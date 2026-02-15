AI Horoscope: ఈరోజు ఓ రాశివారికి ధనయోగం పట్టడం ఖాయం
AI Horoscope: ఏఐ చెప్పిన జాతకం ఇది. ఈ రోజు ఓ రాశివారికి ధనయోగం పట్టే అవకాశం ఉంది. ఈ ఫలితాలను ఏఐ అందించినప్పటికీ, మా పండితుడు ఫణి కుమార్ పరిశీలించిన తర్వాత మీకు అందిస్తున్నాం…
మేష రాశి (Aries)
ఆర్థికం: స్థిరాస్తి సంబంధిత వ్యవహారాల్లో లాభాలు ఉంటాయి. రావాల్సిన ధనం చేతికందుతుంది.
ఆధ్యాత్మికం: శివరాత్రి పర్వదినం సందర్భంగా శివాలయ దర్శనం శుభప్రదం.
అదృష్ట సంఖ్య: 1 | అదృష్ట రంగు: ఎరుపు
2. వృషభ రాశి (Taurus)
ఆర్థికం: ఖర్చులు అదుపులో ఉంటాయి. వ్యాపారస్తులకు నూతన పెట్టుబడులకు అనుకూల సమయం.
కుటుంబం: కుటుంబ సభ్యుల మధ్య ఐక్యత పెరుగుతుంది. సాయంత్రం వేళ శుభవార్తలు వింటారు.
అదృష్ట సంఖ్య: 6 | అదృష్ట రంగు: తెలుపు
3. మిథున రాశి (Gemini)
ఆర్థికం: వృత్తిపరంగా మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆదాయం నిలకడగా ఉంటుంది.
ఆరోగ్యం: మానసిక ప్రశాంతత కోసం ధ్యానం చేయండి. శివ నామస్మరణ వల్ల ఆందోళనలు తగ్గుతాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 5 | అదృష్ట రంగు: ఆకుపచ్చ
4. కర్కాటక రాశి (Cancer)
ఆర్థికం: అప్పులు ఇచ్చే విషయంలో జాగ్రత్త. ఆర్థిక లావాదేవీల్లో మోసపోయే అవకాశం ఉంది.
కుటుంబం: బంధువులతో చిన్నపాటి మనస్పర్థలు రావచ్చు. సంయమనం పాటించడం మంచిది.
అదృష్ట సంఖ్య: 2 | అదృష్ట రంగు: వెండి రంగు
5. సింహ రాశి (Leo)
ఆర్థికం: మీ రాశి అధిపతి సూర్యుడు కావడంతో ఈ రోజు మీకు యోగదాయకంగా ఉంటుంది. రాజకీయ రంగం వారికి మంచి గుర్తింపు.
కెరీర్: పెండింగ్లో ఉన్న ప్రభుత్వ పనులు పూర్తి చేస్తారు.
అదృష్ట సంఖ్య: 9 | అదృష్ట రంగు: నారింజ
6. కన్య రాశి (Virgo)
ఆర్థికం: సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. వ్యాపారంలో ఊహించని లాభాలు గడిస్తారు.
ప్రయాణాలు: దూర ప్రయాణాలు కలిసి వస్తాయి. కొత్త మిత్రుల పరిచయం అవుతుంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 4 | అదృష్ట రంగు: పసుపు
7. తుల రాశి (Libra)
ఆర్థికం: ఆదాయం కంటే ఖర్చులు ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. ఆచితూచి అడుగు వేయండి.
ప్రేమ: జీవిత భాగస్వామితో విభేదాలు తొలగిపోతాయి. ప్రశాంతంగా గడుపుతారు.
అదృష్ట సంఖ్య: 7 | అదృష్ట రంగు: లేత నీలం
8. వృశ్చిక రాశి (Scorpio)
ఆర్థికం: శ్రమకు తగ్గ ఫలితం లభిస్తుంది. షేర్ మార్కెట్ లో పెట్టుబడులు లాభిస్తాయి.
ఆరోగ్యం: ఉదర సంబంధిత సమస్యలు రావచ్చు. ఆహారం విషయంలో జాగ్రత్త.
అదృష్ట సంఖ్య: 3 | అదృష్ట రంగు: మెరూన్
9. ధనుస్సు రాశి (Sagittarius)
ఆర్థికం: అదృష్టం మీ వెంటే ఉంటుంది. తలపెట్టిన పనులు దిగ్విజయంగా పూర్తవుతాయి.
కుటుంబం: ఇంట్లో శుభకార్య చర్చలు జరుగుతాయి. పిల్లల వల్ల గర్వపడతారు.
అదృష్ట సంఖ్య: 8 | అదృష్ట రంగు: బంగారు రంగు
10. మకర రాశి (Capricorn)
ఆర్థికం: ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు వాయిదా వేయడం మంచిది.
కెరీర్: పనిలో ఏకాగ్రత అవసరం. అధికారులతో అనవసర వాదనలు వద్దు.
అదృష్ట సంఖ్య: 10 | అదృష్ట రంగు: నలుపు
11. కుంభ రాశి (Aquarius)
ఆర్థికం: సూర్య-బుధ కలయిక మీ రాశిలో ఉండటం వల్ల అఖండ ధనయోగం పట్టే అవకాశం ఉంది.
సమయం: శివరాత్రి రోజు జాగరణ చేయడం వల్ల అద్భుతమైన ఫలితాలను పొందుతారు.
అదృష్ట సంఖ్య: 11 | అదృష్ట రంగు: వైలెట్
12. మీన రాశి (Pisces)
ఆర్థికం: ఆర్థిక లావాదేవీల్లో స్పష్టత ఉంటుంది. రావాల్సిన బాకీలు వసూలవుతాయి.
ఆధ్యాత్మికం: దానధర్మాల పట్ల ఆసక్తి చూపిస్తారు. దేవాలయ సందర్శన మానసిక బలాన్ని ఇస్తుంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 12 | అదృష్ట రంగు: పసుపు