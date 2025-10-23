- Home
Amaravati: ఆంధ్రుల కలల రాజధాని అమరావతి నిర్మాణానికి శరవేగంగా అడుగులు పడుతున్నాయి. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన నాటి నుంచి అమరావతి నిర్మాణం ఊపందుకుంది. ఈ క్రమంలోనే ప్రపంచ బ్యాంక్ భారీ మొత్తంలో నిధులు ఇచ్చేందుకు సిద్ధమైంది.
రూ. 1600 కోట్లు
అమరావతి రాజధాని నగర అభివృద్ధి ప్రాజెక్ట్కు వరల్డ్ బ్యాంక్, ఆసియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ (ADB) భారీగా నిధులు మంజూరు చేశాయి. ఈ సంవత్సరం చివరి నాటికి వరల్డ్ బ్యాంక్ రెండో విడతగా 200 మిలియన్ అమెరికన్ డాలర్లు (సుమారు రూ. 1,600 కోట్లు) విడుదల చేయనుంది.
మొత్తం నిధుల వివరాలు
అమరావతి ఫేజ్-1 రాజధాని నగర అభివృద్ధి కోసం వరల్డ్ బ్యాంక్, ADB తలో 800 మిలియన్ డాలర్లు చొప్పున మొత్తం 1,600 మిలియన్ డాలర్లు (రూ. 13,600 కోట్లు) ఇవ్వడానికి అంగీకరించాయి. ఇక కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఈ దశలో భాగంగా రూ. 15,000 కోట్లలో రూ. 1,400 కోట్లు నిధులు ఇవ్వనుంది.
మొదటి విడతలో ఇప్పటివరకు ఎంత ఖర్చు అయ్యింది?
వరల్డ్ బ్యాంక్ ఇప్పటివరకు 207 మిలియన్ డాలర్లు (సుమారు రూ. 1,800 కోట్లు) విడుదల చేసింది. మునిసిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఎస్. సురేశ్ కుమార్ తెలిపిన వివరాలు ప్రకారం.. “ఈ నిధుల్లో దాదాపు 50 శాతం మాత్రమే ఇప్పటివరకు ఖర్చు చేశాం. మిగతా మొత్తం వినియోగం పూర్తయిన తర్వాత, డిసెంబర్లో రెండో విడత నిధుల కోసం క్లెయిమ్ చేస్తాం,” అన్నారు.
రెండో విడత నిధుల విడుదల ఎప్పుడు?
ప్రభుత్వం మొదటి విడత (USD 207 మిలియన్) లోని 75% నిధులను వినియోగించిన తర్వాతే తదుపరి బిల్ సమర్పించవచ్చు. ఆ తర్వాత వరల్డ్ బ్యాంక్ రెండో విడతగా 200 మిలియన్ డాలర్లు విడుదల చేస్తుంది. ఈ ప్రక్రియ డిసెంబర్ 2025 నాటికి పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది.
వరల్డ్ బ్యాంక్, ADB పర్యవేక్షణ ఎలా జరుగుతోంది?
ప్రతి నెలా వరల్డ్ బ్యాంక్, ADB బృందాలు అమరావతికి వచ్చి ప్రాజెక్ట్ పురోగతిని పరిశీలిస్తున్నాయి. వీరు CRDA అధికారులతో సమావేశాలు నిర్వహించి, నిర్మాణ ప్రదేశాలను సందర్శిస్తున్నారు. వరల్డ్ బ్యాంక్ తాజాగా విడుదల చేసిన అప్డేట్లో.. “ప్రాజెక్ట్ పురోగతి సంతృప్తికరంగా ఉంది. పర్యావరణ, సామాజిక నిర్వహణ యూనిట్ ఏర్పాటు పూర్తయింది. నిర్మాణ కార్యకలాపాలు సక్రమంగా సాగుతున్నాయి,” అని తెలిపింది.
అమరావతి ప్రాజెక్టు అమలు చేస్తోంది ఎవరంటే.?
ఈ ప్రాజెక్ట్కు రుణం తీసుకుంటున్న సంస్థగా కేంద్ర ఆర్థిక వ్యవహారాల విభాగం (Department of Economic Affairs) ఉంది. అమరావతి అభివృద్ధి బాధ్యత ఆంధ్రప్రదేశ్ క్యాపిటల్ రీజినల్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ (CRDA)కి అప్పగించారు. వరల్డ్ బ్యాంక్లో భాగమైన ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంక్ ఫర్ రీకన్స్ట్రక్షన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ (IBRD) ద్వారా ఈ రుణం మంజూరు అవుతుంది.