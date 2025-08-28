AI జాతకం: గురువారం ఓ రాశివారికి పనిలో ఒత్తిడి పెరుగుతుంది జాగ్రత్త
ఏఐ అందించిన గురువారం రాశిఫలాలు. మరి, ఏఐ ప్రకారం ఈ రోజు మీకు ఎలా గడుస్తుందంటే…
AI గురువారం రాశిఫలాలు
ఈ రాశిఫలాలను ఏఐ అందించింది. చంద్ర రాశి గోచారం,గ్రహాల స్థితి, ప్రాచీన జోతిష్య పద్ధతులు బృహత్ జాతక, ఫలదీపిక, జాతక పరిజాత, సారావలె ఆధారంగా ఈ ఫలితాలను ఏఐ అందించింది.ఏఐ అందించిన ఈ ఫలితాలను మా పండితుడు ఫణి కుమార్ తో సరి చేయించాం. ఆ తర్వాతే మీ ముందు ఉంచాం..
♈ మేషం (Aries)
📚 చదువులో కొత్త ఆలోచనలు వస్తాయి
💼 ఉద్యోగంలో అభివృద్ధి అవకాశాలు
🩺 ఆరోగ్యం చక్కగా ఉంటుంది
💰 లాభాలు వస్తాయి
♉ వృషభం (Taurus)
📚 చదువులో కష్టాలు ఎదురవుతాయి
💼 పనిలో ఒత్తిడి పెరుగుతుంది
🩺 ఆరోగ్యం జాగ్రత్త అవసరం
💰 ఖర్చులు అధికం
♊ మిథునం (Gemini)
📚 చదువులో ప్రగతి ఉంటుంది
💼 ఉద్యోగంలో గుర్తింపు
🩺 ఆరోగ్యం మెరుగ్గా ఉంటుంది
💰 ఆర్థిక లాభాలు వస్తాయి
♋ కర్కాటకం (Cancer)
📚 చదువులో ఏకాగ్రత తగ్గుతుంది
💼 పనిలో జాప్యం
🩺 ఆరోగ్య సమస్యలు రావచ్చు
💰 ఆదాయం తగ్గే అవకాశం
♌ సింహం (Leo)
📚 చదువులో విజయాలు
💼 ఉద్యోగంలో శుభవార్త
🩺 ఆరోగ్యం బాగుంటుంది
💰 లాభాలు పొందుతారు
♍ కన్యా (Virgo)
📚 చదువులో శ్రద్ధ పెరుగుతుంది
💼 పనిలో కొత్త అవకాశాలు
🩺 ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉంటుంది
💰 ఆదాయం స్థిరంగా ఉంటుంది
♎ తుల (Libra)
📚 చదువులో ఆలస్యం
💼 ఉద్యోగంలో సమస్యలు
🩺 ఆరోగ్యం జాగ్రత్త అవసరం
💰 ఖర్చులు అధికం
♏ వృశ్చికం (Scorpio)
📚 చదువులో ఫలితాలు మెరుగ్గా ఉంటాయి
💼 పనిలో విజయం
🩺 ఆరోగ్యం చక్కగా ఉంటుంది
💰 లాభాలు పొందుతారు
♐ ధనుస్సు (Sagittarius)
📚 చదువులో ఆసక్తి పెరుగుతుంది
💼 ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ అవకాశం
🩺 ఆరోగ్యం మెరుగ్గా ఉంటుంది
💰 ఆర్థిక లాభాలు వస్తాయి
♑ మకరం (Capricorn)
📚 చదువులో పురోగతి
💼 పనిలో గుర్తింపు పొందుతారు
🩺 ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉంటుంది
💰 ఆదాయం పెరుగుతుంది
♒ కుంభం (Aquarius)
📚 చదువులో కృషి అవసరం
💼 ఉద్యోగంలో ఆటంకాలు
🩺 ఆరోగ్యం జాగ్రత్త అవసరం
💰 ఖర్చులు అధికం
♓ మీనం (Pisces)
📚 చదువులో విజయాలు సాధిస్తారు
💼 పనిలో శుభవార్త
🩺 ఆరోగ్యం బాగుంటుంది
💰 లాభాలు వస్తాయి