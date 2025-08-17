AI జాతకం: ఓ రాశివారికి కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలు
AI రాశిఫలాలు ఇవి. మరి, ఏఐ ప్రకారం ఈ ఆదివారం మీకు ఎలా గడుస్తుందో తెలుసుకుందామా…
AI ఆదివారం రాశిఫలాలు
ఈ ఆదివారం రాశి ఫలాలను ఏఐ అందించింది. వీటిని చంద్ర రాశి గోచారం, గ్రహాల స్థితి, ప్రాచీన జోతిష్య పద్ధతులు బృహత్ జాతక, ఫలదీపిక, జాతక పరిజాత, సారావలి ఆధారంగా అందించింది. ఏఐ అందించిన ఈ ఫలితాలను మా పండితుడు ఫణికుమార్ తో సరి చేయించాం..
♈ మేషం (Aries) –
📚 చదువులో కేంద్రీకరణ పెరుగుతుంది
💼 ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు వస్తాయి
🩺 ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉంటుంది
💰 ఆదాయం స్థిరంగా ఉంటుంది.
♉ వృషభం (Taurus)
📚 విద్యార్థులకు విజయావకాశం
💼 ఉద్యోగంలో పదోన్నతి
🩺 శరీరానికి శక్తి,
💰 ధనలాభం సాధ్యం.
♊ మిథునం (Gemini)
📚 కొత్త కోర్సుల్లో అడ్మిషన్ అవకాశాలు
💼 వృత్తిలో గుర్తింపు
🩺 మానసిక ప్రశాంతత అవసరం
💰 వ్యాపారంలో లాభం.
♋ కర్కాటకం (Cancer) –
📚 చదువులో దృష్టి మరల్చే పరిస్థితులు, 💼 ఉద్యోగంలో సహచరుల సహాయం, 🩺 ఆరోగ్యంలో జాగ్రత్త అవసరం, 💰 ఖర్చులు పెరుగుతాయి.
♌ సింహం (Leo) –
📚 విద్యార్థులకు పోటీ పరీక్షల్లో విజయం, 💼 పనిలో నాయకత్వ అవకాశాలు, 🩺 శక్తివంతంగా ఉంటారు, 💰 ఆదాయం పెరుగుతుంది.
♍ కన్యా (Virgo) –
📚 బుద్ధి, జ్ఞానంలో వృద్ధి, 💼 వృత్తిలో విజయవంతం, 🩺 అలసట తగ్గుతుంది, 💰 పెట్టుబడుల్లో లాభం.
♎ తులా (Libra) –
📚 విద్యార్థులు కృషి చేయాలి, 💼 వృత్తిలో సవాళ్లు, 🩺 చిన్న ఆరోగ్య సమస్యలు, 💰 ఆర్థిక స్థితి నిలకడగా ఉంటుంది.
♏ వృశ్చికం (Scorpio) –
📚 పరిశోధన, ఉన్నత చదువులో అవకాశాలు, 💼 ఉద్యోగంలో ఆలస్యం, 🩺 ఒత్తిడి ఎక్కువ, 💰 ఖర్చులు అధికం.
♐ ధనుస్సు (Sagittarius) –
📚 చదువులో శుభవార్త, 💼 వృత్తిలో సక్సెస్, 🩺 ఆరోగ్యంగా ఉంటారు, 💰 ఆర్థిక స్థితి బలంగా ఉంటుంది.
♑ మకరం (Capricorn) –
📚 చదువులో కృషి అవసరం, 💼 ఉద్యోగంలో సీనియర్ల మద్దతు, 🩺 తలనొప్పి/అలసట ఉండవచ్చు, 💰 పెట్టుబడులు ఆలస్యంగా ఫలిస్తాయి.
♒ కుంభం (Aquarius) –
📚 జ్ఞానపరంగా అభివృద్ధి, 💼 ఉద్యోగంలో కొత్త అవకాశాలు, 🩺 ఆరోగ్యానికి జాగ్రత్త అవసరం, 💰 ఆర్థిక వృద్ధి ఉంటుంది.
♓ మీనం (Pisces) –
📚 విద్యార్థులకు గురువుల సహాయం, 💼 వృత్తిలో నిదానమైన పురోగతి, 🩺 మానసిక ప్రశాంతత అవసరం, 💰 ధనసమస్యలు తొలగుతాయి.