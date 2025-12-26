AI Horoscope: ఈ రోజు ఓ రాశివారికి స్నేహితుల సపోర్ట్, అనుకోని ఖర్చులు
AI Horoscope: ఏఐ ఆధారంగా అందించిన రాశిఫలాలు ఇవి. ఓ రాశివారికి అదనపు ఖర్చులు అవుతాయి. ఇవి ఏఐ అందించినప్పటికీ, మా పండితుడు పణికుమార్ పరిశీలించిన తర్వాతే మీకు అందిస్తున్నాం
మేషం (Aries)
కొత్త పనులు విజయవంతం 🚀. సహోద్యోగుల సహకారం.ఆర్థికంగా పురోగతి ఉంటుంది 💰. మొండి బాకీలు వసూలవుతాయి.ఉత్సాహంగా ఉంటారు 💪. శారీరక దృఢత్వం పెరుగుతుంది.భాగస్వామితో సంతోషకరమైన చర్చలు 🥰. బంధం బలపడుతుంది.
వృషభం (Taurus)
వృత్తిలో అనుకూల మార్పులు 📈. పదోన్నతికి అవకాశం.విలాసవంతమైన వస్తువుల కొనుగోలు ✨. నగదు నిల్వలు పెరుగుతాయి.గొంతు లేదా పంటి సమస్యలు రావచ్చు 🦷. జాగ్రత్త వహించండి.ప్రేమికులకు అద్భుతమైన రోజు 🌹. రొమాంటిక్ డిన్నర్కు వెళ్తారు.
మిథునం (Gemini)
వ్యాపారంలో కొత్త మలుపులు 💡. కీలక ఒప్పందాలు జరుగుతాయి.ఆకస్మిక ధనలాభం 💵. ప్రయాణాల వల్ల ఖర్చు పెరుగుతుంది.మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది 😌. ధ్యానం చేయడం వల్ల మేలు.పాత స్నేహితుల కలయిక ఆనందాన్నిస్తుంది 👯. కొత్త పరిచయాలు.
కర్కాటకం (Cancer)
అధికారుల ప్రశంసలు 🏆. బాధ్యతలు పెరుగుతాయి.గృహోపకరణాల కోసం ఖర్చు 🏠. పొదుపు సాధ్యమవుతుంది.నిద్రలేమి సమస్య రావచ్చు 😴. తగినంత విశ్రాంతి తీసుకోండి.కుటుంబంలో ఆహ్లాదకర వాతావరణం 👨👩👧👦. భాగస్వామి తోడ్పాటు.
సింహం (Leo)
సృజనాత్మకతకు గుర్తింపు 🎨. నాయకత్వ పటిమ పెరుగుతుంది.ఊహించని ధన ప్రాప్తి 🎁. పెట్టుబడుల నుంచి లాభం.శక్తి స్థాయిలు అద్భుతంగా ఉంటాయి ⚡. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.బంధంలో గాఢత పెరుగుతుంది 🔥. ప్రేయసి/ప్రియుడితో సమయం.
కన్య (Virgo)
పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తి ✅. క్రమశిక్షణతో విజయం.ఆర్థిక లావాదేవీలలో జాగ్రత్త ⚖️. ఎవరికీ అప్పు ఇవ్వవద్దు.వెన్నునొప్పి రాకుండా జాగ్రత్త 🧘♀️. వ్యాయామం ముఖ్యం.భాగస్వామి మద్దతుతో సమస్యలు తీరుతాయి 🙏. పరస్పర గౌరవం.
తుల (Libra)
భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు లాభిస్తాయి 🤝. కొత్త అవకాశాలు.వినోదం, సినిమా కోసం ఖర్చు 🎬. ఆదాయం మెరుగ్గా ఉంటుంది.చర్మం, సౌందర్యంపై శ్రద్ధ 🧴. ఉల్లాసంగా ఉంటారు.వైవాహిక జీవితంలో సుఖం 🥰. జీవిత భాగస్వామితో షాపింగ్.
వృశ్చికం (Scorpio)
సవాళ్లను ధైర్యంగా ఎదుర్కొంటారు 🦁. పనిలో మీదే పైచేయి.రహస్య ఆదాయం లేదా బహుమతులు 🤫. ఆర్థికంగా స్థిరత్వం.మానసిక ఆందోళన తగ్గుతుంది 😇. ప్రశాంతంగా గడుపుతారు.బంధంలో విశ్వాసం పెరుగుతుంది 🔒. ఆత్మీయత వెల్లివిరుస్తుంది.
ధనుస్సు (Sagittarius)
ఉన్నత విద్య లేదా శిక్షణకు మేలు 📚. ప్రయాణ సూచన.అదృష్టం కలిసి వస్తుంది ⭐. రాబడి పెరుగుతుంది.రోజంతా చురుకుదనం 🌟. పాత అనారోగ్యం నుంచి ఉపశమనం.సామాజిక జీవితంలో ఆనందం 🥳. కొత్త వ్యక్తితో పరిచయం.
మకరం (Capricorn)
వృత్తిపరంగా కఠిన నిర్ణయాలు 💼. శ్రమకు తగిన గుర్తింపు.స్థిరాస్తి లావాదేవీలు లాభిస్తాయి 🏘️. ఆర్థిక వృద్ధి.కీళ్ల నొప్పుల పట్ల జాగ్రత్త 🦴. సమతుల్య ఆహారం తీసుకోండి.భాగస్వామితో భవిష్యత్తు గురించి చర్చ 🗺️. బంధం నిలకడ.
కుంభం (Aquarius)
నూతన ఆలోచనలు ఫలిస్తాయి 💡. స్నేహితుల మద్దతు.ఊహించని ఖర్చులు రావచ్చు 💸. బడ్జెట్ ప్రకారం నడవండి.శ్వాస సంబంధిత వ్యాయామాలు చేయండి 🧘. తాజా గాలి ముఖ్యం.ప్రేమలో కొత్త మలుపు 💘. మనసులోని భావాలను పంచుకుంటారు.
మీనం (Pisces)
కళారంగం వారికి కీర్తి ప్రతిష్టలు 🎨. గౌరవం పెరుగుతుంది.బ్యాంకింగ్ రంగం వారికి లాభం 🌊. ఆర్థిక స్థితి బాగుంటుంది.మానసిక ఉల్లాసం 🌟. సంగీతం వినడం వల్ల ప్రశాంతత.భాగస్వామితో తీపి కబురు పంచుకుంటారు 😄. ఆనందం.