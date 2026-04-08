AI Horoscope: ఓ రాశివారు ఈ రోజు శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు
AI Horoscope: ఏఐ చెప్పిన జాతకం ఇది. ఈ రోజు ఓ రాశివారు ఈ రోజు శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. ఈ ఫలితాలను ఏఐ ఆధారంగా అందించినప్పటికీ, మా పండితుడు ఫణి కుమార్ పరిశీలించిన తర్వాత మీకు అందిస్తున్నాం..
1. మేష రాశి (Aries)
ఫలితం: పట్టుదలతో పనిచేసి అనుకున్నది సాధిస్తారు. బంధుమిత్రులతో విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. ముఖ్యమైన పత్రాలపై సంతకం చేసేటప్పుడు జాగ్రత్త వహించండి.
ఆర్థికం: ధన లాభం ఉన్నప్పటికీ, ఖర్చులు కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 1 | అదృష్ట రంగు: ఎరుపు
2. వృషభ రాశి (Taurus)
ఫలితం: ఉద్యోగస్తులకు తోటి ఉద్యోగుల సహకారం లభిస్తుంది. కుటుంబంలో ప్రశాంతత నెలకొంటుంది. కొత్త వస్తువుల కొనుగోలుకు అనుకూల సమయం.
ఆరోగ్యం: కంటి సంబంధిత సమస్యలు రావచ్చు, జాగ్రత్త.
అదృష్ట సంఖ్య: 5 | అదృష్ట రంగు: తెలుపు
3. మిథున రాశి (Gemini)
ఫలితం: బుధవారం మీ రాశికి కలిసి వచ్చే రోజు. వ్యాపార రంగంలో ఉన్న వారికి ఊహించని లాభాలు వస్తాయి. కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి.
పరిహారం: వినాయకుడికి గరిక సమర్పించడం వల్ల ఆటంకాలు తొలగుతాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 3 | అదృష్ట రంగు: ఆకుపచ్చ
4. కర్కాటక రాశి (Cancer)
ఫలితం: పని ఒత్తిడి వల్ల కొంత అసహనానికి గురవుతారు. అనవసర వాదనలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవడం శ్రేయస్కరం.
ఆర్థికం: ఆర్థిక లావాదేవీల్లో ఇతరులను అతిగా నమ్మకండి.
అదృష్ట సంఖ్య: 2 | అదృష్ట రంగు: సిల్వర్
5. సింహ రాశి (Leo)
ఫలితం: సంతానం నుండి శుభవార్తలు వింటారు. రాజకీయం మరియు కళా రంగాల వారికి మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. దూర ప్రయాణాలు లాభిస్తాయి.
ఆరోగ్యం: ఆరోగ్యం మెరుగ్గా ఉంటుంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 9 | అదృష్ట రంగు: నారింజ
6. కన్య రాశి (Virgo)
ఫలితం: మీ తెలివితేటలతో క్లిష్టమైన సమస్యలను పరిష్కరిస్తారు. వివాహ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఇంటి నిర్మాణ పనులకు శ్రీకారం చుడతారు.
ఆర్థికం: స్థిరాస్తి ద్వారా ఆదాయం లభిస్తుంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 7 | అదృష్ట రంగు: పసుపు
7. తుల రాశి (Libra)
ఫలితం: సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. మిత్రులతో కలిసి నూతన కార్యకలాపాలు ప్రారంభిస్తారు. మానసిక ఉల్లాసం కోసం ఆధ్యాత్మిక యాత్రలు చేస్తారు.
ఆరోగ్యం: వెన్నునొప్పి వంటి చిన్నపాటి సమస్యలు రావచ్చు.
అదృష్ట సంఖ్య: 6 | అదృష్ట రంగు: గులాబీ
8. వృశ్చిక రాశి (Scorpio)
ఫలితం: గతంలో పెండింగ్లో ఉన్న పనులు ఈ రోజు పూర్తవుతాయి. శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. కోర్టు కేసులు మీకు అనుకూలంగా వచ్చే అవకాశం ఉంది.
ఆర్థికం: ఆకస్మిక ధన లాభం పొందే సూచనలు ఉన్నాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 8 | అదృష్ట రంగు: మెరూన్
9. ధనుస్సు రాశి (Sagittarius)
ఫలితం: విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షల్లో రాణిస్తారు. తండ్రి వైపు నుండి ఆస్తి కలిసి వచ్చే అవకాశం ఉంది. ధైర్యంగా ముందడుగు వేయాల్సిన సమయం.
వృత్తి: ఉద్యోగంలో అధికారుల ప్రశంసలు అందుకుంటారు.
అదృష్ట సంఖ్య: 4 | అదృష్ట రంగు: బంగారు రంగు
10. మకర రాశి (Capricorn)
ఫలితం: కుటుంబ సభ్యుల మధ్య స్వల్ప విభేదాలు రావచ్చు, సంయమనం పాటించండి. పనికిరాని విషయాలపై సమయం వృథా చేయకండి.
పరిహారం: విష్ణు సహస్రనామ పారాయణం చేయడం వల్ల మనశ్శాంతి కలుగుతుంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 10 | అదృష్ట రంగు: నీలం
11. కుంభ రాశి (Aquarius)
ఫలితం: సమాజ సేవలో పాల్గొంటారు. కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. జీవిత భాగస్వామితో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆశయ సాధనలో విజయం పొందుతారు.
ఆర్థికం: పొదుపు పథకాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి మంచి రోజు.
అదృష్ట సంఖ్య: 11 | అదృష్ట రంగు: ఊదా (Purple)
12. మీన రాశి (Pisces)
ఫలితం: ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. దానధర్మాలు చేస్తారు. వృత్తిపరంగా బదిలీలు లేదా మార్పులు ఉండవచ్చు. పెద్దల ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించండి.
ఆర్థికం: విందు వినోదాల కోసం ఖర్చు పెరుగుతుంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 12 | అదృష్ట రంగు: లేత పసుపు