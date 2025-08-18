AI జాతకం: ఓ రాశివారికి పనిలో గుర్తింపు వస్తుంది
AI అందించిన రాశి ఫలాలు ఇవి. మరి, ఏఐ ప్రకారం మీకు సోమవారం ఎలా గడుస్తుందో తెలుసుకుందామా…
AI సోమవారం రాశిఫలాలు
ఈ సోమవారం రాశి ఫలాలను ఏఐ అందించింది. వీటిని చంద్ర రాశి గోచారం, గ్రహాల స్థితి, ప్రాచీన జోతిష్య పద్ధతులు బృహత్ జాతక, ఫలదీపిక, జాతక పరిజాత, సారావలి ఆధారంగా అందించింది. ఏఐ అందించిన ఈ ఫలితాలను మా పండితుడు ఫణికుమార్ తో సరి చేయించాం..
♈ మేషం (Aries)
📚 చదువులో ప్రతిభ పెరుగుతుంది
💼 ఉద్యోగంలో సీనియర్స్ నుంచి ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది
🩺 ఆరోగ్యం బాగుంటుంది
💰 ఆదాయ వనరులు పెరుగుతాయి
♉ వృషభం (Taurus)
📚 చదువులో శ్రద్ధ అవసరం
💼 పనిస్థలంలో ఒత్తిడి పెరుగుతుంది
🩺 అలసట ఎక్కువగా అనిపిస్తుంది
💰 ఖర్చులు అధికం కావచ్చు
♊ మిథునం (Gemini)
📚 విద్యార్థులకు శుభవార్తలు వస్తాయి
💼 ఉద్యోగంలో గుర్తింపు పొందుతారు
🩺 ఆరోగ్యం చక్కగా ఉంటుంది
💰 కొత్త లాభాలు పొందుతారు
♋ కర్కాటకం (Cancer)
📚 చదువులో ఫలితాలు నెమ్మదిగా వస్తాయి
💼 పనిలో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి
🩺 మానసిక ఆందోళన ఉండవచ్చు
💰 ఆదాయం సాధారణంగా ఉంటుంది
♌ సింహం (Leo)
📚 చదువులో విజయాలు సాధిస్తారు
💼 ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థానం పొందే అవకాశం
🩺 శరీర ఉత్సాహం పెరుగుతుంది
💰 ఆర్థిక లాభం పొందుతారు
♍ కన్యా (Virgo)
📚 కృషి చేస్తే చదువులో విజయం సాధ్యమే
💼 పనిలో సహచరుల మద్దతు లభిస్తుంది
🩺 చిన్న ఆరోగ్య సమస్యలు కలగవచ్చు
💰 ఆదాయం నిలకడగా ఉంటుంది
♎ తుల (Libra)
📚 చదువులో సృజనాత్మకత పెరుగుతుంది
💼 ఉద్యోగంలో కొత్త ప్రాజెక్టులు వస్తాయి
🩺 ఆరోగ్యం మెరుగ్గా ఉంటుంది
💰 ధనప్రవాహం సానుకూలంగా ఉంటుంది
♏ వృశ్చికం (Scorpio)
📚 చదువులో ఒకాగ్రత పెరుగుతుంది
💼 పనిలో ఆలస్యం తగ్గుతుంది
🩺 శారీరక ఉత్సాహం పెరుగుతుంది
💰 కొత్త ఆదాయం వస్తుంది
♐ ధనుస్సు (Sagittarius)
📚 పోటీ పరీక్షల్లో విజయావకాశాలు మెరుగ్గా ఉంటాయి
💼 ఉద్యోగంలో ఉన్నతాధికారుల మద్దతు లభిస్తుంది
🩺 ఆరోగ్యం బాగుంటుంది
💰 లాభాలు అధికంగా వస్తాయి
♑ మకరం (Capricorn)
📚 చదువులో ప్రతిభ కనబరుస్తారు
💼 పనిలో కృషి గుర్తింపు పొందుతుంది
🩺 ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉంటుంది
💰 ఆదాయం స్థిరంగా ఉంటుంది
♒ కుంభం (Aquarius)
📚 చదువులో మోటివేషన్ పెరుగుతుంది
💼 ఉద్యోగంలో కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి
🩺 మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది
💰 ఆర్థిక లాభం పొందుతారు
♓ మీనం (Pisces)
📚 చదువులో కష్టాలు ఎదురవుతాయి
💼 పనిలో ఆటంకాలు ఎదురవుతాయి
🩺 ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం
💰 ఖర్చులు ఎక్కువవుతాయి