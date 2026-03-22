AI Horoscope: ఓ రాశివారికి ఈ రోజు సమాజంలో మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది
AI Horoscope: ఏఐ చెప్పిన జాతకం ఇది. ఈ రోజు ఓ రాశివారికి సమాజంలో మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఈ ఫలితాలను ఏఐ ఆధారంగా అందించినప్పటికీ, మా పండితుడు ఫణి కుమార్ పరిశీలించిన తర్వాత మీకు అందిస్తున్నాం…
1. మేష రాశి (Aries)
ఫలితం: ఉత్సాహంగా పనులు ప్రారంభిస్తారు. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. దూర ప్రయాణాలు కలిసి వస్తాయి.
ఆర్థికం: అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకోవాలి. పాత బాకీలు వసూలవుతాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 1 | అదృష్ట రంగు: ఎరుపు
2. వృషభ రాశి (Taurus)
ఫలితం: మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులతో విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడతాయి.
కెరీర్: నిరుద్యోగులకు శుభవార్తలు అందుతాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 5 | అదృష్ట రంగు: తెలుపు
3. మిథున రాశి (Gemini)
ఫలితం: పనుల్లో ఆటంకాలు ఎదురైనా పట్టుదలతో పూర్తి చేస్తారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించాలి. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం వద్దు.
ఆర్థికం: ఆకస్మిక ధన లాభం కలిగే అవకాశం ఉంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 3 | అదృష్ట రంగు: ఆకుపచ్చ
4. కర్కాటక రాశి (Cancer)
ఫలితం: చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తవుతాయి. భూమి, వాహన కొనుగోలు ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. సంతాన పరంగా సంతోషం కలుగుతుంది.
ఆరోగ్యం: ఉత్సాహంగా ఉంటారు.
అదృష్ట సంఖ్య: 2 | అదృష్ట రంగు: క్రీమ్
5. సింహ రాశి (Leo)
ఫలితం: ఆదివారం మీ రాశి అధిపతి అయిన సూర్యుని ప్రభావం వల్ల అద్భుతమైన ఫలితాలు ఉంటాయి. తలపెట్టిన కార్యాల్లో విజయం వరిస్తుంది. రాజకీయంలో ఉన్న వారికి పదవీ యోగం ఉంది.
ఆర్థికం: ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 9 | అదృష్ట రంగు: బంగారం
6. కన్య రాశి (Virgo)
ఫలితం: ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలపై ఆసక్తి చూపుతారు. బంధువుల నుండి కీలక సమాచారం అందుతుంది. వృత్తిలో ఒత్తిడి తగ్గుతుంది.
జాగ్రత్త: ఆహార నియమాలు పాటించాలి.
అదృష్ట సంఖ్య: 7 | అదృష్ట రంగు: పసుపు
7. తులా రాశి (Libra)
ఫలితం: విందు వినోదాల కోసం ఖర్చు చేస్తారు. జీవిత భాగస్వామితో మనస్పర్థలు వచ్చే అవకాశం ఉంది, జాగ్రత్త. పాత స్నేహితులను కలుసుకుంటారు.
వ్యాపారం: నూతన పెట్టుబడులకు ఇది సరైన సమయం కాదు.
అదృష్ట సంఖ్య: 6 | అదృష్ట రంగు: ఆకాశ నీలం
8. వృశ్చిక రాశి (Scorpio)
ఫలితం: ధైర్యంతో నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. అధికారుల మద్దతు లభిస్తుంది. ఇష్టమైన వస్తువులను కొనుగోలు చేస్తారు.
కుటుంబం: ఇంట్లో శుభకార్యాల గురించి చర్చలు జరుగుతాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 8 | అదృష్ట రంగు: ఎరుపు
9. ధనుస్సు రాశి (Sagittarius)
ఫలితం: శుభవార్తలు వింటారు. తలపెట్టిన పనులు దిగ్విజయంగా పూర్తవుతాయి. విదేశీ ప్రయాణాలకు మార్గం సుగమం అవుతుంది.
ఆర్థికం: రావలసిన బాకీలు వసూలవుతాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 4 | అదృష్ట రంగు: పసుపు
10. మకర రాశి (Capricorn)
ఫలితం: శ్రమకు తగ్గ ఫలితం లభిస్తుంది. ఇతరులకు హామీలు ఇవ్వడం మంచిది కాదు. పనుల్లో స్వల్ప ఆటంకాలు ఎదురవుతాయి.
ఆరోగ్యం: కంటి సంబంధిత సమస్యలు రావచ్చు.
అదృష్ట సంఖ్య: 10 | అదృష్ట రంగు: నలుపు
11. కుంభ రాశి (Aquarius)
ఫలితం: సృజనాత్మక పనుల్లో రాణిస్తారు. సమాజంలో మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. తోబుట్టువులతో విభేదాలు తొలగిపోతాయి.
ఆర్థికం: ఆదాయం పెరిగే మార్గాలు కనిపిస్తాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 11 | అదృష్ట రంగు: నీలం
12. మీన రాశి (Pisces)
ఫలితం: అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. అనుకున్న పనులు సునాయాసంగా పూర్తవుతాయి. దైవ దర్శనం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత కలుగుతుంది.
పరిహారం: సూర్యాష్టకం పఠించడం వల్ల మరిన్ని శుభ ఫలితాలు పొందుతారు.
అదృష్ట సంఖ్య: 12 | అదృష్ట రంగు: కాషాయం