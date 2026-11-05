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- Weather Update: తెలుగు రాష్ట్రాలకు బిగ్ అలర్ట్.. దూసుకొస్తున్న మరో తుపాను.. భారీ వర్షాల అలర్ట్
Weather Update: తెలుగు రాష్ట్రాలకు బిగ్ అలర్ట్.. దూసుకొస్తున్న మరో తుపాను.. భారీ వర్షాల అలర్ట్
Weather Update: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మురసు తుపాను ధాటికి కుండపోత వర్షాలు పడుతున్నాయి. ఇదిలా వుండగా, బంగాళాఖాతంలో నవంబర్ 15 తర్వాత మరో తీవ్ర తుపాను రానున్నట్లు భారత వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. పలు ప్రాంతాలకు అలర్ట్ ప్రకటించింది.
మళ్ళీ తుపాను ముప్పు.. ఏపీ, తెలంగాణలో కుండపోత వర్షాలు: రెడ్ అలర్ట్ జారీ
తెలుగు రాష్ట్రాలకు బిగ్ అలర్ట్ వచ్చింది. ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న మురసు తుపాను సృష్టించిన బీభత్సం నుంచి తేరుకోకముందే, మరోపక్క బంగాళాఖాతంలో ఇంకో కొత్త తుపాను రాబోతోందని భారత వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఇప్పటికే పలు జిల్లాలకు కలెక్టర్లు రెడ్, ఆరెంజ్ అలర్టులు ప్రకటించారు. ఏపీ, తెలంగాణలోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని ఐఎండీ తెలిపింది.
మురసు తుపానుతో ఏపీలో వీడని వర్షాలు
మురసు తుపాను కాస్త బలహీనపడి అల్పపీడనంగా మారుతున్నా, దాని ప్రభావం మాత్రం తగ్గలేదు. వారం వ్యవధిలోనే రెండు తుపాన్లు ఏపీని తాకడంతో రాష్ట్రంలో చేతికొచ్చిన పంటలన్నీ నీటమునిగి రైతన్నలు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిలో మునిగిపోయారు. ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురుగాలులతో కూడిన కుండపోత వర్షాలు ఏపీ తీరాన్ని దంచికొడుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే ఏపీలోని పలు ప్రాంతాలకు ఐఎండీ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
• రెడ్ అలర్ట్ (అత్యంత భారీ వర్షాలు): అల్లూరి సీతారామరాజు, ఏలూరు, తూర్పు గోదావరి జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేశారు.
• ఆరెంజ్ అలర్ట్ (భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు): అనకాపల్లి, కాకినాడ, డాక్టర్ బీఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాల్లో డేంజర్ సిగ్నల్ నడుస్తోంది.
• ఎల్లో అలర్ట్: పశ్చిమ గోదావరితో పాటు మిగిలిన జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ ప్రకటించారు.
తెలంగాణలోనూ వర్షాలు.. ఖమ్మం, కొత్తగూడెంకు అలర్ట్
తెలంగాణలోనూ వర్షాల ప్రభావం గట్టిగానే ఉంది. ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాను వర్షాలు కమ్మేశాయి. పక్క రాష్ట్రమైన ఏపీతో పాటు కోస్తా ప్రాంతాలకు ఆనుకుని ఉన్న తెలంగాణ జిల్లాల్లో కురిసిన భారీ వర్షాల వల్ల ఏలూరు వైపు వరద ఉధృతి పెరిగింది. ఈ క్రమంలోనే హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలంగాణలోని పలు ప్రాంతాలకు హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
• భద్రాద్రి కొత్తగూడెం (రెడ్ అలర్ట్): గంటకు 30-40 కి.మీ వేగంతో వీచే ఈదురుగాలులతో అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
• ఖమ్మం (ఆరెంజ్ అలర్ట్): భారీ వర్ష సూచనతో కలెక్టరేట్లలో ప్రత్యేక కంట్రోల్ రూమ్లు ఏర్పాటు చేశారు.
• ఇతర జిల్లాలు: ములుగు, మంచిర్యాల, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, నల్గొండ, సూర్యాపేట, రంగారెడ్డి జిల్లాల్లో కూడా తేలికపాటి నుండి మోస్తరు లేదా భారీ వర్షాలు పడొచ్చని హెచ్చరించారు.
హైదరాబాద్ వాతావరణం ఎలా వుంది?
హైదరాబాద్ వాసులు వర్షాల గురించి పెద్దగా టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదని ‘తెలంగాణ వెదర్మ్యాన్’ వెల్లడించారు. మురసు తుపాను మిగిల్చిన తేమ వల్ల దక్షిణ, తూర్పు తెలంగాణ జిల్లాల్లో అంటే నల్గొండ, సూర్యాపేట, మహబూబాబాద్, నాగర్కర్నూల్ లలో మధ్యాహ్నం నుంచి రాత్రి లోపు ఉరుములతో కూడిన చిన్నపాటి జల్లులు పడవచ్చు.
గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో మధ్యాహ్నం వరకు వాతావరణం పొడిగానే ఉంటుంది. రాత్రి వేళల్లో అక్కడక్కడా చెదురుమదురుగా తేలికపాటి చనుకులు పడనున్నాయి.
నవంబర్ 15 తర్వాత బంగాళాఖాతంలో మరో తీవ్ర తుపాను
నవంబర్ 12 తర్వాత దక్షిణ బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడనుందని ఇస్రో వాతావరణ నిపుణుడు అంచనా వేశారు. అంతేకాకుండా, నవంబర్ 15 తర్వాత బంగాళాఖాతంలో మరొక ఉపరితల ఆవర్తనం బలపడి తీవ్ర తుపానుగా మారే అవకాశాలు ఉన్నట్లు ఐఎండీ వెల్లడించింది.
ఈ తుపాను తీవ్రత వల్ల ఏపీలోని నెల్లూరు, తిరుపతి, చిత్తూరు జిల్లాలతో పాటు కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమ, తమిళనాడు ఉత్తర తీర ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు పడతాయని అంచనా వేస్తున్నారు. దీని ఖచ్చితమైన తీరం దాటే ప్రదేశం, ద్రోణి తీవ్రతపై మరో 3-4 రోజుల్లో స్పష్టత రానుంది.
ప్రజలు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇవే
రాబోయే రోజుల్లో తుపాన్ల సిరీస్ కొనసాగనున్నందున తీర ప్రాంత ప్రజలు, మత్స్యకారులు అలర్ట్గా ఉండాలని అధికారులు ఆదేశించారు. వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నందున లోతట్టు ప్రాంత ప్రజలు కంట్రోల్ రూమ్లను సంప్రదించాలి. శిథిలావస్థలో ఉన్న భవనాలు, చెట్ల కింద నిలబడకూడదు. అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకు రాకూడదు.