Astrology: అక్టోబర్ 11న అరుదైన యోగం.. ఈ రాశుల వారి జీవితాల్లో ఊహించని మార్పులు ఖాయం
Astrology: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శనికి ఉన్న ప్రాధాన్యత గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. శని గ్రహ సంచారంలో వచ్చే మార్పులు వ్యక్తుల జీవితాలపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతాయని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతుంటారు.
శని, శుక్ర గ్రహాల అరుదైన సంయోగం
నవగ్రహాల్లో శనికి ప్రత్యేక స్థానముంది. ఈ గ్రహం చాలా నెమ్మదిగా సంచరించినప్పటికీ ప్రభావం మాత్రం ఎక్కువగా ఉంటుంది. శని ఒకే రాశిలో దాదాపు రెండున్నర సంవత్సరాలు గడుపుతాడు. మొత్తం రాశిచక్రాన్ని పూర్తి చేసేందుకు దాదాపు 30 సంవత్సరాలు పడుతుంది. ప్రస్తుతం శని బృహస్పతి అధిష్టిత మీనరాశిలో ఉన్నాడు. ఇక్కడే తిరోగమనంలో కొనసాగుతూ 2027 జూన్ వరకు సంచరించనున్నాడు. ఆ తర్వాత అంగారకుడి రాశి అయిన మేషంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఇలాంటి దీర్ఘకాల సంచారం వల్ల ఇతర గ్రహాలతో శనికి కొన్ని ప్రత్యేక యోగాలు ఏర్పడతాయి. రాబోయే అక్టోబర్ 11న శని, శుక్ర గ్రహాలు ఎదురెదురుగా నిలుస్తాయి. ఈ సంఘటనను జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ప్రతియుతి యోగం అంటారు. ఈ యోగం పలువురు రాశుల వారికి శుభ ప్రభావాన్ని తీసుకురానుంది.
మేషరాశి వారికి ప్రత్యేక ఫలితాలు
ప్రతియుతి యోగం కారణంగా మేషరాశివారికి అనుకూల సమయం రానుంది. ఈ కాలంలో ఆర్థిక స్థితి బలపడుతుంది. కుటుంబ జీవితంలో కొత్తదనం ఆరంభమవుతుంది. కష్టాలు క్రమంగా తగ్గిపోతాయి. వ్యాపారం లేదా ఉద్యోగ రంగంలో పురోగతి సాధించవచ్చు. ముఖ్యంగా విదేశీ అవకాశాలు కోరుకునే వారికి శుభవార్త లభించే అవకాశం ఉంది. విద్యార్థులకు కొత్త అవకాశాలు తలుపుతడతాయి. భవిష్యత్తులో ఆర్థిక స్థిరత్వానికి బలమైన పునాది వేయగలరు.
వృషభరాశి వారికి అదృష్టం
శని దృష్టి మిత్రగ్రహమైన శుక్రుడిపై పడటం వల్ల వృషభరాశి వారికి శ్రేయస్సు కలుగుతుంది. గతంలో ఆగిపోయిన పనులు పూర్తి కావచ్చు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి గణనీయమైన ప్రగతి కనిపిస్తుంది. కృషికి తగిన ఫలితం లభిస్తుంది. ఈ కాలంలో ఆర్థిక లాభాలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్నవారికి మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. కుటుంబంలో ఆనందం నెలకొంటుంది.
మీనరాశి వారికి శుభ ప్రభావం
మీనరాశిలో శని ఉన్నప్పటికీ, శుక్రుడితో ఎదురెదురుగా నిలవడం వల్ల ఈ రాశి వారికి శుభప్రభావం కలుగుతుంది. గతంలో ఎదురైన సమస్యలు తగ్గిపోతాయి. మనసులో నిండిన ఆందోళనలు తొలగుతాయి. ముఖ్యమైన మైలురాళ్లను చేరుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి. విద్య, కెరీర్ రంగాల్లో ముందడుగు వేస్తారు. కొత్త ప్రణాళికలు విజయవంతం అయ్యే అవకాశం ఉంది.
ప్రతియుతి యోగం ప్రభావం
ఈ యోగం మూడు రాశులకే కాక, మరికొన్ని రాశులపై కూడా పరోక్షంగా ప్రభావం చూపుతుంది. శని, శుక్ర గ్రహాల కలయిక వల్ల సంపద వృద్ధి, ఉద్యోగ స్థిరత్వం, కుటుంబ సౌఖ్యం లాంటి శుభఫలితాలు చోటుచేసుకుంటాయి. అయితే కొందరికి ఆత్మ నియంత్రణ, ఓర్పు అవసరమవుతుంది.