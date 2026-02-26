AI Horoscope: ఓ రాశివారు ఈరోజు శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు
AI Horoscope: ఏఐ చెప్పిన జాతకం ఇది. ఈ రోజు ఓ రాశివారు తమ శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. ఈ ఫలితాలను ఏఐ అందించినప్పటికీ, మా పండితుడు ఫణి కుమార్ పరిశీలించిన తర్వాత మీకు అందిస్తున్నాం..
మేష రాశి (Aries)
ఫలితం: మాటతీరుతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. కుటుంబంలో శుభకార్యాల గురించి చర్చిస్తారు.
ఆర్థికం: ఆకస్మిక ధనలాభం కలిగే సూచన ఉంది. విలువైన వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు.
అదృష్ట సంఖ్య: 3 | అదృష్ట రంగు: పసుపు
వృషభ రాశి (Taurus)
ఫలితం: చంద్రుడు మీ రాశిలోనే ఉండటం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. కొత్త పనులకు శ్రీకారం చుడతారు.
ఆరోగ్యం: ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఆత్మవిశ్వాసంతో నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు.
అదృష్ట సంఖ్య: 6 | అదృష్ట రంగు: తెలుపు
మిథున రాశి (Gemini)
ఫలితం: అనవసరపు ఖర్చులు పెరగవచ్చు. దూర ప్రయాణాల విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం.
జాగ్రత్త: పనుల్లో కొంత జాప్యం జరిగే అవకాశం ఉంది. సహనంతో వ్యవహరించండి.
అదృష్ట సంఖ్య: 5 | అదృష్ట రంగు: ఆకుపచ్చ
కర్కాటక రాశి (Cancer)
ఫలితం: అనుకున్న పనులు సకాలంలో పూర్తవుతాయి. మిత్రుల నుండి సహాయ సహకారాలు అందుతాయి.
ఆర్థికం: ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి. పెండింగ్లో ఉన్న బాకీలు వసూలవుతాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 2 | అదృష్ట రంగు: సిల్వర్
సింహ రాశి (Leo)
ఫలితం: ఉద్యోగస్తులకు పదోన్నతి లేదా జీతాల పెంపు ఉండవచ్చు. అధికారుల మద్దతు లభిస్తుంది.
కెరీర్: నిరుద్యోగులకు మంచి సంస్థల నుండి పిలుపు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 1 | అదృష్ట రంగు: బంగారు రంగు
కన్య రాశి (Virgo)
ఫలితం: అదృష్టం మీ తలుపు తడుతుంది. ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. పెద్దల ఆశీస్సులు లభిస్తాయి.
ఆర్థికం: వ్యాపారస్తులకు నూతన పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఇది అనుకూల సమయం.
అదృష్ట సంఖ్య: 7 | అదృష్ట రంగు: లేత పసుపు
తులా రాశి (Libra)
ఫలితం: పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. అనవసరపు వాదనలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది.
సూచన: ఆరోగ్యం పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలి. వాహనాలు నడిపేటప్పుడు జాగ్రత్త.
అదృష్ట సంఖ్య: 8 | అదృష్ట రంగు: నీలం
వృశ్చిక రాశి (Scorpio)
ఫలితం: వైవాహిక జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది. భాగస్వామ్య వ్యాపారాల్లో లాభాలు వస్తాయి.
ప్రేమ: ప్రేమ జంటలకు వివాహ యోగం కలిగే సూచనలు ఉన్నాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 9 | అదృష్ట రంగు: మెరూన్
ధనుస్సు రాశి (Sagittarius)
ఫలితం: శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. మీ పనులకు ఆటంకాలు తొలగిపోతాయి.
ఆర్థికం: రుణ సమస్యల నుండి విముక్తి లభిస్తుంది. కోర్టు వ్యవహారాలు సానుకూలమవుతాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 3 | అదృష్ట రంగు: నారింజ
మకర రాశి (Capricorn)
ఫలితం: సంతాన పరంగా శుభవార్తలు వింటారు. సృజనాత్మక పనుల్లో రాణిస్తారు.
కెరీర్: కళాకారులకు , విద్యార్థులకు అద్భుతమైన ప్రతిభను చాటే అవకాశం దక్కుతుంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 10 | అదృష్ట రంగు: నలుపు
కుంభ రాశి (Aquarius)
ఫలితం: గృహ సంబంధిత పనులు పూర్తి చేస్తారు. తల్లిగారి నుండి సహాయం లభిస్తుంది.
ఆర్థికం: స్థిరాస్తి వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి. కొత్త వాహనం కొనే యోగం ఉంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 4 | అదృష్ట రంగు: వైలెట్
మీన రాశి (Pisces)
ఫలితం: మీ పరాక్రమంతో పనులను పూర్తి చేస్తారు. తోబుట్టువుల మధ్య సఖ్యత పెరుగుతుంది.
ప్రయాణం: చిన్నపాటి విహారయాత్రలు చేసే అవకాశం ఉంది, ఇది మీకు ఉత్సాహాన్ని ఇస్తుంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 12 | అదృష్ట రంగు: పసుపు