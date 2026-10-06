- Home
- Andhra Pradesh
- Weather Update: పిడుగులు, ఈదురుగాలుల జాగ్రత్త.. ! ఏపీ, తెలంగాణలోని ఈ జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ అలర్ట్
Weather Update: పిడుగులు, ఈదురుగాలుల జాగ్రత్త.. ! ఏపీ, తెలంగాణలోని ఈ జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ అలర్ట్
Weather Update: రాబోయే 7 రోజులకు సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ వాతావరణ రిపోర్టును భారత వాతావరణ శాఖ విడుదల చేసింది. పలు జిల్లాల్లో పిడుగులు, ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ తెలిపింది.
వచ్చే 7 రోజుల్లో ఏపీ, తెలంగాణలో వర్షాలు ఎక్కడెక్కడ కురుస్తాయి?
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కోస్తాంధ్ర, యానాం, రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో రాబోయే ఏడు రోజులకు సంబంధించిన వాతావరణ సూచనలను అమరావతిలోని భారత వాతావరణ కేంద్రం (ఐఎండీ) విడుదల చేసింది. అక్టోబర్ 5 నైట్ నుంచి నుండి అక్టోబర్ 8 ఉదయం వరకు ఒకటి లేదా రెండు చోట్ల, రాయలసీమలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుండి ఒక మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది. అంతేకాకుండా, ఈ సమయాల్లో గంటకు 30 నుండి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.
ఏపీలో రాబోయే 7 రోజుల రోజువారీ వాతావరణ వివరాలు
వాతావరణ శాఖ నివేదిక ప్రకారం రోజువారీ అప్డేట్లను పరిశీలిస్తే:
• డే-1 (05-10-2026 రాత్రి 20:00 నుండి 06-10-2026 ఉదయం 08:30 వరకు): కోస్తాంధ్ర, యానాంలో ఒకటి లేదా రెండు చోట్ల, రాయలసీమలో కొన్ని చోట్ల తేలికపాటి నుండి ఒక మోస్తరు వర్షాలు పడవచ్చు. పిడుగులు, మెరుపులతో పాటు గంటకు 40-50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తాయి.
• డే-2 (06-10-2026 ఉదయం 08:30 నుండి 07-10-2026 ఉదయం 08:30 వరకు): కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమల్లో ఒకటి లేదా రెండు చోట్ల వర్షాలు కురుస్తాయి. గంటకు 30-40 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీచే ఈదురుగాలులతో కూడిన పిడుగులు పడే సూచనలు ఉన్నాయి.
• డే-3 (07-10-2026 ఉదయం 08:30 నుండి 08-10-2026 ఉదయం 08:30 వరకు): రెండు ప్రాంతాల్లోనూ ఒకటి లేదా రెండు చోట్ల తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది. ఉరుములు, మెరుపులతో పాటు 30-40 కిమీ వేగంతో గాలులు వీస్తాయి.
• డే-4 (08-10-2026 ఉదయం 08:30 నుండి 09-10-2026 ఉదయం 08:30 వరకు): ఒకటి లేదా రెండు ప్రదేశాల్లో తేలికపాటి నుండి ఒక మోస్తరు వర్షాలు కురిసే వీలుంది. ఎటువంటి ముందస్తు హెచ్చరికలు లేవు.
• డే-5 నుండి డే-7 వరకు (09-10-2026 ఉదయం 08:30 నుండి 12-10-2026 ఉదయం 08:30 వరకు): ఈ మూడు రోజుల్లో కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమలోని ఒకటి లేదా రెండు ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి వర్ష సూచన ఉంది. హెచ్చరికలు ఏమీ జారీ చేయలేదు.
తెలంగాణ వాతావరణం: ప్రధానంగా పొడి వాతావరణం
హైదరాబాద్ బేగంపేటలోని వాతావరణ కేంద్రం తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించి 7 రోజుల బులెటిన్ జారీ చేసింది. వాతావరణ శాఖ ప్రకటన ప్రకారం, తెలంగాణలో దాదాపు అన్ని రోజులూ పొడి వాతావరణమే ఉండే అవకాశముంది. అయితే, మూడో రోజున (అక్టోబర్ 7 నుండి అక్టోబర్ 8 ఉదయం వరకు) రాష్ట్రంలో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుండి ఒక మోస్తరు వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది. మిగతా ఏడు రోజుల్లో ఎటువంటి వాతావరణ హెచ్చరికలు లేవని స్పష్టం చేసింది.
ప్రజలు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు.. వాతావరణ శాఖ సూచనలు
ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురుగాలులు వీచే సమయంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు తెలిపారు. చెట్ల కింద, విద్యుత్ స్తంభాల వద్ద నిలబడకూడదని స్పష్టం చేశారు. వాహనదారులు జారే రోడ్లపై వేగాన్ని తగ్గించి ప్రయాణించాలని, తాత్కాలిక లేదా బలహీనమైన నిర్మాణాలకు దూరంగా సురక్షిత ప్రాంతాల్లో ఉండాలని సూచించారు. రైతులు, వ్యవసాయదారులు వాతావరణ సూచనలకు అనుగుణంగా తమ పనులను ప్రణాళిక చేసుకోవాలని కోరారు.
వాతావరణ అప్డేట్స్ కోసం అధికారిక యాప్లు
వాతావరణానికి సంబంధించిన ఎప్పటికప్పుడు తాజా సమాచారం, ఉరుములు, మెరుపుల ముందస్తు అలెర్ట్ల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం రూపొందించిన యాప్లను ఉపయోగించవచ్చు. వాతావరణ సమాచారం కోసం 'మౌసమ్' (Mausam), పిడుగుల సమాచారం కోసం 'దామిని' (Damini), వ్యవసాయ సంబంధిత సలహాల కోసం 'మేఘదూత్' (Meghdoot) యాప్లను ప్రజలు గూగుల్ ప్లేస్టోర్ లేదా యాప్ స్టోర్ నుండి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చని ఐఎండీ సూచించింది.