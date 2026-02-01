- Home
- Astrology
Today Rasi Phalalu: నేడు ఓ రాశివారు ముఖ్యమైన పనుల్లో జీవిత భాగస్వామి సలహా తీసుకోవడం మంచిది!
Today Rasi Phalalu: ఈ రాశి ఫలాలు 01.02.2026 ఆదివారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
ఇంటా బయటా గౌరవం పెరుగుతుంది. నూతన వస్తు లాభాలు పొందుతారు. చేపట్టిన పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. కొన్ని వ్యవహారాలలో ఆప్తుల సలహాలు తీసుకుంటారు. పాత మిత్రుల కలయిక ఆనందం కలిగిస్తుంది. వ్యాపార, ఉద్యోగాలు సంతృప్తికరంగా సాగుతాయి. దైవ చింతన కలుగుతుంది.
వృషభ రాశి ఫలాలు
దూర ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. కొన్ని విషయాలలో కుటుంబ సభ్యుల ప్రవర్తన చిరాకు తెప్పిస్తుంది. పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శిస్తారు. సన్నిహితులతో అకారణంగా వివాదాలు కలుగుతాయి. అనవసర వస్తువులపై డబ్బు ఖర్చు చేస్తారు. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో ఆశించిన రీతిలో పనులు పూర్తికావు.
మిథున రాశి ఫలాలు
విలువైన వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. వ్యాపార విస్తరణ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఉద్యోగాలలో నూతన ప్రోత్సాహకాలు అందుతాయి. నూతనోత్సాహంతో పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఆదాయ మార్గాలు మరింత విస్తరిస్తాయి. దూర ప్రయాణాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
ముఖ్యమైన వ్యవహారాలు సజావుగా సాగుతాయి. స్థిరాస్తి కొనుగోలుకు సంబంధించి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. నిరుద్యోగులకు నూతన ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారాలలో నూతన ప్రణాళికలు అమలు చేసి లాభాలు అందుకుంటారు. ఆర్థికంగా అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది.
సింహ రాశి ఫలాలు
బంధుమిత్రులతో స్వల్ప వివాదాలు ఉంటాయి. ఆరోగ్యం విషయంలో కొంత జాగ్రత్త వహించాలి. చివరి నిమిషంలో ప్రయాణాలు వాయిదా పడతాయి. చేపట్టిన పనులు మధ్యలో నిలుస్తాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో బాధ్యతలను సక్రమంగా నిర్వహించలేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారు. వ్యాపారాలు మందగిస్తాయి.
కన్య రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఆర్థికంగా ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ప్రయాణాలలో కొంత అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలి. నూతన రుణ ప్రయత్నాలు చేస్తారు. ఆధ్యాత్మిక చింతన కలుగుతుంది. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో ఒడిదుడుకులు పెరుగుతాయి. వ్యాపారాలు అంతంత మాత్రంగా సాగుతాయి.
తుల రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తవుతాయి. బంధు మిత్రుల నుంచి శుభకార్యాలకు ఆహ్వానాలు అందుతాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో జీవిత భాగస్వామి సలహాలు తీసుకోవడం మంచిది. వ్యాపారాలలో శ్రమకు తగిన ఫలితం పొందుతారు. ఉద్యోగాలలో నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. విద్యార్థులకు అనుకూలం.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
సమాజంలో గౌరవ ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. శత్రు సమస్యల నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది. అప్రయత్నంగా పనులు పూర్తవుతాయి. ఆధ్యాత్మిక సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. డబ్బు విషయాల్లో సోదరులతో వివాదాలు సర్దుమణుగుతాయి. వ్యాపార, ఉద్యోగాలు మరింత ఉత్సాహంగా సాగుతాయి.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
సన్నిహితులతో తగాదాలు ఉంటాయి. అనారోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేయడం మంచిది. దూర ప్రాంత ప్రయాణ సూచనలు ఉన్నాయి. వ్యాపారాలలో స్వల్ప లాభాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగాలలో అధికారులతో వివాదాలు కలుగుతాయి.
మకర రాశి ఫలాలు
రుణ ప్రయత్నాలు నిరాశ కలిగిస్తాయి. దూర ప్రయాణాల వల్ల శ్రమ పెరుగుతుంది. బంధువుల నుంచి వినకూడని మాటలు వినాల్సి వస్తుంది. చేపట్టిన పనులలో అవాంతరాలు కలుగుతాయి. వ్యాపారాలలో కొత్త సమస్యలు వస్తాయి. ఉద్యోగాలలో ప్రతికూల పరిస్థితులుంటాయి.
కుంభ రాశి ఫలాలు
కుటుంబ సభ్యులతో శుభకార్యాలలో పాల్గొంటారు. సోదరులతో సఖ్యత పెరుగుతుంది. ఉద్యోగాలు మరింత ఉత్సాహంగా సాగుతాయి. దైవ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో ధైర్యంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఆర్థికంగా అనుకూలం. భూ క్రయ విక్రయాలు లాభిస్తాయి.
మీన రాశి ఫలాలు
అవసరానికి చేతిలో డబ్బు ఉండదు. రుణ ప్రయత్నాలు కలిసిరావు. కంటి సంబంధిత అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది కలిగిస్తాయి. ఇంట్లో గందరగోళ వాతావరణం ఉంటుంది. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో ఊహించని సమస్యలను ఎదుర్కొంటారు. ప్రయాణాలలో అవరోధాలు కలుగుతాయి.