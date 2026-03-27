AI Horoscope: ఈ రోజు ఓ రాశివారు శుభవార్తలు వింటారు
AI Horoscope: ఏఐ చెప్పిన జాతకం ఇది. ఈ రోజు ఓ రాశివారు తమ సంతానానికి సంబంధించి శుభవార్తలు వింటారు. ఈ ఫలితాలను ఏఐ ఆధారంగా అందించినప్పటికీ, మా పండితుడు ఫణి కుమార్ పరిశీలించిన తర్వాత మీకు అందిస్తున్నాం..
1. మేష రాశి (Aries)
ఫలితం: చేపట్టిన పనుల్లో ఆటంకాలు తొలగుతాయి. వృత్తిరీత్యా మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. దూరపు ప్రయాణాలకు ప్లాన్ చేస్తారు.
ఆర్థికం: ఖర్చుల విషయంలో నియంత్రణ అవసరం. విలాస వస్తువుల కొనుగోలుపై ఆసక్తి చూపుతారు.
అదృష్ట సంఖ్య: 9 | అదృష్ట రంగు: ఎరుపు
2. వృషభ రాశి (Taurus)
ఫలితం: శుక్రవారం మీ రాశి అధిపతి రోజు కావడంతో మీకు చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో శుభకార్య చర్చలు జరుగుతాయి. సృజనాత్మక రంగాల్లో ఉన్నవారికి మంచి అవకాశాలు వస్తాయి.
ప్రేమ: జీవిత భాగస్వామితో సంతోషంగా గడుపుతారు.
అదృష్ట సంఖ్య: 6 | అదృష్ట రంగు: తెలుపు
3. మిథున రాశి (Gemini)
ఫలితం: కార్యాలయంలో మీ పనితీరుకు ప్రశంసలు దక్కుతాయి. పాత మిత్రులను కలుసుకుంటారు. కొత్త పరిచయాలు వ్యాపారానికి తోడ్పడతాయి.
ఆరోగ్యం: ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంటుంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 5 | అదృష్ట రంగు: ఆకుపచ్చ
4. కర్కాటక రాశి (Cancer)
ఫలితం: మానసికంగా కొంత ఒత్తిడికి లోనయ్యే అవకాశం ఉంది. ఎవరితోనూ వాదనలకు దిగకండి. ఓర్పుతో వ్యవహరించడం వల్ల సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి.
పరిహారం: లక్ష్మీ అష్టోత్తరం పఠించడం శుభప్రదం.
అదృష్ట సంఖ్య: 2 | అదృష్ట రంగు: క్రీమ్
5. సింహ రాశి (Leo)
ఫలితం: సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. రాజకీయ రంగం వారికి అనుకూల సమయం. సమాజంలో మీ పరపతి పెరుగుతుంది.
ఆర్థికం: ఆకస్మిక ధన లాభం కలిగే సూచనలు ఉన్నాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 1 | అదృష్ట రంగు: నారింజ
6. కన్య రాశి (Virgo)
ఫలితం: ఉద్యోగంలో బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు పెద్దల సలహా తీసుకోండి. విదేశీ ప్రయాణ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి.
చదువు: విద్యార్థులు ఏకాగ్రతతో చదవాలి.
అదృష్ట సంఖ్య: 3 | అదృష్ట రంగు: పసుపు
7. తుల రాశి (Libra)
ఫలితం: శుక్రవారం మీకు అదృష్ట దినం. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తవుతాయి. నూతన వస్త్రాలు, ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది.
వ్యాపారం: లాభాలు ఆశాజనకంగా ఉంటాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 7 | అదృష్ట రంగు: నీలం
8. వృశ్చిక రాశి (Scorpio)
ఫలితం: పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. ఎవరికీ హామీలు ఇవ్వకండి. ఆర్థిక లావాదేవీల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
ఆరోగ్యం: ఆహార నియమాలు పాటించండి.
అదృష్ట సంఖ్య: 8 | అదృష్ట రంగు: మెరూన్
9. ధనుస్సు రాశి (Sagittarius)
ఫలితం: సంతాన పరంగా శుభవార్తలు వింటారు. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. ఇంటికి అతిథులు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
ఆర్థికం: ఆదాయం బాగుంటుంది, కానీ ఖర్చులు కూడా పెరుగుతాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 4 | అదృష్ట రంగు: బంగారం
10. మకర రాశి (Capricorn)
ఫలితం: ఆస్తి వివాదాలు ఒక కొలిక్కి వస్తాయి. వాహన సౌఖ్యం కలుగుతుంది. మౌనంగా ఉండటం వల్ల కొన్ని సమస్యల నుండి బయటపడవచ్చు.
వృత్తి: అధికారుల మద్దతు లభిస్తుంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 10 | అదృష్ట రంగు: నలుపు
11. కుంభ రాశి (Aquarius)
ఫలితం: ధైర్యంతో నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. సోదరులతో ఉన్న విభేదాలు తొలగిపోతాయి. చిన్ననాటి మిత్రుల సహాయం అందుతుంది.
ఆర్థికం: పొదుపు పథకాల్లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి మంచి రోజు.
అదృష్ట సంఖ్య: 11 | అదృష్ట రంగు: బూడిద రంగు
12. మీన రాశి (Pisces)
ఫలితం: మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. కుటుంబంలో ఆనందం నెలకొంటుంది. విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. కళాకారులకు మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది.
పరిహారం: కనకధారా స్తోత్రం పఠించడం వల్ల ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగుతాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 12 | అదృష్ట రంగు: లేత పసుపు