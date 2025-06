తమిళ సంస్కృతి విషయాలు మాట్లాడుతూ.. “ఒక తెలుగు కవి చెప్పిన అద్భుతమైన మాటలు... మనిషి ఒక నడిచే చెట్టు లాంటి వాడు. అతని కాళ్లు వేర్లు, అవి నేలతో ఉంటాయి. కానీ అతని ఆలోచనలు, అతని చైతన్యం అంతా పరవశించాలి. నా వేర్లు ఆంధ్రాలో ఉన్నా, నా హృదయం మధురై వైపు పారుతోంది” అని అన్నారు. అలాగే, మధురైలో, హిందూ సాధువుల మధ్య మాట్లాడుతానని ఎప్పుడూ ఊహించలేదని తెలిపారు.

My heartfelt thanks to the divine land of Madura Meenakshi Amman’s Madurai, and to the sacred soil of Tamil Nadu, the Land of Murugan, for showing your love and devotion.



I extend my deepest gratitude to every devotee who attended the “Murugan Bhaktargal Maanaadu” with… pic.twitter.com/eRDGRfdFgO

— Pawan Kalyan (@PawanKalyan) June 22, 2025