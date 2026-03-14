AI Horoscope: ఈరోజు ఓ రాశివారికి పట్టుదలతో అనుకున్న పనులు సాధిస్తారు
AI Horoscope: ఇది ఏఐ చెప్పిన జాతకం ఇది. ఈ రోజు ఓ రాశివారికి అనుకున్న పనులన్నీ సాధ్యమౌతాయి. ఈ ఫలితాలను ఏఐ ఆధారంగా అందించినప్పటికీ, మా పండితుడు ఫణి కుమార్ పరిశీలించిన తర్వాత మీకు అందిస్తున్నాం..
1. మేష రాశి (Aries)
ఫలితం: చేపట్టిన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. పాత మిత్రుల కలయిక ఆనందాన్నిస్తుంది.
ఆర్థికం: ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి బడ్జెట్ విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం.
అదృష్ట సంఖ్య: 7 | అదృష్ట రంగు: పసుపు
2. వృషభ రాశి (Taurus)
ఫలితం: వృత్తి, వ్యాపారాల్లో ఆశించిన మార్పులు వస్తాయి. అధికారుల ప్రశంసలు అందుకుంటారు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది.
ఆరోగ్యం: కీళ్ల నొప్పుల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
అదృష్ట సంఖ్య: 4 | అదృష్ట రంగు: తెలుపు
3. మిథున రాశి (Gemini)
ఫలితం: కీలకమైన విషయాల్లో నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు పెద్దల సలహాలు పాటించండి. దూర ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవడం మంచిది.
ఆర్థికం: అనవసరపు పెట్టుబడులకు దూరంగా ఉండండి.
అదృష్ట సంఖ్య: 5 | అదృష్ట రంగు: ఆకుపచ్చ
4. కర్కాటక రాశి (Cancer)
ఫలితం: మనోధైర్యంతో పనులు పూర్తి చేస్తారు. కోర్టు వ్యవహారాల్లో మీకు సానుకూల ఫలితాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
కుటుంబం: తోబుట్టువులతో చిన్నపాటి విభేదాలు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి, సంయమనం పాటించండి.
అదృష్ట సంఖ్య: 9 | అదృష్ట రంగు: వెండి రంగు
5. సింహ రాశి (Leo)
ఫలితం: వ్యాపారస్తులకు నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. సమాజంలో మీ గౌరవం పెరుగుతుంది. సంతానం నుండి శుభవార్తలు వింటారు.
కెరీర్: నిరుద్యోగులకు ఇంటర్వ్యూల్లో విజయం లభిస్తుంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 1 | అదృష్ట రంగు: ఎరుపు
6. కన్య రాశి (Virgo)
ఫలితం: ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంటుంది. గృహ నిర్మాణ పనులు వేగవంతం అవుతాయి. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది.
ఆర్థికం: గతంలో పెట్టిన పెట్టుబడుల నుండి లాభాలు అందుతాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 3 | అదృష్ట రంగు: బ్రౌన్
7. తులా రాశి (Libra)
ఫలితం: ముఖ్యమైన పనులు సకాలంలో పూర్తి కాకపోవడం వల్ల కొంచెం ఒత్తిడికి లోనవుతారు. మాట తీరులో వినయం అవసరం.
ప్రయాణం: వాహనాలు నడిపేటప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
అదృష్ట సంఖ్య: 6 | అదృష్ట రంగు: క్రీమ్
8. వృశ్చిక రాశి (Scorpio)
ఫలితం: శనివారం మీ రాశి వారికి కలిసి వస్తుంది. శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. బంధువుల రాకతో ఇంట్లో సందడి నెలకొంటుంది.
పరిహారం: హనుమాన్ చాలీసా పఠించడం వల్ల మేలు జరుగుతుంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 8 | అదృష్ట రంగు: మెరూన్
9. ధనుస్సు రాశి (Sagittarius)
ఫలితం: నూతన వస్తు, ఆభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. భూ సంబంధిత వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి. తండ్రిగారి ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.
ఆర్థికం: ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 2 | అదృష్ట రంగు: బంగారు రంగు
10. మకర రాశి (Capricorn)
ఫలితం: మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. ఉద్యోగస్తులకు స్థానచలనం ఉండే అవకాశం ఉంది. కొత్త ప్రాజెక్టులపై సంతకం చేస్తారు.
జాగ్రత్త: ఆహార నియమాలు పాటించడం ముఖ్యం.
అదృష్ట సంఖ్య: 10 | అదృష్ట రంగు: నీలం
11. కుంభ రాశి (Aquarius)
ఫలితం: ఏలినాటి శని ప్రభావం ఉన్నప్పటికీ, మీ పట్టుదలతో అసాధ్యమైన పనులను సుసాధ్యం చేస్తారు. విదేశీ యాన ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి.
కుటుంబం: జీవిత భాగస్వామితో సంతోషంగా గడుపుతారు.
అదృష్ట సంఖ్య: 11 | అదృష్ట రంగు: వైలెట్
12. మీన రాశి (Pisces)
ఫలితం: ఊహించని ధనలాభం కలిగే సూచనలు ఉన్నాయి. నిలిచిపోయిన పనులు మళ్లీ ప్రారంభమవుతాయి. పెద్దల ఆశీస్సులు లభిస్తాయి.
ఆధ్యాత్మికం: ఏదైనా పుణ్యక్షేత్రాన్ని సందర్శిస్తారు.
అదృష్ట సంఖ్య: 12 | అదృష్ట రంగు: కాషాయం