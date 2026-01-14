Vastu Tips: బుధవారం రోజున ఈ వస్తువులు కొనకూడదు.. ఎందుకో తెలుసా?
Vastu Tips:మనకు వారానికి ఏడు రోజులు ఉంటాయి. ఒక్కో రోజుకి ఒక్కో ప్రత్యేకత ఉంది. అదేవిధంగా, జోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం ఒక్కో రోజు ఒక్కో గ్రహానికి అంకితం చేశారు.మరి, బుధ గ్రహానికి చెందిన బుధవారం రోజున వాస్తు ప్రకారం కొన్ని వస్తువులు కొనకూడదని మీకు తెలుసా?
వాస్తు, జోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం బుధవారం బుధ గ్రహానికి సంబంధించినదిగా భావిస్తారు. బుధుడు బుద్ధికి, వ్యాపారానికీ, వాక్కు, విజ్ఞానానికి కారకుడు. సాధారణంగా బుధవారాన్ని చాలా శుభప్రదమైన రోజుగా పరిగణిస్తారు. అయితే.. ఈ రోజున కొన్ని ప్రత్యేకమైన వస్తువులను కొనడం వల్ల బుధ గ్రహ ప్రభావం క్షీణించి.. కొన్ని నష్టాలు కలిగించే అవకాశం ఉందని పండితులు చెబుతున్నారు. మరి, వేటిని కొనుగోలు చేయకూడదో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం....
బుధవారం రోజున పొరపాటున కూడా కొనకూడని వస్తువులు (Items to Avoid Buying)
మందులు (Medicines): బుధవారం రోజున కొత్తగా మందులు కొనడం లేదా చికిత్స ప్రారంభించడం అంత మంచిది కాదని అంటారు. ఈ రోజు కొన్న మందులు త్వరగా వ్యాధిని నయం చేయకపోగా, అనారోగ్యం సుదీర్ఘకాలం కొనసాగేలా చేస్తాయని నమ్మకం.
వంట గ్యాస్ లేదా ఇంధనం (Fuel/Gas): గ్యాస్ సిలిండర్ కొనుగోలు చేయడం, కిరోసిన్ లేదా ఇతర ఇంధనాలను బుధవారం నాడు ఇంటికి తీసుకురావడం శుభప్రదం కాదని వాస్తు చెబుతోంది.
పాదరక్షలు (Footwear): కొత్త చెప్పులు లేదా బూట్లు బుధవారం కొనకూడదు. దీనివల్ల ప్రయాణాల్లో ఆటంకాలు కలగడమే కాకుండా, చేసే పనుల్లో అపజయాలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంటుంది.
పాల పదార్థాలు (Milk Products): పాలు, పెరుగు, పనీర్ వంటి వస్తువులను పెద్ద మొత్తంలో నిల్వ కోసం ఈ రోజు కొనకపోవడం మంచిది.
కూతురికి పంపే కానుకలు: ఒక సంప్రదాయం ప్రకారం, బుధవారం నాడు ఇంటి ఆడపడుచులకు (కూతుళ్లు లేదా చెల్లెళ్లకు) పంపే బహుమతులు లేదా వస్తువులను ఈ రోజు కొనకూడదు.
వీటిని కొనడం వల్ల కలిగే నష్టాలు (Consequences)
బుధవారం నాడు ఈ పైన పేర్కొన్న వస్తువులను కొనడం వల్ల కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురవ్వచ్చు:
మానసిక గందరగోళం: బుధుడు బుద్ధికి కారకుడు కాబట్టి, ప్రతికూల వస్తువుల ప్రభావంతో నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో తడబడటం, ఏకాగ్రత లోపించడం వంటివి జరుగుతాయి.
వ్యాపారంలో ఆటంకాలు: వ్యాపారస్తులు ఈ రోజు అశుభ వస్తువులను కొంటే లావాదేవీల్లో నష్టాలు లేదా భాగస్వాములతో గొడవలు రావచ్చు.
ఆరోగ్య సమస్యలు: ముఖ్యంగా మందులు ఈ రోజు కొనడం వల్ల అనారోగ్య సమస్యలు మళ్లీ మళ్లీ తిరగబెట్టే ప్రమాదం ఉంటుంది.
సంబంధాల్లో చిచ్చు: కుటుంబ సభ్యుల మధ్య, ముఖ్యంగా తోబుట్టువుల మధ్య విభేదాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.
బుధవారం ఏం కొంటే అదృష్టం? (What to Buy Instead)
బుధ గ్రహాన్ని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి ఈ వస్తువులను కొనడం చాలా మంచిది:
పుస్తకాలు, స్టేషనరీ: పెన్నులు, పుస్తకాలు, చదువుకు సంబంధించిన వస్తువులు.
ఆకుపచ్చని వస్తువులు: పచ్చని కూరగాయలు, ఆకుపచ్చని దుస్తులు లేదా పచ్చ (Emerald) రత్నం.
పెసరపప్పు (Moong Dal): ఈ రోజు పెసరపప్పు కొనడం లేదా దానం చేయడం వల్ల ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగుతాయి.
మొక్కలు: ఇంటి లోపల పెంచుకునే అందమైన మొక్కలు (Indoor Plants) కొనడానికి ఇది ఉత్తమమైన రోజు.