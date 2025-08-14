AI జాతకం: గురువారం ఓ రాశివారికి అప్పుల భారం తగ్గుతుంది
ఏఐ అందించిన రాశి ఫలాలు ఇవి. మరి, ఏఐ ప్రకారం గురువారం మీకు ఎలా గడుస్తుందో తెలుసుకోవాలని ఉందా చదివేయండి…
AI గురువారం రాశిఫలాలు
ఈ రాశిఫలాలను ఏఐ అందించింది. చంద్ర రాశి గోచారం, గ్రహాల స్థితి, ప్రాచీన జోతిష్య పద్ధతులు బృహత్ జాతక, ఫలదీపిక, జాతక పరిజాత, సారావలి ఆధారంగా ఏఐ అందించింది. ఈ ఫలితాలను ఏఐ అందించినప్పటికీ.. మా పండితుడు ఫణి కుమార్ తో వీటిని సరి చేయించాం. ఆ తర్వాత మీకు అందిస్తున్నాం.
♈ మేషం (Aries) 🔥
💼 కెరీర్లో కొత్త అవకాశాలు కనిపిస్తాయి
💰 చిన్న లాభాలు, పెట్టుబడుల్లో జాగ్రత్త
❤️ కుటుంబంతో సంతోషం
🧘 ఉదయం ధ్యానం మేలు చేస్తుంది
♉ వృషభం (Taurus) 🌿
📈 ఉద్యోగంలో గుర్తింపు
💳 ఖర్చులు నియంత్రించాలి
❤️ స్నేహితుల మద్దతు లభిస్తుంది
🩺 జీర్ణక్రియ సమస్యలపై శ్రద్ధ
♊ మిథునం (Gemini) 💬
💼 పనిలో కొత్త బాధ్యతలు వస్తాయి
💰 ఆర్థిక లాభం
❤️ సంబంధాలలో అవగాహన పెరుగుతుంది
🧠 వ్యూహాత్మక ఆలోచనలు విజయాన్ని ఇస్తాయి
♋ కర్కాటకం (Cancer) 🌊
💼 ఒత్తిడి తగ్గుతుంది, పనిలో స్పష్టత వస్తుంది
💳 అనుకోని ఖర్చులు రావచ్చు
❤️ కుటుంబంలో శుభవార్త
🧘 విశ్రాంతి అవసరం
♌ సింహం (Leo) 🌞
🏆 కెరీర్లో ప్రతిష్ట పెరుగుతుంది
💰 పెట్టుబడులు లాభిస్తాయి
❤️ ప్రేమలో సానుకూల పరిణామాలు
✅ సూర్యారాధన శుభప్రదం
♍ కన్యా (Virgo) 📋
💼 కొత్త ప్రాజెక్టులు ముందుకు సాగుతాయి
📚 విద్యార్థులకు మంచి సమయం
💰 ఆదాయం పెరుగుతుంది
🧠 సమస్యల పరిష్కారంలో చాతుర్యం
♎ తులా (Libra) ⚖️
💼 పనిలో విజయాలు
💰 ఖర్చులు తగ్గుతాయి
❤️ సంబంధాలలో ఆనందం
✅ తులసి పూజ శ్రేయస్కరం
♏ వృశ్చికం (Scorpio) 🦂
💼 కష్టపడి విజయాలు సాధిస్తారు
💳 అప్పుల భారం తగ్గుతుంది
❤️ సంబంధాలలో అవగాహన
🧘 ధ్యానం శాంతినిస్తుంది
♐ ధనుస్సు (Sagittarius) 🏹
✈️ ప్రయాణ యోగం
💼 వ్యాపారంలో పురోగతి
💰 పెట్టుబడుల లాభం
📚 జ్ఞానార్జన సమయం
♑ మకరం (Capricorn) ⛰️
💼 పనిలో ఒత్తిడి అధికం
💳 అప్పులను సక్రమంగా చెల్లించాలి
❤️ కుటుంబ మద్దతు
✅ శనిపూజ శ్రేయస్కరం
♒ కుంభం (Aquarius) 🌐
🤝 కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడతాయి
💼 ప్రాజెక్టులు విజయవంతం అవుతాయి
💰 ఆదాయం పెరుగుతుంది
🧠 సృజనాత్మక ఆలోచనలు ముందుకు నడిపిస్తాయి
♓ మీనం (Pisces) 🎨
🧘 ఆధ్యాత్మికతపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది
💞 ప్రేమలో మంచి సమయం
💰 ఆదాయం స్థిరంగా ఉంటుంది
📚 విద్యార్థులకు శ్రేయస్కర ఫలితాలు