Holiday : ఈ సోమవారం కూడా తెలుగోళ్లకు సెలవే... ఎందుకో తెలుసా..?
Maha Shivaratri Holiday 2026 : ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ఉద్యోగులు ఎగిరిగంతేసే సమాచారమిది. ఇప్పటికే మహా శివరాత్రికి రెండ్రోజుల సెలవులు కలిసిరాగా అదనంగా మరో సెలవు ప్రకటించింది ప్రభుత్వం.
ఫిబ్రవరి 16న సెలవు డిక్లేర్...
Maha Shivaratri Holiday : ఇవాళ రెండో శనివారం విద్యార్థులు, ఉద్యోగులకు సెలవు. రేపు ఆదివారం కాబట్టి సాధారణ సెలవే... అయితే ఫిబ్రవరి 15న మహా శివరాత్రి పండగ సందర్బంగా ప్రత్యేక సెలవు కూడా ఉంది. ఆదివారం పండగ రావడంతో ఓ సెలవు మిస్ అయ్యామని బాధపడుతున్న ఉద్యోగులకు ఊరటనిచ్చే సమాచారమిది. మహా శివరాత్రి నేపథ్యంలో ఫిబ్రవరి 16న అంటే సోమవారం కూడా సెలవు ప్రకటించింది ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం.
సోమవారం సెలవు...
మహా శివరాత్రి పండగను తెలుగు ప్రజలు చాలా భక్తిశ్రద్దలతో జరుపుకుంటారు. పండగరోజు ఉపవాసం ఉండి శివపూజ చేస్తారు... కొందరు శివాలయాలకు వెళుతుంటారు. ఆ పరమశివుడికి ఎంతో ప్రీతిపాత్రమైన ఈరోజు జాగరణ చేస్తే ఆయన ఆశిస్సులు లభిస్తుంటాయని నమ్ముతారు... అందుకే ఈరోజు రాత్రంతా మెలకువగా ఉంటారు. అలాంటప్పుడు ఉద్యోగులు తర్వాతరోజు విధులకు హాజరవడం కష్టం... దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని సోమవారం కూడా ఐచ్చిక సెలవు ప్రకటించింది ఏపీ ప్రభుత్వం. అంటే కావాలనుకుంటే శివరాత్రి తర్వాతరోజు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు సెలవు తీసుకోవచ్చు... వేతనంతో కూడిన సెలవు లభిస్తుందన్నమాట.
వరుసగా మూడ్రోజులు సెలవులు...
సోమవారం సెలవుతో ఈ శివరాత్రికి వరుసగా మూడ్రోజులు సెలవులు ఇచ్చినట్లు అయ్యింది. ఫిబ్రవరి 14 రెండో శనివారం... కాబట్టి ఉద్యోగులకు సెలవు వచ్చింది. శివరాత్రి పండక్కి ముందుగానే ఏర్పాట్లు చేసుకునే అవకాశం ఈ సెలవుతో లభించింది. అంటే ఉపవాసానికి సంబంధించిన పండ్లు కొనుగోలు చేయడం, పండక్కి సంబంధించిన పూజ, ఇతర సరుకులు తెచ్చుకోవడం వంటివి తెచ్చుకునే వెసులుబాటు లభించింది.
ఇక రేపు (ఫిబ్రవరి 15, ఆదివారం) ఎలాగూ సాధారణ సెలవే. కాబట్టి మహా శివరాత్రి వేడుకలకు కుటుంబసభ్యులతో కలిసి ఘనంగా జరుపుకోవచ్చు. రాత్రికి జాగరణ చేసినా తర్వాతిరోజు (పిబ్రవరి 16, సోమవారం) ఆప్షనల్ హాలిడే తీసుకోవచ్చు. ఇలా మొత్తంగా మహా శివరాత్రి పండక్కి వరుసగా మూడ్రోజుల సెలవులు వచ్చాయి.
తెలంగాణ సోమవారం సెలవుందా..?
కేవలం ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మాత్రమే ఫిబ్రవరి 16న ఆప్షనల్ హాలిడే ప్రకటించింది... ఈ మేరకు ఉత్తర్వులు కూడా జారీ చేసింది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం మాత్రం ఎలాంటి సెలవు ప్రకటించలేదు. ఏపీ ఉద్యోగులకు ఆప్షనల్ హాలిడే నేపథ్యంలో తమకు కూడా అలాంటి అవకాశం కల్పించాలని తెలంగాణ ఉద్యోగులు కోరుతున్నారు. మరి ప్రభుత్వం ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుందో చూడాలి. ప్రస్తుతానికైతే తెలంగాణ ఉద్యోగులకు ఎలాంటి సెలవు లేదు… రేపు (ఆదివారం0 ఏమైనా నిర్ణయం తీసుకుంటుందేమో చూడాలి.