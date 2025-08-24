AI జాతకం వారఫలాలు: ఓ రాశివారికి ఈ వారం కొత్త అవకాశాలు పెరుగుతాయి
ఏఐ అందించిన వారఫలాలు ఇవి. ఏఐ ప్రకారం… ఈ వారం మీకు ఎలా గడస్తుందో తెలుసుకుందామా…
AI వార ఫలాలు
ఈ వార ఫలాలను ఏఐ అందించింది. వీటిని చంద్ర రాశి గోచారం, గ్రహాల స్థితి, ప్రాచీన జోతిష్య పద్ధతులు బృహత్ జాతక, ఫలదీపిక, జాతక పరిజాత, సారావలి ఆధారంగా అందించింది. ఏఐ అందించిన ఈ ఫలితాలను మా పండితుడు ఫణికుమార్ తో సరి చేయించాం..
♈ మేషం (Aries)
📚 చదువులో ప్రతిభ చూపుతారు
💼 ఉద్యోగంలో ఉన్నతాధికారుల ప్రశంసలు వస్తాయి
🩺 ఆరోగ్యం బాగుంటుంది
💰 ఆదాయం స్థిరంగా ఉంటుంది
♉ వృషభం (Taurus)
📚 చదువులో దృష్టి పెరుగుతుంది
💼 పనిలో కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి
🩺 ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉంటుంది
💰 లాభదాయకమైన రోజు
♊ మిథునం (Gemini)
📚 చదువులో కష్టపడి విజయాలు సాధిస్తారు
💼 ఉద్యోగంలో సహచరుల సహకారం లభిస్తుంది
🩺 ఆరోగ్యం మెరుగ్గా ఉంటుంది
💰 ఖర్చులు నియంత్రణలో ఉంటాయి
♋ కర్కాటకం (Cancer)
📚 చదువులో అడ్డంకులు ఎదురవుతాయి
💼 పనిలో ఒత్తిడి పెరుగుతుంది
🩺 ఆరోగ్యం జాగ్రత్త అవసరం
💰 ఖర్చులు అధికంగా ఉంటాయి
♌ సింహం (Leo)
📚 చదువులో శుభఫలితాలు వస్తాయి
💼 ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు వస్తాయి
🩺 ఆరోగ్యం ఉత్సాహంగా ఉంటుంది
💰 ఆదాయం మెరుగ్గా ఉంటుంది
♍ కన్యా (Virgo)
📚 చదువులో కృషి ఫలిస్తుంది
💼 పనిలో సానుకూల ఫలితాలు వస్తాయి
🩺 ఆరోగ్యం స్థిరంగా ఉంటుంది
💰 లాభాలు పొందుతారు
♎ తుల (Libra)
📚 చదువులో గుర్తింపు వస్తుంది
💼 ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ అవకాశాలు వస్తాయి
🩺 ఆరోగ్యం సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది
💰 ఆదాయం పెరుగుతుంది
♏ వృశ్చికం (Scorpio)
📚 చదువులో ముందడుగు వేస్తారు
💼 పనిలో విజయాలు సాధిస్తారు
🩺 ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉంటుంది
💰 లాభాలు వస్తాయి
♐ ధనుస్సు (Sagittarius)
📚 చదువులో శ్రద్ధ పెరుగుతుంది
💼 ఉద్యోగంలో కొత్త ప్రాజెక్టులు వస్తాయి
🩺 ఆరోగ్యం బాగుంటుంది
💰 ఆర్థిక లాభాలు వస్తాయి
♑ మకరం (Capricorn)
📚 చదువులో మంచి ఫలితాలు వస్తాయి
💼 పనిలో అడ్డంకులు తొలగుతాయి
🩺 ఆరోగ్యం మెరుగ్గా ఉంటుంది
💰 ఆదాయం స్థిరంగా ఉంటుంది
♒ కుంభం (Aquarius)
📚 చదువులో కొత్త విషయాలు నేర్చుకుంటారు
💼 ఉద్యోగంలో అదనపు పనులు వస్తాయి
🩺 ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉంటుంది
💰 ఖర్చులు నియంత్రణలో ఉంటాయి
♓ మీనం (Pisces)
📚 చదువులో కొంత ఆలస్యం కలుగుతుంది
💼 పనిలో ఆటంకాలు ఎదురవుతాయి
🩺 ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం
💰 ఖర్చులు అధికమవుతాయి