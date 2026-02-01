AI Horoscope: ఈరోజు ఓ రాశివారికి కొత్త బాధ్యతలు, అధికారుల నుండి ప్రశంసలు
AI Horoscope: ఏఐ చెప్పిన జాతకం ఇది. ఈ రోజు ఓ రాశివారికి అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు దక్కుతాయి. ఈ ఫలితాలను ఏఐ అందించినప్పటికీ, మా పండితుడు ఫణి కుమార్ పరిశీలించిన తర్వాత మీకు అందిస్తున్నాం..
మేష రాశి (Aries)
ఆర్థికం: బడ్జెట్ ప్రభావం వల్ల మీ పొదుపు పథకాల్లో మార్పులు చేయాల్సి రావచ్చు. అనవసర ఖర్చులు అదుపులో ఉంటాయి.
కుటుంబం: అదివారం కావడంతో కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. బంధువుల రాక సూచన ఉంది.
ఆరోగ్యం: రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉంటారు.
అదృష్ట సంఖ్య: 9 | అదృష్ట రంగు: నారింజ (Orange)
వృషభ రాశి (Taurus)
ఆర్థికం: షేర్ మార్కెట్ లేదా పెట్టుబడులపై ఆసక్తి ఉన్నవారికి కీలక సమాచారం అందుతుంది. స్థిరాస్తి కొనుగోలు ఆలోచనలు చేస్తారు.
కెరీర్: వృత్తిపరంగా కొత్త బాధ్యతలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అధికారుల ప్రశంసలు పొందుతారు.
అదృష్ట సంఖ్య: 6 | అదృష్ట రంగు: తెలుపు
మిథున రాశి (Gemini)
ఆర్థికం: ఆర్థిక లావాదేవీల విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. ఎవరికీ హామీలు ఉండవద్దు.
కుటుంబం: జీవిత భాగస్వామితో చిన్నపాటి మనస్పర్థలు రావచ్చు. మౌనం వహించడం ఉత్తమం.
ఆరోగ్యం: మానసిక ప్రశాంతత కోసం ధ్యానం చేయండి.
అదృష్ట సంఖ్య: 5 | అదృష్ట రంగు: ఆకుపచ్చ
కర్కాటక రాశి (Cancer)
ఆర్థికం: ఆకస్మిక ధన లాభం కలిగే సూచనలు ఉన్నాయి. బడ్జెట్ నిర్ణయాలు మీకు సానుకూలంగా ఉండవచ్చు.
కెరీర్: వ్యాపారస్తులకు నూతన ఒప్పందాలు కుదురుతాయి. నిరుద్యోగులకు శుభవార్తలు అందుతాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 2 | అదృష్ట రంగు: సిల్వర్ (Silver)
సింహ రాశి (Leo)
ఆర్థికం: నేడు అదివారం , మీ రాశి అధిపతి సూర్యుడు కావడం వల్ల మీకు విశేషమైన గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆర్థిక స్థితి మెరుగుపడుతుంది.
కుటుంబం: ఇంట్లో శుభకార్యాల గురించి చర్చిస్తారు. పిల్లల నుండి మంచి వార్తలు వింటారు.
అదృష్ట సంఖ్య: 1 | అదృష్ట రంగు: గోల్డ్ (Gold)
కన్య రాశి (Virgo)
ఆర్థికం: బడ్జెట్ విశ్లేషణలో మునిగిపోతారు. భవిష్యత్తు కోసం చేసే పెట్టుబడులు లాభిస్తాయి.
ఆరోగ్యం: జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలు తలెత్తకుండా ఆహార నియమాలు పాటించండి.
అదృష్ట సంఖ్య: 4 | అదృష్ట రంగు: లేత పసుపు
తుల రాశి (Libra)
ఆర్థికం: ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది, ముఖ్యంగా విలాసాల కోసం. ఆదాయ మార్గాలను అన్వేషిస్తారు.
కెరీర్: సహోద్యోగుల సహకారం లభిస్తుంది. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఇది అనుకూల సమయం.
అదృష్ట సంఖ్య: 7 | అదృష్ట రంగు: స్కై బ్లూ
వృశ్చిక రాశి (Scorpio)
ఆర్థికం: గతంలో పెట్టిన పెట్టుబడుల నుండి లాభాలు అందుతాయి. అప్పుల బాధ నుండి ఉపశమనం లభిస్తుంది.
కుటుంబం: తోబుట్టువులతో ఉన్న వివాదాలు సర్దుమణిగి, సఖ్యత పెరుగుతుంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 8 | అదృష్ట రంగు: ముదురు ఎరుపు
ధనుస్సు రాశి (Sagittarius)
ఆర్థికం: సమాజంలో మీ పరపతి పెరుగుతుంది. మతపరమైన లేదా ధార్మిక కార్యక్రమాలకు ధనం ఖర్చు చేస్తారు.
ఆరోగ్యం: రోజంతా ఎనర్జిటిక్గా ఉంటారు. పాత అనారోగ్యాలు తగ్గుముఖం పడతాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 3 | అదృష్ట రంగు: పసుపు
మకర రాశి (Capricorn)
ఆర్థికం: పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. బడ్జెట్ లో వచ్చే మార్పులు మీ వ్యాపారానికి కలిసొచ్చేలా ఉన్నాయి.
కుటుంబం: తండ్రిగారి ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించాలి. దూర ప్రయాణాలకు అవకాశం ఉంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 10 | అదృష్ట రంగు: నలుపు
కుంభ రాశి (Aquarius)
ఆర్థికం: విదేశీ ప్రయాణాలు లేదా విదేశీ పెట్టుబడులకు సంబంధించిన పనులు పూర్తవుతాయి. ఆదాయం పెరుగుతుంది.
కెరీర్: సృజనాత్మక రంగంలో ఉన్నవారికి మంచి అవకాశాలు వస్తాయి. మీ ఆలోచనలకు గుర్తింపు లభిస్తుంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 11 | అదృష్ట రంగు: ముదురు నీలం
మీన రాశి (Pisces)
ఆర్థికం: ఖర్చుల విషయంలో నియంత్రణ అవసరం. బంగారు నగలు లేదా స్థిరాస్తిపై పెట్టుబడి పెట్టే ఆలోచన చేస్తారు.
ఆరోగ్యం: పాదాల నొప్పులు లేదా అలసట ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. విశ్రాంతి అవసరం.
అదృష్ట సంఖ్య: 12 | అదృష్ట రంగు: మెరూన్