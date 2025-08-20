AI జాతకం: ఓ రాశివారికి ఖర్చులు పెరుగుతాయి, జాగ్రత్త..!
AI అందించిన రాశిఫలాలు ఇవి. మరి, ఏఐ ప్రకారం బుధవారం మీకు ఎలా గడుస్తుందో తెలుసుకుందామా…
- FB
- TW
- Linkdin
- Follow Us
బుధవారం ఏఐ రాశిఫలాలు
ఈ బుధారం రాశి ఫలాలను ఏఐ అందించింది. వీటిని చంద్ర రాశి గోచారం, గ్రహాల స్థితి, ప్రాచీన జోతిష్య పద్ధతులు బృహత్ జాతక, ఫలదీపిక, జాతక పరిజాత, సారావలి ఆధారంగా అందించింది. ఏఐ అందించిన ఈ ఫలితాలను మా పండితుడు ఫణికుమార్ తో సరి చేయించాం..
♈ మేషం (Aries)
📚 చదువులో పురోగతి ఉంటుంది
💼 ఉద్యోగంలో కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి
🩺 ఆరోగ్యం ఉత్సాహంగా ఉంటుంది
💰 ఆదాయం పెరుగుతుంది
♉ వృషభం (Taurus)
📚 చదువులో కష్టపడి ఫలితం పొందుతారు
💼 పనిలో ఒత్తిడి పెరుగుతుంది
🩺 ఆరోగ్య సమస్యలు కొంత ఇబ్బంది కలిగిస్తాయి
💰 ఖర్చులు ఎక్కువవుతాయి
♊ మిథునం (Gemini)
📚 చదువులో శుభవార్తలు పొందుతారు
💼 ఉద్యోగంలో గుర్తింపు వస్తుంది
🩺 ఆరోగ్యం సంతోషకరంగా ఉంటుంది
💰 లాభాలు లభిస్తాయి
♋ కర్కాటకం (Cancer)
📚 చదువులో శ్రద్ధ పెంచాలి
💼 పనిలో ఆలస్యం కలగవచ్చు
🩺 మానసిక ఆందోళన ఉంటుంది
💰 ఆదాయం తగ్గవచ్చు
♌ సింహం (Leo)
📚 చదువులో ప్రతిభ ప్రదర్శిస్తారు
💼 ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ అవకాశాలు ఉంటాయి
🩺 ఆరోగ్యం చక్కగా ఉంటుంది
💰 ఆర్థిక లాభాలు వస్తాయి
♍ కన్యా (Virgo)
📚 చదువులో స్థిరమైన ఫలితాలు వస్తాయి
💼 పనిలో సహచరుల మద్దతు ఉంటుంది
🩺 చిన్న ఆరోగ్య సమస్యలు కలగవచ్చు
💰 ఆదాయం సాధారణంగా ఉంటుంది
♎ తుల (Libra)
📚 చదువులో మంచి మార్కులు సాధిస్తారు
💼 ఉద్యోగంలో కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి
🩺 ఆరోగ్యం మెరుగ్గా ఉంటుంది
💰 ఆదాయం పెరుగుతుంది
♏ వృశ్చికం (Scorpio)
📚 చదువులో కృషి ఫలిస్తుంది
💼 పనిలో పురోగతి ఉంటుంది
🩺 ఆరోగ్యం బాగుంటుంది
💰 లాభాలు లభిస్తాయి
♐ ధనుస్సు (Sagittarius)
📚 చదువులో కొత్త విషయాలు నేర్చుకుంటారు
💼 ఉద్యోగంలో ఉన్నతాధికారుల ప్రశంసలు పొందుతారు
🩺 ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉంటుంది
💰 ఆర్థిక లాభాలు వస్తాయి
♑ మకరం (Capricorn)
📚 చదువులో శ్రద్ధ పెరుగుతుంది
💼 పనిలో మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది
🩺 ఆరోగ్యం స్థిరంగా ఉంటుంది
💰 ఆదాయం స్థిరంగా ఉంటుంది
♒ కుంభం (Aquarius)
📚 చదువులో మంచి ఫలితాలు వస్తాయి
💼 ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు వస్తాయి
🩺 ఆరోగ్యం మెరుగ్గా ఉంటుంది
💰 ఆదాయం పెరుగుతుంది
♓ మీనం (Pisces)
📚 చదువులో ఒత్తిడి ఉంటుంది
💼 పనిలో ఆటంకాలు ఎదురవుతాయి
🩺 ఆరోగ్యం జాగ్రత్త అవసరం
💰 ఖర్చులు ఎక్కువవుతాయి