పెరిగే అవకాశం ఉన్నా, పెద్ద పెట్టుబడుల విషయంలో తొందరపడకూడదు. కుటుంబంలో ప్రశాంత వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.
మిథున రాశి ఫలాలు
మిథున రాశివారికి ఈ వారం కొత్త అవకాశాలను అందిపుచ్చుకునే సమయం. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభించే అవకాశం ఉంది. కొత్త ప్రాజెక్టులు లేదా అదనపు బాధ్యతలు రావచ్చు. వ్యాపారులకు పరిచయాల ద్వారా ప్రయోజనం కలుగుతుంది. ఆర్థికంగా ఆదాయం పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నప్పటికీ, విలాస వస్తువుల కోసం డబ్బు ఖర్చు చేయడం మంచిదికాదు. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. విద్యార్థులు ఏకాగ్రతతో చదివితే మంచి ఫలితాలు సాధించవచ్చు.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
కర్కాటక రాశివారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉన్నప్పటికీ, ముఖ్యమైన విషయాల్లో ముందడుగు వేసే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో ఒత్తిడి పెరిగినా మీ కృషికి తగిన గుర్తింపు దక్కుతుంది. వ్యాపారంలో కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు అనుభవజ్ఞుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది. ఆర్థికంగా ఊహించని ఖర్చులు రావచ్చు. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం లభిస్తుంది. భావోద్వేగంగా తొందరపడి నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. ఆరోగ్యం విషయంలో విశ్రాంతి, సరైన ఆహారానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి.
సింహ రాశి ఫలాలు
సింహ రాశివారికి ఈ వారం ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగంలో నాయకత్వ బాధ్యతలు చేపట్టే అవకాశం ఉంది. మీ నిర్ణయాలు ఇతరులపై ప్రభావం చూపుతాయి కాబట్టి ఆచితూచి వ్యవహరించాలి. వ్యాపారంలో కొత్త ఒప్పందాలు కుదుర్చుకునే అవకాశం ఉన్నా, పత్రాలను పూర్తిగా పరిశీలించాలి. ఆర్థికంగా ఆదాయం బాగానే ఉన్నప్పటికీ అనుకోని ఖర్చులు రావచ్చు. కుటుంబంలో శుభవార్తలు వినే అవకాశం ఉంది. కోపాన్ని నియంత్రించుకోవడం మంచిది.
కన్య రాశి ఫలాలు
కన్య రాశివారు ఈ వారం పనులను ప్రణాళికాబద్ధంగా పూర్తి చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తవుతాయి. పై అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు దక్కుతాయి. కొత్త ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారికి మంచి అవకాశాలు రావచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి క్రమంగా మెరుగుపడుతుంది. అయితే ఇతరులకు డబ్బు అప్పుగా ఇచ్చే విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. విద్యార్థులు పట్టుదలతో చదివితే మంచి ఫలితాలు వస్తాయి.
తుల రాశి ఫలాలు
తుల రాశివారికి ఈ వారం సంబంధాలు, కెరీర్ పరంగా ముఖ్యమైన మార్పులు ఉంటాయి. మీ మాటతీరు, కమ్యూనికేషన్ నైపుణ్యాలు ఉద్యోగంలో ఉపయోగపడతాయి. వ్యాపారులకు కొత్త భాగస్వామ్యాలు లేదా ఒప్పందాలు కుదురుతాయి. ఆర్థికంగా పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉన్నప్పటికీ, ఖర్చులను ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోవడం మంచిది. ప్రేమ సంబంధాల్లో అపార్థాలకు తావివ్వకుండా స్పష్టంగా మాట్లాడాలి. కుటుంబంలో శుభకార్యాలపై చర్చలు జరుగుతాయి. ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయకుండా నిద్రకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
వృశ్చిక రాశివారికి ఈ వారం కష్టానికి తగిన ఫలితం లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగంలో చాలాకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న మార్పు లేదా అవకాశం రావచ్చు. వ్యాపారంలో కొత్త ప్రణాళికలు ప్రారంభించేందుకు అనుకూలమైన సమయం. ఆర్థికంగా గతంలో చేసిన ప్రయత్నాల నుంచి ప్రయోజనం పొందుతారు. అయితే పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవాలి. కుటుంబంలో మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. ప్రేమ సంబంధాల్లో నమ్మకం, ఓర్పుతో వ్యవహరించడం మంచిది.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
ధనుస్సు రాశివారికి ఈ వారం ఓర్పు చాలా అవసరం. పనులు అనుకున్నంత వేగంగా పూర్తికాకపోయినా నిరాశ చెందకూడదు. ఉద్యోగంలో అదనపు బాధ్యతలు రావచ్చు. వ్యాపారులు కొత్త నిర్ణయాల్లో తొందరపడకుండా నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది. ఆర్థికంగా సాధారణ పరిస్థితులు కొనసాగుతాయి. దూర ప్రయాణాలు లేదా ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. విద్యార్థులు చదువులో ఏకాగ్రత పెంచుకోవాలి. ఆరోగ్యపరంగా చిన్నపాటి సమస్యలుంటాయి.
మకర రాశి ఫలాలు
మకర రాశివారికి ఈ వారం క్రమశిక్షణతో ముందుకు సాగితే మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగంలో మీ పనితీరు మెరుగుపడుతుంది. కొత్త బాధ్యతలు వచ్చినా సమర్థంగా నిర్వహించగలరు. వ్యాపారంలో పాత సమస్యలకు పరిష్కారం దొరికే అవకాశం ఉంది. ఆర్థికంగా స్థిరత్వం కొనసాగుతుంది. గతంలో చేసిన పొదుపు ఇప్పుడు ఉపయోగపడుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో సానుకూలత ఉంటుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టి ఒత్తిడిని తగ్గించుకునే ప్రయత్నం చేయాలి.
కుంభ రాశి ఫలాలు
కుంభ రాశివారికి ఈ వారం కొత్త ఆలోచనలు, కొత్త అవకాశాలు కలిసివచ్చే సమయం. ఉద్యోగంలో మీ క్రియేటివిటీకి గుర్తింపు లభిస్తుంది. కొత్త ప్రాజెక్ట్ లేదా బాధ్యత చేపట్టే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారంలో సాంకేతికతను ఉపయోగించుకోవడం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా ఆదాయం పెరిగే అవకాశం ఉన్నా, అనవసర రిస్క్లకు దూరంగా ఉండాలి. కుటుంబంలో మీ సహాయం అవసరమయ్యే పరిస్థితి రావచ్చు. స్నేహితుల నుంచి మంచి సమాచారం అందుతుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం.
మీన రాశి ఫలాలు
మీన రాశివారు ఈ వారం కెరీర్, వ్యక్తిగత జీవితంలో ముందడుగు వేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగంలో బాధ్యతలు పెరిగినా వాటిని విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. వ్యాపారంలో కొత్త అవకాశాలు రావచ్చు. ఆర్థికంగా పరిస్థితులు మెరుగుపడే సూచనలు ఉన్నా, తొందరపడి పెట్టుబడులు పెట్టకూడదు. వివాహం కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి మంచి సంబంధం రావచ్చు. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. విద్యార్థులకు చదువులో పురోగతి ఉంటుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం.