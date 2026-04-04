AI Horoscope: ఓ రాశివారు ఈరోజు ధైర్యంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు
AI Horoscope: ఏఐ చెప్పిన జాతకం ఇది. ఈ రోజు ఓ రాశివారు ధైర్యంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఈ ఫలితాలను ఏఐ ఆధారంగా అందించినప్పటికీ, మా పండితుడు ఫణి కుమార్ పరిశీలించిన తరవాత మీకు అందిస్తున్నాం…
1. మేష రాశి (Aries)
ఫలితం: చేపట్టిన పనుల్లో ఆటంకాలు ఎదురైనా పట్టుదలతో పూర్తి చేస్తారు. వృత్తిపరంగా కొత్త బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. వివాదాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది.
ఆర్థికం: ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకోవాలి. అనవసర ప్రయాణాల వల్ల ధన వ్యయం కావచ్చు.
అదృష్ట సంఖ్య: 9 | అదృష్ట రంగు: ఎరుపు
2. వృషభ రాశి (Taurus)
ఫలితం: సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. మిత్రుల సహాయంతో ముఖ్యమైన పనులు పూర్తవుతాయి. పాత బాకీలు వసూలయ్యే అవకాశం ఉంది.
కుటుంబం: కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడుపుతారు.
అదృష్ట సంఖ్య: 6 | అదృష్ట రంగు: తెలుపు
3. మిథున రాశి (Gemini)
ఫలితం: వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారికి లాభాలు చేకూరుతాయి. నిరుద్యోగులకు కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ అవసరం.
ఆర్థికం: ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి, ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 5 | అదృష్ట రంగు: ఆకుపచ్చ
4. కర్కాటక రాశి (Cancer)
ఫలితం: ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు పెద్దల సలహాలు పాటించండి. పని ఒత్తిడి వల్ల కొంత అసహనం కలగవచ్చు. దైవ ప్రార్థన వల్ల మనశ్శాంతి లభిస్తుంది.
జాగ్రత్త: వాహన ప్రయాణాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
అదృష్ట సంఖ్య: 2 | అదృష్ట రంగు: వెండి రంగు
5. సింహ రాశి (Leo)
ఫలితం: మీ పరాక్రమం పెరుగుతుంది. శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న వార్త అందుతుంది.
వృత్తి: ఉద్యోగంలో పై అధికారుల ప్రశంసలు దక్కుతాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 1 | అదృష్ట రంగు: నారింజ
6. కన్య రాశి (Virgo)
ఫలితం: భూమి లేదా గృహ సంబంధిత వ్యవహారాలు కొలిక్కి వస్తాయి. తలపెట్టిన కార్యాలు విజయవంతం అవుతాయి. బంధువులతో సఖ్యత పెరుగుతుంది.
ఆర్థికం: స్థిరాస్తి కొనుగోలు ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 7 | అదృష్ట రంగు: పసుపు
7. తుల రాశి (Libra)
ఫలితం: భాగస్వామ్య వ్యాపారాల్లో లాభాలు ఉంటాయి. జీవిత భాగస్వామితో అభిప్రాయ భేదాలు తొలగిపోతాయి. కొత్త పరిచయాలు లాభిస్తాయి.
ఆరోగ్యం: మానసిక ఉల్లాసం కోసం యోగా లేదా ధ్యానం చేయండి.
అదృష్ట సంఖ్య: 8 | అదృష్ట రంగు: ఆకాశ నీలం
8. వృశ్చిక రాశి (Scorpio)
ఫలితం: పనుల్లో జాప్యం జరిగినా చివరికి పూర్తి చేస్తారు. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవాలి. ఆహార నియమాలు పాటించడం మంచిది.
పరిహారం: హనుమాన్ చాలీసా పఠించడం వల్ల దోషాలు తొలగుతాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 3 | అదృష్ట రంగు: ముదురు ఎరుపు
9. ధనుస్సు రాశి (Sagittarius)
ఫలితం: సృజనాత్మక పనుల్లో రాణిస్తారు. సంతానం నుండి శుభవార్తలు వింటారు. మేధోపరమైన చర్చల్లో విజయం సాధిస్తారు.
ఆర్థికం: లాటరీ లేదా అదృష్టం ద్వారా ధన లాభం కలిగే సూచనలు ఉన్నాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 4 | అదృష్ట రంగు: బంగారం
10. మకర రాశి (Capricorn)
ఫలితం: గృహ మార్పు లేదా వృత్తి మార్పుకు అవకాశం ఉంది. తల్లిగారి ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. భూమి వివాదాలు పరిష్కారం అవుతాయి.
వృత్తి: పనిలో ఏకాగ్రత అవసరం, అధికారులతో వివాదాలు వద్దు.
అదృష్ట సంఖ్య: 10 | అదృష్ట రంగు: నీలం
11. కుంభ రాశి (Aquarius)
ఫలితం: ధైర్యంతో కూడిన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. సోదరులతో ఉన్న సమస్యలు తొలగిపోతాయి. చిన్నపాటి ప్రయాణాలు లాభిస్తాయి.
ఆర్థికం: కొత్త ఆదాయ మార్గాల అన్వేషణ ఫలిస్తుంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 11 | అదృష్ట రంగు: బూడిద రంగు
12. మీన రాశి (Pisces)
ఫలితం: మాట తీరుతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. కుటుంబ వాతావరణం ఉల్లాసంగా ఉంటుంది.
ఆర్థికం: ధన ప్రవాహం బాగుంటుంది. విలువైన వస్తువులను కొనుగోలు చేస్తారు.
అదృష్ట సంఖ్య: 12 | అదృష్ట రంగు: లేత పసుపు