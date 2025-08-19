AI జాతకం: ఓ రాశివారికి ఉన్నతాధికారుల మద్దతు, పెరగనున్న ఆదాయం
ఏఐ అందిస్తున్న రాశిఫలాలు ఇవి. ఏఐ ప్రకారం, మంగళవారం మీకు ఎలా గడుస్తుందో తెలుసుకోండి..
AI మంగళవారం రాశిఫలాలు
ఈ మంగళవారం రాశి ఫలాలను ఏఐ అందించింది. వీటిని చంద్ర రాశి గోచారం, గ్రహాల స్థితి, ప్రాచీన జోతిష్య పద్ధతులు బృహత్ జాతక, ఫలదీపిక, జాతక పరిజాత, సారావలి ఆధారంగా అందించింది. ఏఐ అందించిన ఈ ఫలితాలను మా పండితుడు ఫణికుమార్ తో సరి చేయించాం..
♈ మేషం (Aries)
📚 చదువులో కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి
💼 ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ అవకాశాలు కనిపిస్తాయి
🩺 ఆరోగ్యం మెరుగ్గా ఉంటుంది
💰 ఆర్థిక లాభం లభిస్తుంది
♉ వృషభం (Taurus)
📚 చదువులో కృషి చేయాలి
💼 ఉద్యోగంలో ఒత్తిడి పెరుగుతుంది
🩺 అలసట అనిపిస్తుంది
💰 ఖర్చులు నియంత్రణలో ఉంచాలి
♊ మిథునం (Gemini)
📚 చదువులో మంచి ఫలితాలు సాధిస్తారు
💼 పనిలో గుర్తింపు పొందుతారు
🩺 ఆరోగ్యం బాగుంటుంది
💰 లాభాలు లభిస్తాయి
♋ కర్కాటకం (Cancer)
📚 చదువులో శ్రద్ధ అవసరం
💼 ఉద్యోగంలో సమస్యలు తలెత్తవచ్చు
🩺 మానసిక ఆందోళన పెరుగుతుంది
💰 ఆదాయం తగ్గవచ్చు
♌ సింహం (Leo)
📚 చదువులో విజయాలు సాధిస్తారు
💼 ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు వస్తాయి
🩺 ఆరోగ్యం ఉత్సాహంగా ఉంటుంది
💰 ఆర్థిక లాభాలు పొందుతారు
♍ కన్యా (Virgo)
📚 చదువులో కృషి ఫలిస్తుంది
💼 పనిలో సహచరుల మద్దతు ఉంటుంది
🩺 చిన్న ఆరోగ్య సమస్యలు రావచ్చు
💰 ఆదాయం స్థిరంగా ఉంటుంది
♎ తుల (Libra)
📚 చదువులో ప్రగతి సాధ్యమవుతుంది
💼 ఉద్యోగంలో గుర్తింపు లభిస్తుంది
🩺 ఆరోగ్యం బాగుంటుంది
💰 కొత్త ఆర్థిక వనరులు లభిస్తాయి
♏ వృశ్చికం (Scorpio)
📚 చదువులో ప్రతిభ పెరుగుతుంది
💼 పనిలో ఆలస్యం తగ్గుతుంది
🩺 శరీర ఉత్సాహం మెరుగ్గా ఉంటుంది
💰 ఆదాయం పెరుగుతుంది
♐ ధనుస్సు (Sagittarius)
📚 పోటీ పరీక్షల్లో శుభవార్తలు రావచ్చు
💼 ఉద్యోగంలో ఉన్నతాధికారుల మద్దతు లభిస్తుంది
🩺 ఆరోగ్యం బాగుంటుంది
💰 లాభాలు పెరుగుతాయి
♑ మకరం (Capricorn)
📚 చదువులో ప్రతిభ చూపిస్తారు
💼 పనిలో సీనియర్స్ నుండి అభినందనలు
🩺 ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉంటుంది
💰 ఆదాయం స్థిరంగా ఉంటుంది
♒ కుంభం (Aquarius)
📚 చదువులో కొత్త జ్ఞానం పొందుతారు
💼 ఉద్యోగంలో పురోగతి సాధిస్తారు
🩺 మానసిక ప్రశాంతత ఉంటుంది
💰 ఆర్థిక లాభం వస్తుంది
♓ మీనం (Pisces)
📚 చదువులో కష్టాలు ఎదురవుతాయి
💼 ఉద్యోగంలో ఆటంకాలు వస్తాయి
🩺 ఆరోగ్యం జాగ్రత్త అవసరం
💰 ఖర్చులు పెరుగుతాయి