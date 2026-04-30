Planets conjuction: గ్రహాల అరుదైన కలయిక, ఈ 4 రాశుల వారు కొత్త ఆస్తులు కొనే ఛాన్స్
Planets conjuction: మేషరాశిలో మే నెలలో సూర్యుడు, చంద్రుడు, బుధుడు, కుజుడు, శుక్రుడు కలిసి పంచగ్రహ యోగాన్ని ఏర్పరచబోతున్నాయి. ఈ యోగం వల్ల నాలుగు రాశుల వారి భవిష్యత్తు అద్భుతంగా మారుతుంది. వీరు కొత్త ఆస్తులు, సంపద పోగేసే అవకాశం ఉంది.
మిథున రాశి
మిథున రాశికి లాభ స్థానమైన 11వ ఇంట్లో అయిదు గ్రహాలు కలిసి పంచగ్రహ యోగాన్ని ఏర్పరుస్తారు. దీని వల్ల మిథున రాశి వారికి ఆర్థికంగా స్వర్ణయుగమని చెప్పాలి. వ్యాపారం చేస్తున్న ఈ రాశివారికి మంచి లాభాలు వస్తాయి. వీరు కొత్త వ్యాపారం ప్రారంభించడం లేదా పాత వ్యాపారాన్ని విస్తరించడం వంటివి చేస్తారు. కొత్త బ్రాంచీలు కూడా మొదలుపెడతారు. గతంలో కోల్పోయినవన్నీ తిరిగి పొందే అవకాశం ఉంటుంది. ఎన్ని అడ్డంకులు వచ్చినా, వాటిని అధిగమించే ధైర్యం, శక్తి మీకు ఉంటాయి. ఈ యోగం వల్ల అన్ని లాభాలే కలుగుతాయి.
మేష రాశి
మే నెలలో అయిదు గ్రహాలు మేషరాశిలోనే కలవబోతున్నాయి. అది కూడా మొదటి ఇంట్లో ఆ అయిదు గ్రహాలు సంచరించడం వల్ల ఈ రాశి వారికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. వీరు అన్ని పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. వీరు చేసే ప్రయత్నాలు సక్సెస్ అవుతాయి. తల్లిదండ్రుల సహకారంతో వ్యక్తిగత సమస్యలను పరిష్కరించుకుంటారు. వీరు భూమి కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు పుష్కలంగా కనిపిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం చేస్తున్న ఉద్యోగంలో కూడా మార్పులు వస్తాయి. తోబుట్టువులతో ఉన్న విభేదాలు తొలగిపోతాయి. మానసిక ఒత్తిడి తగ్గి ప్రశాంతంగా ఉంటారు. ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా చాలా వరకు తగ్గుతాయి.
ధను రాశి
ధనుస్సు రాశి వారికి పంచమ స్థానమైన ఐదవ ఇంట్లో అయిదు గ్రహాలు కలిసి పంచగ్రహ యోగం ఏర్పడుతుంది. ఐదవ ఇంట్లో ఐదు గ్రహాలు ఉండటం శుభప్రదంగా చెప్పుకుంటారు. మీ పిల్లలు మీరు గర్వపడేలా చేస్తారు. పాత పెట్టుబడుల నుంచి భారీ లాభాలు పొందే అవకాశం ఉంది. శత్రువులు కూడా మిత్రులుగా మారతారు. కుటుంబంలో సమస్యలు తగ్గి ప్రశాంతంగా ఉంటారు. వ్యాపారంలో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు.
సింహ రాశి
సింహ రాశి వారికి పంచగ్రహ యోగం అదృష్టం తీసుకువస్తుంది. వీరు తండ్రి నుంచి ఆస్తిని వారసత్వంగా పొందుతారు. ఈ రాశి వారు చేసే విదేశీ ప్రయాణాలు వస్తాయి. ఉన్నత విద్య అభ్యసించాలనుకునే వారిరి ఆ కల నెరవేరుతుంది. దానధర్మాలు చేసేందుకు ఇష్టపడతారు. ఈ రాశి వారు గౌరవప్రదమైన పదవులు పొందుతారు. ప్రభుత్వంలో కీలక పదవులు, రాజకీయ పలుకుబడి పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. సంతానం లేని వారు త్వరలో శుభవార్త వినే అవకాశం ఉంది. బంగారం, ఆస్తులు, ఆభరణాలు, వస్త్రాలు వంటివన్నీ కొనే అవకాశం ఉంది.