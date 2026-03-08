- Home
Birth Date: న్యూమరాలజీ ప్రకారం మనం పుట్టిన రోజు మన వ్యక్తిత్వం, ఆలోచన విధానం, ప్రవర్తన గురించి చాలా విషయాలు చెబుతుందని నమ్మకం. కొన్ని ప్రత్యేక తేదీల్లో పుట్టినవారు ఇతరుల విషయంలో చాలా కఠినంగా ఉంటారు. ఇది కొన్నిసార్లు ఇబ్బందులకు దారి తీస్తుంది.
న్యూమరాలజీ ఏం చెబుతోంది.?
న్యూమరాలజీ ప్రకారం వ్యక్తి జన్మతేదీని కలిపి వచ్చే సంఖ్యను మూలాంకం అంటారు. ఈ సంఖ్య ఆధారంగా వారి స్వభావం, ఆలోచనలు, జీవన విధానం గురించి అంచనాలు వేస్తారు. కొంతమంది వ్యక్తులు ఇతరుల ప్రవర్తనను విశ్లేషించడంలో చురుకుగా ఉంటారు. వారు ఎదుటివారి లోపాలు, బలహీనతలు త్వరగా గుర్తిస్తారు. కానీ అదే అలవాటు కొన్నిసార్లు ఎక్కువగా విమర్శించే స్వభావంగా మారే అవకాశం ఉంటుంది.
మూలాంకం 1, ఎక్కువగా ఆలోచిస్తారు, త్వరగా నిర్ణయం తీసుకుంటారు
1, 10, 19, 28 తేదీల్లో పుట్టినవారి మూలాంకం 1 అవుతుంది. ఈ సంఖ్యకు అధిపతి సూర్యుడు. ఈ మూలాంకం ఉన్నవారు సాధారణంగా ధైర్యం, నాయకత్వ లక్షణాలు కలిగి ఉంటారు. ఏ పని చేసినా ఫోకస్తో చేస్తారు. కానీ వీరికి ఓవర్ థింకింగ్ అలవాటు ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ కారణంగా ఇతరుల ప్రవర్తనను ఎక్కువగా విశ్లేషిస్తూ, కొన్నిసార్లు త్వరగా జడ్జ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది.
మూలాంకం 4 – కష్టపడి పనిచేస్తారు కానీ
4, 13, 22, 31 తేదీల్లో పుట్టినవారి మూలాంకం 4. ఈ సంఖ్యకు అధిపతి రాహు. ఈ మూలాంకం ఉన్నవారు సాధారణంగా కష్టపడి పనిచేసే స్వభావం కలిగి ఉంటారు. వీరి ఆలోచనలు కొంచెం ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి. కొన్నిసార్లు వీరు కొంత రహస్యంగా కనిపిస్తారు. ఇతరుల గురించి అభిప్రాయం ఏర్పరచుకోవడంలో వీరు తొందరపడుతారు. కొన్నిసార్లు పరిచయం లేని వ్యక్తుల గురించి కూడా వెంటనే నిర్ణయం తీసుకుంటారు.
మూలాంకం 8 – క్రమశిక్షణ ఎక్కువ, విమర్శ కూడా
8, 17, 26 తేదీల్లో పుట్టినవారి మూలాంకం 8. ఈ సంఖ్యకు అధిపతి శని. ఈ మూలాంకం ఉన్నవారు చాలా క్రమశిక్షణతో జీవిస్తారు. పనిలో సీరియస్గా ఉంటారు. ఏ పని జరిగినా చాలా జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తారు. అయితే ఎవరి పని గురించి మాట్లాడినా చాలా నేరుగా, కఠినంగా విమర్శించే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ కారణంగా వారి మాటలు కొన్నిసార్లు ఇతరులకు బాధ కలిగించవచ్చు.
సంబంధాలు మెరుగవ్వాలంటే..
మూలాంకం 1, 4, 8 ఉన్నవారికి విశ్లేషణ చేసే శక్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది ఒక మంచి గుణమే. కానీ అదే గుణం ఎక్కువగా విమర్శించే అలవాటుగా మారితే వ్యక్తిగత సంబంధాల్లో దూరం పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. కొంచెం సహనం, అర్థం చేసుకునే స్వభావం పెంచుకుంటే ఈ వ్యక్తులు తమ జీవితం, సంబంధాలు మరింత మెరుగ్గా చేసుకోవచ్చు.
గమనిక: పైన తెలిపిన విషయాలు ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా అందించడమైంది. వీటిలో ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవని రీడర్స్ గమనించాలి.