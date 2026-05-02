Shani Mahadasha: 19ఏళ్ల శని మహాదశ.. మహా యోగం పట్టేది ఎవరికి? కష్టాలు ఎవరికి?
Shani Mahadasha:జోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, ఒక వ్యక్తి జీవితాన్ని నవ గ్రహాలు శాసిస్తాయి ఈ గ్రహాల గమనాన్ని మనం మహా దశ అని పిలుస్తాం. వీటిలో శని మహా దశ చాలా ముఖ్యమైనది. ఇది 19 ఏళ్ల పాటు సాగుతుంది.
శని మహాదశ అంటే ఏంటి..?
ఒక వ్యక్తి జీవితంలో శని ప్రభావం 19 ఏళ్ల పాటు ఉంటుంది. దీనినే శని మహా దశ అంటారు. నవ గ్రహాల్లో ఇదే ఎక్కువ కాలం. శనిని కర్మకు కారకుడుగా పరిగణిస్తారు. మనం చేసే మంచి చెడులను కర్మలను బట్టి ఫలితాలను ఇచ్చే న్యాయమూర్తి శని దేవుడు. చాలా మంది శని దశ అనగానే భయపడిపోతారు కానీ, జాతకంలో శని బలంగా ఉంటే ఆ 19 ఏళ్లలో ఆ వ్యక్తి ధనవంతుడు అవుతాడు. సమాజంలో గొప్ప స్థాయికి వెళతాడు. అదే శని బలహీనంగా ఉంటే.. చాలా సమస్యలు, సవాళ్లు ఎదురౌతాయి.
శని దశ మేలు చేసేది ఎవరికి?
శని దేవుడు అందరికీ కీడు చేయడు. ముఖ్యంగా కొన్ని రాశుల వారికి ఆయన చాలా మేలు చేస్తాడు.
వృషభ రాశి, తుల రాశి.. ఈ రెండు రాశులకు శని యోగాధిపతి. కాబట్టి.. శని కారణంగా ఈ రాశులకు చాలా ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.
మకర రాశి, కుంభ రాశి… ఈ రెండు రాశులకు శని సొంత రాశి. కాబట్టి, ఈ రెండు రాశులకు కూడా సానుకూల ఫలితాలు దక్కుతాయి. వీరికి శని ఆశీస్సులు ఎప్పుడూ వెన్నంటే ఉంటాయి..
మిథున రాశి, కన్య రాశి… ఈ రెండు రాశులకు శని మిత్రుడైన బుధ రాశికి చెందిన రాశులు కాబట్టి.. వీరికి కూడా శని ఎప్పుడూ మంచి లాభాలే అందిస్తాడు.