School Holidays: ఏపీకి భారీ వర్షాల హెచ్చరికలు.. ఈ జిల్లాల్లో స్కూళ్లకు సెలవులు
School Holidays: మురసు తుపాను ప్రభావంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఇంకా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. విద్యార్థుల భద్రత దృష్ట్యా పలు జిల్లాల్లో విద్యాసంస్థలకు అధికారులు సెలవులు ప్రకటించారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి..
ఏపీలో దంచికొడుతున్న వర్షాలు.. ఏయే జిల్లాల్లో విద్యాసంస్థలు బంద్ అంటే?
ఆంధ్రప్రదేశ్ పైన మురసు తుపాను ప్రభావం ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన ఈ బలమైన వ్యవస్థ ప్రభావంతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు ఎడతెరిపి లేకుండా పడుతుండటంతో జనజీవనం స్తంభించిపోయింది. వాతావరణ సూచనలు, ప్రజల భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని పలు జిల్లాల యంత్రాంగాలు వెంటనే అప్రమత్తమయ్యాయి.
ఏపీని వణికిస్తున్న భారీ వర్షాలు.. SDMA హెచ్చరికలు
రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ (APSDMA) అందించిన తాజా సమాచారం ప్రకారం, మురసు తుపాను కారణంగా ఏపీలోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే ప్రమాదం ఉంది. ముఖ్యంగా కృష్ణా, గుంటూరు, బాపట్ల జిల్లాలపై తుఫాన్ ప్రభావం అత్యధికంగా ఉండబోతోంది. ఈ జిల్లాల్లోని లోతట్టు ప్రాంత ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. అత్యవసర పనులు ఉంటే తప్ప ఎవరూ బయటకు రావద్దని, సేఫ్ జోన్లలో ఉండాలని స్పష్టం చేశారు.
కృష్ణా, గుంటూరు, బాపట్లలో అతి భారీ వర్ష సూచన ఉండగా, మిగిలిన ఉమ్మడి జిల్లాల్లో కూడా వర్షాలు దంచికొడుతున్నాయి. కోనసీమ, తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమగోదావరి, ఏలూరు, ఎన్టీఆర్, పల్నాడు, మార్కాపురం, ప్రకాశం, నెల్లూరు జిల్లాల్లో భారీ నుండి మోస్తరు వర్షాలు పడుతున్నాయి. మిగిలిన జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుండి మోస్తరు జల్లులు పడుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే పలు జిల్లాల్లో స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటించారు.
పాఠశాలలు, అంగన్వాడీలకు సెలవులు: కలెక్టర్ల కీలక ఆదేశాలు
పిల్లల భద్రతకు ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇస్తూ వివిధ జిల్లాల కలెక్టర్లు విద్యాసంస్థలకు హాలిడేస్ అనౌన్స్ చేశారు.
• తూర్పుగోదావరి జిల్లా: కలెక్టర్ కీర్తి చేకూరి జిల్లాలోని అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు పాఠశాలలతో పాటు అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు సెలవు ఇస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. పిల్లలను బయటకు పంపకుండా ఇళ్లలోనే ఉంచాలని పారెంట్స్కు సూచించారు.
• కాకినాడ జిల్లా: కాకినాడ జిల్లాలోనూ విద్యాసంస్థలకు, అంగన్వాడీలకు సెలవులు ప్రకటిస్తూ అధికారులు ఆర్డర్స్ ఇచ్చారు.
• ఇతర జిల్లాలు: వర్షాలు ఎక్కువగా ఉన్న అనకాపల్లి, ఏలూరు, ప్రకాశం, కృష్ణా, కోనసీమ, ఎన్టీఆర్, పల్నాడు, గుంటూరు, బాపట్ల జిల్లాల్లో కూడా స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవులు అమల్లో ఉన్నాయి.
నవంబర్లో పండగల సందడి.. దాదాపు రెండు వారాలు సెలవులు
మరోవైపు నవంబర్ నెల విద్యార్థులకు మంచి రిలీఫ్ ఇవ్వనుంది. వరుసగా వచ్చే పండగలు, ఆదివారాలు కలసి రావడంతో ఈ నెలలో ఎక్కువ రోజులు హాలిడేస్ ఎంజాయ్ చేయవచ్చు. నవంబర్లో వచ్చే ప్రధాన పండగల వివరాలు ఇవే..
• నవంబర్ 8: దీపావళి
• నవంబర్ 9: గోవర్ధన్ పూజ
• నవంబర్ 11: భాయ్ దూజ్
• నవంబర్ 15: ఛత్ పూజ
• నవంబర్ 24: గురునాథ్ జయంతి
ఈ పండుగల వల్ల వేర్వేరు రాష్ట్రాల క్యాలెండర్లను బట్టి 8 నుంచి 13 రోజుల వరకు సెలవులు లభించే అవకాశం ఉంది.
ఏపీ, తెలంగాణ విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులకు అలర్ట్
వర్షాల వల్ల వచ్చే హాలిడేస్ కాకుండా పండగల సెలవుల విషయంలో తల్లిదండ్రులు తొందరపడి ట్రిప్స్ ప్లాన్ చేసుకోవద్దు. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలలో ప్రతి జిల్లా లేదా పాఠశాల అకడమిక్ క్యాలెండర్ ప్రకారం సెలవులు మారవచ్చు. కాబట్టి స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ లేదా విద్యాశాఖ ఇచ్చే అధికారిక ప్రకటనలను గమనించిన తర్వాతే ఫ్యామిలీ ప్లాన్స్ చేసుకోవడం మంచిది. అలాగే ప్రస్తుతం పడుతున్న వర్షాల నేపథ్యంలో పిల్లలను జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం అత్యంత ముఖ్యం.