Weekly Horoscope: ఈ వారం ఈ 3 రాశులవారు ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది !
Weekly Horoscope: ఈ వార ఫలాలు 8.3.2026 నుంచి 14.3.2026 వరకు సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల వార ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
ఈ వారం రాశి ఫలాలు
ఈ వార ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. ఈ వారం ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
ఈ వారం మేష రాశి వారికి పనుల్లో కొంత ఒత్తిడి ఉన్నా ఫలితాలు మాత్రం అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఉద్యోగాల్లో మీ ప్రతిభకు మంచి గుర్తింపు పొందే అవకాశముంది. కొత్త బాధ్యతలు రావచ్చు. వ్యాపారులకు కొత్త ఒప్పందాలు కుదిరే సూచనలు ఉన్నాయి. వృథా ఖర్చులు పెరుగుతాయి. కుటుంబంలో చిన్నచిన్న అభిప్రాయ భేదాలు రావచ్చు. ఆరోగ్యపరంగా చిన్న చిన్న సమస్యలు ఉంటాయి. విశ్రాంతి తీసుకోవడం అవసరం. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు తొందరపడకుండా ఆలోచించి ముందుకు వెళ్లాలి.
వృషభ రాశి ఫలాలు
ఈ వారం వృషభ రాశి వారికి సాధారణంగా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగాల్లో కృషికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. పై అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. వ్యాపారులకు లాభదాయకమైన ఒప్పందాలు కుదిరే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. కుటుంబంలో ఆనందకర వాతావరణం నెలకొంటుంది. స్నేహితుల సహాయం వల్ల కొన్ని ముఖ్యమైన పనులు పూర్తవుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం మానసిక ప్రశాంతతను ఇస్తుంది.
మిథున రాశి ఫలాలు
ఈ వారం మిథున రాశి వారికి మిశ్రమ ఫలితాలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగంలో కొత్త అవకాశాలు వచ్చినా నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి. వ్యాపారాలు కొంత మందకొడిగా సాగుతాయి. అనవసర ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ సభ్యులతో సంబంధాలు బలపడతాయి. వ్యక్తిగత జీవితంలో కొత్త ఆలోచనలు చేస్తారు. చిన్నపాటి అనారోగ్య సమస్యలు ఉంటాయి. సహనం, సమయపాలన పాటిస్తే మంచి ఫలితాలు పొందవచ్చు.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
ఈ వారం కర్కాటక రాశి వారికి అనుకూలమైన పరిస్థితులు ఉంటాయి. ఉద్యోగాలలో పురోగతి కనిపిస్తుంది. చేపట్టిన పనులు సమయానికి పూర్తవుతాయి. వ్యాపారాలలో కొత్త పెట్టుబడులు లభిస్తాయి. ఆర్థికంగా స్థిరత్వం ఉంటుంది. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన సంఘటనలు చోటుచేసుకుంటాయి. బంధువులతో సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి. మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడం అవసరం. ఈ వారం ధైర్యంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటే మంచి ఫలితాలు వస్తాయి.
సింహ రాశి ఫలాలు
ఈ వారం సింహ రాశి వారు బిజీగా గడుపుతారు. ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు రావచ్చు. ప్రతిభను నిరూపించుకునే అవకాశం వస్తుంది. వ్యాపారులకు మితమైన లాభాలు వస్తాయి. ఆర్థికంగా కొంత జాగ్రత్త అవసరం. అనవసర ఖర్చులను తగ్గించడం మంచిది. కుటుంబ సభ్యులతో చిన్నచిన్న విభేదాలు రావచ్చు. సహనంతో వ్యవహరిస్తే సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. చిన్న చిన్న ఆరోగ్య సమస్యలు ఉంటాయి. ఈ వారం శాంతంగా ఆలోచించి ముందుకు వెళ్లడం మంచిది.
కన్య రాశి ఫలాలు
ఈ వారం కన్య రాశి వారికి శుభప్రదమైన ఫలితాలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగాలలో కష్టానికి తగిన ఫలితం దక్కుతుంది. పదోన్నతి లేదా కొత్త అవకాశాలు రావచ్చు. వ్యాపారులకు లాభాలు పెరిగే సూచనలు ఉన్నాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. కొత్త పరిచయాలు భవిష్యత్తులో ఉపయోగపడే విధంగా ఉంటాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. చేపట్టిన పనులు విజయవంతంగా పూర్తయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి.
తుల రాశి ఫలాలు
ఈ వారం తుల రాశి వారికి మిశ్రమ ఫలితాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఉద్యోగంలో కొంత ఒత్తిడి ఉన్నా పనులు పూర్తి చేయగలుగుతారు. వ్యాపారంలో లాభాలు మితంగా ఉంటాయి. ఆర్థిక విషయాల్లో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించడం మంచిది. కుటుంబ సభ్యులతో చర్చలు జరిపి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది. వ్యక్తిగత జీవితంలో కొన్ని మార్పులు రావచ్చు. ఆరోగ్యపరంగా చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు ఉంటాయి. సహనం, సమతుల్యత పాటిస్తే కొన్ని సమస్యలు తగ్గుతాయి.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
ఈ వారం వృశ్చిక రాశి వారికి అనుకూలమైన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వాతావరణం అనుకూలంగా ఉంటుంది. పై అధికారుల నుంచి మద్ధతు లభిస్తుంది. వ్యాపారులకు కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి. ఆర్థికంగా లాభాలు వచ్చే సూచనలు బలంగా ఉన్నాయి. కుటుంబంలో ఆనందకర వాతావరణం ఉంటుంది. స్నేహితులతో కలిసి కొన్ని ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడం మంచిది. ఈ వారం ధైర్యంగా ముందుకు వెళ్తే మంచి ఫలితాలు వస్తాయి.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
ఈ వారం ధనుస్సు రాశి వారికి మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగాలలో కొత్త ప్రాజెక్టులు రావచ్చు. పై అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు దక్కుతాయి. వ్యాపారులకు లాభాలు పెరిగే సూచనలు ఉన్నాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. కుటుంబంలో శుభకార్యాల గురించి చర్చలు జరిగే అవకాశం ఉంది. వ్యక్తిగతంగా మీరు తీసుకునే నిర్ణయాలు భవిష్యత్తుకు ఉపయోగపడతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఈ వారం ధైర్యం, నమ్మకం మీకు విజయాన్ని అందిస్తాయి.
మకర రాశి ఫలాలు
ఈ వారం మకర రాశి వారికి కొంత శ్రమ ఎక్కువగా ఉండే సూచనలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగంలో బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. కష్టపడి పనిచేస్తే మంచి ఫలితాలు పొందవచ్చు. వ్యాపారులకు మితమైన లాభాలు వస్తాయి. ఆర్థిక విషయాల్లో ఖర్చులను నియంత్రించడం అవసరం. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం లభిస్తుంది. వ్యక్తిగతంగా తీసుకునే కొన్ని నిర్ణయాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. చిన్నపాటి ఆరోగ్య సమస్యలు ఉంటాయి. ఈ వారం సహనం, క్రమశిక్షణతో ముందుకు వెళ్లాలి.
కుంభ రాశి ఫలాలు
ఈ వారం కుంభ రాశి వారికి సాధారణంగా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగాలలో కొత్త అవకాశాలు రావచ్చు. మీ ఆలోచనలు ఇతరులకు నచ్చుతాయి. వ్యాపారాలలో కొత్త పెట్టుబడులు పెట్టే అవకాశం ఉంది. ఆర్థికంగా స్థిరత్వం ఉంటుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. స్నేహితుల సహాయం వల్ల కొన్ని పనులు సులభంగా పూర్తవుతాయి. ఆరోగ్యపరంగా పెద్ద సమస్యలు ఉండవు. ఈ వారం మీరు తీసుకునే నిర్ణయాలు భవిష్యత్తులో మంచి ఫలితాలను ఇస్తాయి.
మీన రాశి ఫలాలు
ఈ వారం మీన రాశి వారికి మిశ్రమ ఫలితాలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగంలో కొన్ని సవాళ్లు ఎదురైనా వాటిని సమర్థంగా ఎదుర్కొంటారు. వ్యాపారంలో కొత్త అవకాశాలు రావచ్చు. ఆర్థిక విషయాల్లో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించడం మంచిది. కుటుంబ సభ్యులతో సమయం గడుపుతారు. వ్యక్తిగతంగా మీరు తీసుకునే నిర్ణయాలు భవిష్యత్తుకు ఉపయోగపడతాయి. ఆరోగ్యపరంగా చిన్నపాటి సమస్యలు ఉంటాయి. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం మానసిక ప్రశాంతతను ఇస్తుంది.