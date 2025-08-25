AI జాతకం: ఈ రోజు ఓ రాశివారి పంట పండినట్లే, ఆదాయం పెరుగుతుంది
ఈ రోజు రాశిఫలాలు ఇవి. వీటిని ఏఐ ఆధారంగా అందించాం. మరి, ఏఐ ప్రకారం సోమవారం మీకు ఎలా గడుస్తుందో తెలుసుకోండి…
- FB
- TW
- Linkdin
- Follow Us
ఏఐ సోమవారం రాశిఫలాలు
ఈ రాశిఫలాలను ఏఐ అందించింది. చంద్ర రాశి గోచారం,గ్రహాల స్థితి, ప్రాచీన జోతిష్య పద్ధతులు బృహత్ జాతక, ఫలదీపిక, జాతక పరిజాత, సారావలె ఆధారంగా ఈ ఫలితాలను ఏఐ అందించింది.ఏఐ అందించిన ఈ ఫలితాలను మా పండితుడు ఫణి కుమార్ తో సరి చేయించాం. ఆ తర్వాతే మీ ముందు ఉంచాం..
♈ మేషం (Aries)
📚 చదువులో కృషికి ఫలితం
💼 పనిలో గుర్తింపు
🩺 ఆరోగ్యం బాగుంటుంది
💰 ఖర్చులు తగ్గుతాయి
♉ వృషభం (Taurus)
📚 చదువులో శ్రద్ధ పెరుగుతుంది
💼 కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి
🩺 ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం
💰 ఆదాయం పెరుగుతుంది
♊ మిథునం (Gemini)
📚 చదువులో ఆటంకాలు
💼 ఉద్యోగంలో సహకారం తగ్గుతుంది
🩺 అలసటగా ఉంటుంది
💰 ఖర్చులు అధికం
♋ కర్కాటకం (Cancer)
📚 చదువులో పురోగతి
💼 పనిలో సానుకూల వాతావరణం
🩺 ఆరోగ్యం సాధారణంగా
💰 లాభాలు పొందుతారు
♌ సింహం (Leo)
📚 చదువులో ప్రతిభ కనబరుస్తారు
💼 ప్రమోషన్ అవకాశాలు
🩺 ఆరోగ్యం మెరుగ్గా ఉంటుంది
💰 ఆర్థిక లాభాలు వస్తాయి
♍ కన్యా (Virgo)
📚 చదువులో మంచి ఫలితాలు
💼 పనిలో సహకారం
🩺 ఆరోగ్యం సంతృప్తికరంగా
💰 ఖర్చులు నియంత్రణలో ఉంటాయి
♎ తుల (Libra)
📚 చదువులో విజయం
💼 ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు
🩺 ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం
💰 ఆదాయం స్థిరంగా
♏ వృశ్చికం (Scorpio)
📚 చదువులో అభివృద్ధి
💼 పనిలో ఒత్తిడి పెరుగుతుంది
🩺 చిన్న ఆరోగ్య సమస్యలు
💰 ఖర్చులు పెరుగుతాయి
♐ ధనుస్సు (Sagittarius)
📚 చదువులో ఆసక్తి పెరుగుతుంది
💼 ఉద్యోగంలో శుభవార్త
🩺 ఆరోగ్యం సాధారణంగా
💰 లాభాలు వస్తాయి
♑ మకరం (Capricorn)
📚 చదువులో శ్రద్ధ అవసరం
💼 పనిలో కొత్త అవకాశాలు
🩺 ఆరోగ్యం బాగుంటుంది
💰 ఆదాయం పెరుగుతుంది
♒ కుంభం (Aquarius)
📚 చదువులో ఆలస్యం
💼 ఉద్యోగంలో ఆటంకాలు
🩺 ఆరోగ్యంపై జాగ్రత్త
💰 ఖర్చులు అధికం
♓ మీనం (Pisces)
📚 చదువులో కష్టానికి ఫలితం
💼 పనిలో గౌరవం
🩺 ఆరోగ్యం సంతోషకరంగా
💰 ఆదాయం స్థిరంగా