MPTC ZPTC Elections: ఈ జిల్లాల్లో ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికలు బంద్.. ఎందుకంటే?
AP ZPTC MPTC Elections: ఆంధ్రప్రదేశ్ లో జడ్పీటీసీ ఎంపీటీసీ ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రారంభమైంది. 2.61 కోట్ల మంది ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోనున్నారు. 21 వేల మంది అభ్యర్థులు బరిలో ఉన్నారు. అయితే, పలు జిల్లాల్లో పోలింగ్ వాయిదా పడింది.
ఏపీలో పరిషత్ సమరం షురూ: గ్రామీణ పోరులో గెలుపెవరిది?
ఆంధ్రప్రదేశ్లో లోకల్ బాడీ ఎన్నికలు రచ్చ రంబోలాగా మారింది. గ్రామీణ ప్రాంతాల రాజకీయాన్ని డిసైడ్ చేసే జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికల పోలింగ్ గురువారం ఉదయం 7 గంటలకు ప్రారంభమైంది. సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోనున్నారు.
ఊర్లలో పవర్ ఎవరిదో తేల్చేందుకు ఉదయం నుంచే పోలింగ్ సెంటర్ల దగ్గర జనం క్యూ కట్టారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వాతావరణం కూల్ గా ఉన్నా, పొలిటికల్ హీట్ మాత్రం నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంది. ఓటర్లలో తెగ ఉత్సాహం కనిపిస్తుండగా, అధికారులు పక్కా ప్రణాళికతో పటిష్ఠమైన ఏర్పాట్లు చేశారు.
రికార్డుల వేటలో అభ్యర్థులు: 21 వేల మంది బరిలో, మహిళలే ఎక్కువ
ఈసారి పరిషత్ పోరులో పోటీ మామూలుగా లేదు. లెక్కలు చూస్తే మైండ్ బ్లాక్ అవ్వాల్సిందే..
• బరిలో ఉన్నవారు: 582 జడ్పీటీసీ స్థానాలకు గాను 2,169 మంది, 7,767 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు గాను 18,843 మంది.. మొత్తంగా 21,012 మంది క్యాండిడేట్లు తమ లక్ చెక్ చేసుకుంటున్నారు.
• ఏకగ్రీవాల జోరు: పోలింగ్ ప్రారంభానికి ముందే 77 జడ్పీటీసీ, 2,051 ఎంపీటీసీ స్థానాలు (మొత్తం 2,128 స్థానాలు) ఏకగ్రీవమై రికార్డు సృష్టించాయి.
• లేడీ పవర్ పీక్స్: రాష్ట్రంలో మొత్తం 2,61,52,377 మంది ఓటర్లు ఉండగా.. అందులో మగవాళ్ల కంటే మహిళా ఓటర్లే ఎక్కువ. మహిళా ఓటర్లు 1,32,74,208 మంది కాగా, పురుషులు 1,28,76,887 మంది ఉన్నారు. ఇతరులు 1,282 మంది ఉన్నారు.
ఆ జిల్లాల్లో ఎన్నికలు వాయిదా: అసలు కారణాలు ఇవే
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పోలింగ్ హంగామా నడుస్తున్నా, కొన్ని జిల్లాల్లో మాత్రం సీన్ రివర్స్ అయింది. వాతావరణం, లాజిస్టిక్స్ ఇబ్బందుల వల్ల కొన్ని చోట్ల పోలింగ్ వాయిదా పడింది..
• ఏలూరు, తూర్పుగోదావరి జిల్లాలు: మురసు తుపాను, భారీ వర్షాల కారణంగా ఏలూరు జిల్లాలోని వేలేరుపాడు, బుట్టాయగూడెం, జీలుగుమిల్లి, పోలవరం మండలాల్లో.. అలాగే తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని గోపాలపురం మండలంలో (మరో మండలంలోని రెండు కేంద్రాల్లో) పోలింగ్ను గురువారం కాకుండా శుక్రవారానికి వాయిదా వేశారు. కలెక్టర్ల రిక్వెస్ట్ మేరకు ఎస్ఈసీ ఈ డిసిషన్ తీసుకుంది.
• గుంటూరు జిల్లా: ఎన్నికల సామగ్రిని గ్రౌండ్ లెవెల్కు రవాణా చేయడం కష్టంగా మారడంతో పెదనందిపాడు, కాకుమాను, ఫిరంగిపురం మండలాల్లో పోలింగ్ వాయిదా పడింది.
• నో నామినేషన్స్ - నో పోలింగ్: నామినేషన్లు వేయకపోవడంతో కడప జిల్లా సుగుమంచిపల్లి, కొండాపురం స్థానాల్లో.. వేసిన నామినేషన్లన్నీ రిజెక్ట్ అవ్వడంతో నంద్యాల జిల్లా బనగానపల్లె మండలం కృష్ణగిరిలో పోలింగ్ జరగడం లేదు.
ఎస్ఈసీ పునేఠా రివ్యూ, 2.52 లక్షల సిబ్బందితో పటిష్ఠ బందోబస్తు
ఎన్నికలు ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్గా జరగాలని రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ (ఎస్ఈసీ) అనిల్ చంద్ర పునేఠా అధికారులను ఆదేశించారు. విజయవాడలో కలెక్టర్లు, ఎస్పీలతో సమీక్ష నిర్వహిస్తూ పక్కా గైడ్లైన్స్ ఇచ్చారు..
• 31,460 పోలింగ్ కేంద్రాలు: ఓటర్ల సౌకర్యం కోసం భారీగా కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు.
• లక్షలాది సిబ్బంది: పోలింగ్ విధుల్లో 2.52 లక్షల మంది, కౌంటింగ్ కోసం 52 వేల మంది సిబ్బందిని కేటాయించారు. ప్రిసైడింగ్ అధికారులు తప్పనిసరిగా ప్రత్యేక యాప్ వాడాలని ఆదేశించారు.
• భద్రత టైట్: డీజీపీ హరీశ్ కుమార్ గుప్తా పర్యవేక్షణలో భారీ పోలీసు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. పశ్చిమ గోదావరి, గుంటూరు, బాపట్ల జిల్లాలపై స్పెషల్ ఫోకస్ పెట్టారు. అవసరమైన చోట వీడియోగ్రఫీకి అనుమతి ఇచ్చారు.
ఫలితాలు ఎప్పుడంటే? కౌంటింగ్ రోజునే అసలు తీర్పు
ముందుగా అనుకున్న షెడ్యూల్ ప్రకారమే నవంబర్ 5న పోలింగ్ జరుగుతుండగా, వాయిదా పడిన ప్రాంతాల్లో పోలింగ్ ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత నవంబర్ 7న (శనివారం) ఓట్ల లెక్కింపు చేపట్టనున్నారు. ఈ స్థానిక పోరు ఫలితాలు రాబోయే రాజకీయ సమీకరణాలను మార్చబోతున్నాయని రాజకీయ విశ్లేషకులు పేర్కొంటున్నారు.