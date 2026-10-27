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- Cyclone Arnab: దూసుకొస్తున్న అర్నబ్ తుపాను.. ఏపీ, తెలంగాణలో దంచికొడుతున్న భారీ వర్షాలు
Cyclone Arnab: దూసుకొస్తున్న అర్నబ్ తుపాను.. ఏపీ, తెలంగాణలో దంచికొడుతున్న భారీ వర్షాలు
Cyclone Arnab: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తీవ్ర తుపాను అర్నబ్ ఏపీ తీరం వైపు దూసుకొస్తోంది. బుధవారం మధ్యాహ్నం యానాం సమీపంలో తీరం దాటే అవకాశం ఉండటంతో ఉత్తరాంధ్ర, కోస్తా జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు.
ఏపీ తీరం వైపు దూసుకొస్తున్న అర్నబ్ తుపాను
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాయుగుండం బలపడి తీవ్ర తుఫాన్గా మారింది. 'అర్నబ్'గా నామకరణం చేసిన ఈ తుపాను ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరం వైపు శరవేగంగా దూసుకొస్తోంది. గడిచిన కొద్ది గంటలుగా గంటకు 25 కిలోమీటర్ల వేగంతో పశ్చిమ-వాయవ్య దిశగా పయనిస్తోంది. విశాఖపట్నానికి ఆగ్నేయంగా, కాకినాడకు తూర్పు-ఆగ్నేయంగా కేంద్రీకృతమైన ఈ తుపాను, బుధవారం మధ్యాహ్నం నాటికి బాపట్ల - విశాఖపట్నం మధ్య యానాం సమీపంలో తీరం దాటే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
ఉత్తరాంధ్ర, కోస్తా తీరంలో దంచికొడుతున్న వానలు
తుపాను ప్రభావంతో మంగళవారం అర్ధరాత్రి నుంచి ఉత్తరాంధ్ర, కోస్తా జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాల్లో ఈదురుగాలులతో కూడిన కుండపోత వర్షాలు పడుతున్నాయి. తీరం వెంబడి గంటకు 90 నుంచి 100 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన గాలులు వీస్తుండటంతో సముద్రం అల్లకల్లోలంగా మారింది. ప్రజలు ఎవరూ చెట్లు, భారీ హోర్డింగ్ల కింద ఉండవద్దని అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.
తీర ప్రాంత ప్రజల తరలింపు.. విద్యాసంస్థలకు సెలవులు
ముంపు ప్రాంతాల ప్రజలను అధికారులు అప్రమత్తం చేశారు. కోనసీమ జిల్లా వాసాలతిప్ప సముద్ర తీరం వద్ద మత్స్యకార కుటుంబాలను, వేటకు వచ్చిన వారిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు, తుపాను షెల్టర్లకు తరలించారు. ప్రాణనష్టం జరగకుండా ఏపీ ప్రభుత్వం ముందస్తు చర్యలు చేపట్టింది. 11 జిల్లాలకు ఎస్డీఆర్ఎఫ్, ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలను రప్పించారు. విద్యార్థుల భద్రత దృష్ట్యా జిల్లా కలెక్టర్లు స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటించారు. అత్యవసర సహాయం కోసం కంట్రోల్ రూమ్లను కూడా ఏర్పాటు చేశారు.
తెలంగాణపై అర్నబ్ తుపాను ఎఫెక్ట్
ఆంధ్రప్రదేశ్ పైనే కాకుండా తెలంగాణపై కూడా అర్నబ్ తుపాను ప్రభావం స్పష్టంగా పడింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వాతావరణం ఒక్కసారిగా చల్లబడింది. మంగళవారం నుంచి ఉమ్మడి వరంగల్, ఖమ్మం, నల్గొండ, మహబూబ్నగర్ జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురుగాలులతో వర్షాలు ప్రారంభమయ్యాయి. బుధవారం నాటికి ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, మహబూబాబాద్ జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. హైదరాబాద్లో మాత్రం తేలికపాటి జల్లులు కురిసే ఛాన్స్ ఉంది.
అక్టోబర్ 29న బ్రేక్.. ఆ తర్వాత మళ్లీ వానలు
రాష్ట్రంలో రానున్న రెండు మూడు రోజుల పాటు వాతావరణంలో మార్పులు ఉండనున్నాయి. గురువారం నాడు ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, నిజామాబాద్, కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల జిల్లాల్లో ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షాలు పడతాయని అంచనా వేశారు. అయితే అక్టోబర్ 29న వర్షాలకు తాత్కాలికంగా విరామం లభించనుండగా, అక్టోబర్ 30 నుంచి మళ్లీ వానలు పుంజుకునే అవకాశం ఉంది. ప్రజలు, ప్రయాణికులు, రైతులు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు.