Weather Report: చలి తీవ్రత క్రమంగా తగ్గుతోంది. వేసవి ప్రభావంగా పెరుగుతోంది. వచ్చే వారంలో ఎండలు దంచికొట్టడం ఖాయమని వాతావరణ శాఖ నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం వర్ష సూచనలు చాలా తక్కువగా ఉండటంతో ఎండ తీవ్రత రోజురోజుకి పెరగనుందన్నారు.
ఏపీలో ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు
రాష్ట్రంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో పగటిపూట ఎండ తీవ్రత స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. తాజాగా నమోదైన గణాంకాల ప్రకారం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత సుమారు 32 డిగ్రీల వరకు చేరగా, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 22 డిగ్రీల వద్ద నమోదయ్యాయి. ఉదయం, రాత్రి వేళల్లో కొద్దిగా చల్లదనం ఉన్నప్పటికీ మధ్యాహ్నం వేళల్లో వేడి తీవ్రత పెరుగుతోంది. ఉదయం 6 గంటల సమయంలో 22 డిగ్రీలుగా ఉన్న ఉష్ణోగ్రత 9 గంటలకు 26 డిగ్రీలకు పెరిగింది. మధ్యాహ్నం సమయానికి 31 డిగ్రీల వరకు చేరి సాయంత్రం వరకు అదే స్థాయిలో కొనసాగుతోంది. తరువాత సాయంత్రం నుంచి క్రమంగా తగ్గుతూ రాత్రి వేళల్లో 24–25 డిగ్రీల మధ్య నమోదైంది.
వర్ష సూచనలు తగ్గుముఖం
ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో వర్షపాతం అవకాశాలు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి. వర్ష సూచీ సుమారు 5 శాతానికి పరిమితమైంది. గాలుల వేగం గంటకు సుమారు 19 కిలోమీటర్ల వరకు ఉండగా, తేమ శాతం సుమారు 60గా నమోదవుతోంది. ఈ పరిస్థితులు వేసవి ప్రారంభానికి సంకేతాలుగా భావిస్తున్నారు. ఫిబ్రవరి నెలలోనే ఉష్ణోగ్రతలు పెరగడం వల్ల మార్చి, ఏప్రిల్ నెలల్లో మరింత వేడి నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు.
వచ్చే వారం ఉష్ణోగ్రతల అంచనా
వచ్చే వారంలో ఉష్ణోగ్రతలు మరింత పెరిగే అవకాశముంది. సాధారణంగా 31 నుంచి 35 డిగ్రీల మధ్య గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే సూచనలు ఉన్నాయి. ఆదివారం – 32°C / 23°C, సోమవారం – 33°C / 23°C, మంగళవారం – 33°C / 23°C, బుధవారం – 33°C / 22°C, గురువారం – 35°C / 24°C, శుక్రవారం – 32°C / 23°C, శనివారం – 31°C / 22°C నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు.
తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు
వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారుతోన్న నేపథ్యంలో ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. ఈ మార్పుతో జ్వరాలు వచ్చే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. వృద్ధులు, చిన్నపిల్లలు, అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడేవారు ఎండలో ఎక్కువసేపు ఉండకుండా జాగ్రత్త పడాలి. రోజంతా తగినంత నీరు తాగడం అవసరం. మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల మధ్య బయట తిరగకుండా ఉండటం మంచిది. బయటకు వెళ్లాల్సి వస్తే గొడుగు లేదా టోపీ వాడటం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. తేలికపాటి కాటన్ దుస్తులు ధరించడం వల్ల శరీరానికి ఉపశమనం లభిస్తుంది.
తెలంగాణలో కూడా పెరుగుతున్న ఎండలు
తెలంగాణలో కూడా వేసవి ప్రభావం ప్రారంభమైంది. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ సహా అనేక ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే 2 నుంచి 3 డిగ్రీలు ఎక్కువగా నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని వాతావరణ అధికారులు తెలిపారు.
హైదరాబాద్లో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 32 నుంచి 34 డిగ్రీల మధ్య ఉండగా, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 21 నుంచి 23 డిగ్రీల మధ్య నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. తేమ శాతం 30–40 మధ్య ఉండటం వల్ల మధ్యాహ్నం వేళల్లో ఉక్కపోత అనిపించే అవకాశం ఉంది.
మొత్తంగా చూస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో వేసవి ప్రభావం ముందుగానే కనిపిస్తోంది. వచ్చే రోజుల్లో ఎండలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున ప్రజలు ఆరోగ్య పరిరక్షణపై దృష్టి పెట్టాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.