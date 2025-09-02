Betel leaf: భోజనం తర్వాత రోజూ ఒక తమలపాకు తింటే ఏమౌతుందో తెలుసా?
తమలపాకు తినడం వల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగుపడటంతో పాటు... రక్తంలోని షుగర్ లెవల్స్ నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది.
- FB
- TW
- Linkdin
- Follow Us
తమలపాకు ప్రయోజనాలు..
భారతదేశంలో శతాబ్దాలుగా తమలపాకులను ఏదో ఒక రూపంలో ఉపయోగిస్తూ వస్తున్నారు. ఆయుర్వేదంలో తమలపాకుకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఈ తమలపాకులను ప్రతిరోజూ తినడం వల్ల శరీరంలోని వాతా, కఫ సమస్యలన్నీ తగ్గిపోతాయని ఆయుర్వేదంలో పేర్కొన్నారు. మరి, ప్రతిరోజూ మధ్యాహ్నం భోజనం తర్వాత ఒక తమలపాకు తింటే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా? శరీరంలో వచ్చే మార్పులు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం...
ముదురు ఆకుపచ్చ తమలపాలకుల్లో అనేక పోషకాలు ఉంటాయి. ఈ ఆకుల్లో విటమిన్ సి, విటమిన్ ఎ, థియామిన్, నియాసిన్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, కాల్షియం వంటి పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. వీటిని తినడం వల్ల ఎముకల ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. ఇది శరీరాన్ని అనేక వ్యాధుల నుంచి రక్షిస్తుంది.
కడుపు సంబంధిత సమస్యలు...
తమలపాకు తినడం వల్ల కడుపు సంబంధిత సమస్యల నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు. ప్రతిరోజూ మధ్యాహ్నం భోజనం తర్వాత ఒక తమలపాకు నమలడం వల్ల గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య ఉండదు. మలబద్దకం, అసిడిటీ వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. తమలపాకులలో ఉండే మూలకాలు జీర్ణ ఎంజైమ్ లను సరిగా పని చేసేలా చేస్తాయి. దీని వల్ల ఆహారం సులభంగా జీర్ణమౌతుంది.
మధుమేహాన్ని నియంత్రించే తమలపాకు..
తమలపాకు తినడం వల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగుపడటంతో పాటు... రక్తంలోని షుగర్ లెవల్స్ నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది ఇన్సులిన్ ని నియంత్రిస్తుంది. డయాబెటిక్ రోగులకు చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
జీర్ణశక్తి పెరుగుతుంది
కొన్ని వాము గింజలను తమలపాకులో చుట్టి నోటిలో ఉంచుకుని, వాటిని నమిలి, వాటి రసాన్ని పీల్చడం వల్ల జీర్ణశక్తి పెరుగుతుంది, అజీర్ణం, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలు తొలగిపోతాయి. ముఖ్యంగా, శరీరంలో జీవక్రియ ప్రక్రియ మెరుగుపడుతుంది. మీరు తినే ఆహారం బాగా జీర్ణమవుతుంది.
బరువు తగ్గాలనుకునే వారు
తమలపాకులు జీవక్రియను వేగవంతం చేస్తాయి. ఇది శరీరంలోని ఫ్యాట్ ని చాలా వేగంగా కరిగించడానికి సహాయపడుతుంది. అందువల్ల, బరువు తగ్గాలనుకునే వారు భోజనం తర్వాత తమలపాకులను ఖచ్చితంగా తినాలి.
యూరిక్ ఆమ్లాన్ని నియంత్రిస్తుంది
తమలపాకులను తినడం వల్ల శరీరంలో యూరిక్ ఆమ్లం పెరగదు. తమలపాకులను క్రమం తప్పకుండా నమిలే వ్యక్తులలో, దాని స్థాయిలు ప్రమాదకరమైన స్థాయికి చేరవు. ఇది అనేక అధ్యయనాలలో నిరూపితమైంది.
దంతాలు , చిగుళ్ల ఆరోగ్యానికి...
ఈ ఆకులు దంతాలు, చిగుళ్ల ఆరోగ్యానికి ఔషధంలా పని చేస్తాయి. మీ దంతాలలో తరచుగా నొప్పి ఉంటే లేదా మీ చిగుళ్ళు వాపు ఉంటే, తమలపాకులు నమలడం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఈ వాపు త్వరలో తగ్గడం ప్రారంభమవుతుంది. నోటి ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.
గమనిక: ఈ కథనం కేవలం సమాచారం కోసం మాత్రమే. ఇది ఏ విధంగానూ ఏ ఔషధం లేదా చికిత్సకు ప్రత్యామ్నాయం కాదు.