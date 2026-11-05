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- MPTC ZPTC Elections 2026: ఏపీ స్థానిక పోరు స్టార్ట్.. క్యూలైన్లలో 2.61 కోట్ల మంది.. ఆ జిల్లాల్లో మాత్రం ట్విస్ట్
MPTC ZPTC Elections 2026: ఏపీ స్థానిక పోరు స్టార్ట్.. క్యూలైన్లలో 2.61 కోట్ల మంది.. ఆ జిల్లాల్లో మాత్రం ట్విస్ట్
AP MPTC ZPTC Elections 2026: ఆంధ్రప్రదేశ్లో జెడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రారంభమైంది. వర్షాల నడుమనే ఈ పోలింగ్ మొదలైంది. అధికారులు భారీ భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. వీటిలో పాటు ఏకగ్రీవాలు, వాయిదా పడిన ప్రాంతాల పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి..
ఏపీలో నేడే జెడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికల పోలింగ్.. భారీ భద్రత నడుమ మొదలైన ఓటింగ్
ఆంధ్రప్రదేశ్లో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల సందడి శిఖరాగ్రానికి చేరింది. గ్రామీణ ప్రాంతాలపై తమ పట్టు నిరూపించుకునేందుకు రాజకీయ పార్టీలు అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా భావిస్తున్న పరిషత్ ఎన్నికల పోలింగ్ గురువారం ఉదయం 7 గంటల నుంచే ఎంతో ఉత్సాహంగా ప్రారంభమైంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వేలాది పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవడానికి ఉదయం నుంచే క్యూలైన్లలో నిలబడుతున్నారు.
2.61 కోట్ల మంది ఓటర్లు.. బరిలో 21,012 మంది అభ్యర్థులు
ఈ స్థానిక పోరులో ఏకంగా 2.61 కోట్ల మంది ఓటర్లు తమ తీర్పును బ్యాలెట్ బాక్సుల్లో భద్రపరచనున్నారు. మొత్తం ఓటర్లలో 1.28 కోట్ల మంది పురుషులు, 1.32 కోట్ల మంది మహిళలు కాగా, 1,282 మంది ట్రాన్స్జెండర్లు ఉన్నారు. విశేషమేమిటంటే ఈ ఎన్నికల్లో పురుషుల కంటే మహిళా ఓటర్ల సంఖ్యే ఎక్కువగా ఉంది.
మొత్తం 582 జెడ్పీటీసీ, 7,767 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు నిర్వహించాల్సిన ఈ పోలింగ్లో ఇప్పటికే పెద్ద ఎత్తున ఏకగ్రీవాలు నమోదయ్యాయి. 77 జెడ్పీటీసీ స్థానాలు, 2,051 ఎంపీటీసీ స్థానాలు ఏకగ్రీవం కావడంతో, మిగిలిన స్థానాలకే ప్రస్తుతం ఓటింగ్ జరుగుతోంది. నామినేషన్ల ఉపసంహరణ ముగిసేసరికి మొత్తం 2,128 స్థానాలు ఏకగ్రీవమయినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. ఇక ఇప్పుడు బరిలో నిలిచిన 21,012 మంది అభ్యర్థుల (జెడ్పీటీసీ నుంచి 2,169 మంది, ఎంపీటీసీ నుంచి 18,843 మంది) భవితవ్యాన్ని ఓటర్లు తేల్చనున్నారు.
వర్షాల ప్రభావం: ఆ జిల్లాల్లో పోలింగ్ వాయిదా
మరోవైపు రాష్ట్రంలో కురిసిన భారీ వర్షాలు, తుపాను వాతావరణం కారణంగా ఎన్నికల నిర్వహణపై మొదట కొంత ఆందోళన వ్యక్తమైంది. రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ (ఎస్ఈసీ) అనిల్ చంద్ర పునేఠా జిల్లాల కలెక్టర్లతో ప్రత్యేక సమీక్ష నిర్వహించారు. వర్షాలు తగ్గుముఖం పట్టడంతో మెజారిటీ జిల్లాల్లో యథావిధిగా గురువారమే ఎన్నికలు జరపాలని నిర్ణయించారు.
అయితే, భారీ వర్షాల ప్రభావం తీవ్రంగా ఉన్న ఏలూరు, తూర్పుగోదావరి జిల్లాల్లోని ఐదు మండలాల్లో పూర్తిగా, మరో మండలంలో రెండు పోలింగ్ కేంద్రాల్లో ఎన్నికలను ఎన్నికల సంఘం వాయిదా వేసింది. ఈ ప్రాంతాల్లో గురువారానికి బదులుగా శుక్రవారం పోలింగ్ నిర్వహించి, శనివారం ఓట్ల లెక్కింపు చేపట్టనున్నారు. అంతేకాకుండా వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలోని సుగుమంచిపల్లి, కొండాపురం ఎంపీటీసీ స్థానాల్లో నామినేషన్లు దాఖలు కాకపోవడం, నంద్యాల జిల్లా బనగానపల్లె మండలంలోని కృష్ణగిరి ఎంపీటీసీ స్థానంలో దాఖలైన నామినేషన్లన్నీ తిరస్కరణకు గురవ్వడంతో అక్కడ పోలింగ్ జరగడం లేదు.
40 వేల మందికి పైగా పోలీసులతో ఊహించని భద్రత
గతంలో నామినేషన్లు, పోలింగ్ సమయంలో జరిగిన ఘర్షణలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈసారి ఎస్ఈసీ, పోలీసులు భారీ భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. డీజీపీ హరీశ్ కుమార్ గుప్తా, ఐజీ రాజకుమారి పర్యవేక్షణలో సుమారు 40,679 మంది పోలీసు సిబ్బంది రంగంలోకి దిగారు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఏర్పాటు చేసిన 31,460 పోలింగ్ కేంద్రాలలో 8,904 కేంద్రాలను సమస్యాత్మకమైనవిగా, 7,160 కేంద్రాలను అత్యంత సమస్యాత్మకమైనవిగా గుర్తించారు. రాయలసీమలోని సున్నిత ప్రాంతాల్లో 111 ఏపీఎస్పీ (APSP) ప్లటూన్లను ప్రత్యేకంగా మోహరించారు. గొడవలు జరిగే అవకాశం ఉన్న ప్రాంతాల్లో డ్రోన్ కెమెరాలు, బాడీ కెమెరాలతో నిఘా పెట్టారు. 16,064 కేంద్రాల్లో సీసీటీవీలు, 6,000 చోట్ల ల్యాప్టాప్ల ద్వారా వెబ్కాస్టింగ్, 6,507 కేంద్రాల్లో ప్రత్యక్ష వీడియోగ్రఫీ నిర్వహిస్తున్నారు. అక్రమాలకు పాల్పడితే వె వెంటనే ప్రత్యేక స్ట్రైకింగ్ ఫోర్స్ అక్కడకు చేరుకుంటుంది. ఇప్పటికే ఎన్నికల నిబంధనల ఉల్లంఘనలపై 330 ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదు చేసి, 100 మందిని అరెస్ట్ చేశారు.
పక్కా ప్లానింగ్ తో సిబ్బంది.. నవంబర్ 7న కౌంటింగ్
ఎన్నికల ప్రక్రియ కోసం 2.52 లక్షల మంది ఉద్యోగులు, 36,684 మంది ప్రిసైడింగ్ అధికారులు విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. సామగ్రిని తరలించడానికి 4,442 భారీ వాహనాలు, 3,200 తేలికపాటి వాహనాలను ఉపయోగించారు. ఓటింగ్ కోసం 1,01,618 బ్యాలెట్ బాక్సులను అందుబాటులోకి తెచ్చారు.
పోలింగ్ పూర్తి కాగానే బ్యాలెట్ పెట్టెలను భద్రపరిచి, ఈ నెల 7వ తేదీన (శనివారం) ఓట్ల లెక్కింపు చేపట్టి ఫలితాలు విడుదల చేయనున్నారు. ఇందుకోసం 365 కౌంటింగ్ కేంద్రాలలో 9,062 టేబుళ్లను సిద్ధం చేశారు. గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజలు ఎవరి వైపు ఉన్నారో తేల్చే ఈ సమరంలో విజేత ఎవరో తెలియాలంటే మరో రెండు రోజులు ఆగాల్సిందే.