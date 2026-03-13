Moon Transit: కుంభ రాశిలో మహా లక్ష్మీ రాజయోగం... ఈ మూడు రాశుల జీవితంలో కనక వర్షం..!
Moon Transit: కుజుడు ప్రస్తుతం కుంభ రాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. త్వరలోనే చంద్రుడు కూడా ఇదే రాశిలో ప్రవేశించనున్నాడు. ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక మహాలక్ష్మీ రాజయోగాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. దీని ప్రభావం కొన్ని రాశులకు అదృష్టాన్ని తేనుంది.
వేద జోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, చంద్రుడిని అత్యంత వేగంగా కదిలే గ్రహంగా పరిగణిస్తారు. సాధారణంగా ఇది ఒకే రాశిలో సుమారు రెండున్న రోజుల పాటు సంచరిస్తుంది. ఫలితంగా ఇది దాదాపు నిరంతరం ఏదో ఒక గ్రహంతో కలయికను ఏర్పరిచి శుభ యోగాలను సృష్టిస్తుంది. చంద్రుడు, కుజుడు కలయికతో ఏర్పడుతున్న మహాలక్ష్మీ రాజయోగం కొన్ని రాశుల జీవితాలను పూర్తిగా మార్చేయనుంది. మరి, ఆ రాశులేంటో చూద్దాం...
1.మేష రాశి...
మేష రాశిలో జన్మించిన వారికి, కుజ-చంద్రుల కలయిక ద్వారా ఏర్పడే మహాలక్ష్మీ యోగం జీవితంలోని వివిధ రంగాలలో ప్రయోజనాలను చేకూరుస్తుంది. ముఖ్యంగా మేష రాశివారికి ఆదాయం పెరగనుంది. ఆర్థికంగా గొప్ప స్థాయికి వెళతారు. అంతేకాదు.. ఈ సమయంలో కోరుకున్నవన్నీ నెరవేరతాయి. ఆకస్మికంగా ఆర్థిక లాభాలు కలుగుతాయి. ఆదాయం క్రమంగా పెరుగుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడుపుతారు. సమాజంలో మీ ప్రతిష్ఠ, గౌరవం పెరుగుతాయి. ఉద్యోగులకు ఈ సమయం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. జీతం పెరగడం లేదా.. ప్రమోషన్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
2.సింహ రాశి..
సింహ రాశిలో జన్మించిన వారికి కూడా మహా లక్ష్మీ రాజయోగం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఈ మహా లక్ష్మీ రాజయోగం సింహ రాశి ఏడో ఇంట్లో ఏర్పడుతుంది. దీని కారణంగా.. ఈ రాశివారి ఆత్మ విశ్వాసం పెరుగుతుంది. చాలా రకాల సమస్యలకు పరిష్కారం లభిస్తుంది.కుటుంబ జీవితం ఆనందంగా మారుతుంది. ఆర్థికంగా కూడా చాలా అనుకూలంగా మారుతుంది. ఊహించని మార్గాల నుండి డబ్బు కూడా సంపాదిస్తారు. గతంలో పెట్టిన పెట్టుబడుల నుంచి ఇప్పుడు లాభాలు పొందుతారు.
3.కుంభ రాశి...
కుంభ రాశిలో జన్మించిన వారికి, మహా లక్ష్మీ యోగం చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఈ రాశివారి ఆత్మ విశ్వాసం పెరుగుతుంది. ఆదాయం కూడా బాగా పెరుగుతుంది. నిలిచిపోయిన డబ్బు తిరిగి పొందుతారు. అంతేకాదు.. కుటుంబంతో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడుపుతారు. మానసికంగా చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటారు. జీవితం ఆనందంగా మారుతుంది.